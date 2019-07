​A şasea ediţie a Festivalului Ceau, Cinema! începe joi la Timişoara

A şasea ediţie a Festivalului Ceau, Cinema! se deschide joi la Timişoara cu filmul de epocă „Domnişoara Paradis”, în prezenţa cunoscutei actriţe germane de origine română Maria Drăguş. Timp de patru zile, publicul cinefil va putea să aleagă dintre cele 30 de titluri incluse în selecția acestei ediţii, care are ca temă filmul „noir”.Selectată în festivaluri ca San Sebastián și Toronto, drama de epocă austriaco-germană „Domnişoara Paradis” (2017), regizată de Barbara Albert, va putea fi văzută la Gala de deschidere de la Grădina de Vară „Capitol”, cu participarea actriţei Maria Drăguş, care face un rol memorabil ce i-a adus o nominalizare la Premiile Filmului Austriac. Proiecţia filmului şi prezenţa actriţei la Ceau, Cinema! sunt posibile cu sprijinul Consulatului Republicii Federale Germania la Timişoara.În același cinematograf în aer liber va fi proiectat în avanpremieră şi documentarul „Superhombre” (2019), produs la Timișoara, în prezenţa protagonistului, alpinistul Horia Colibăşanu, şi a echipei – realizatorii Lucian Mircu şi Mircea Gherase şi editorul Gabi Basalici.Festivalul se va închide, tot la Grădina de Vară „Capitol”, cu „Ancheta” (2018), o trăsnită comedie poliţistă franceză, realizată de excentricul regizor Quentin Dupieux și cu actorul Benoît Poelvoorde în rolul unui detectiv aiurit. Proiecţia este organizată cu susținerea Institutului Francez din Timişoara.De proiecţii speciale vor avea parte filmul românesc „Arest” (2019), regizat de Andrei Cohn și cu Alexandru Papadopol și Iulian Postelnicu în distribuție, prezentat în avanpremieră la Timişoara, şi drama maghiară de epocă „Apusul” (2018), în regia lui László Nemes, cu participarea actorului Vlad Ivanov.În ton cu ediţia „noir”, Vlad Ivanov va susţine de asemenea un masterclass despre rolurile de „villain” care l-au făcut celebru, între care domnul Bebe din „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007, r. Cristian Mungiu), Franco din „Expresul zăpezii” (2013, r. Bong Joon-ho) şi Samir din „Câini” (2016, r. Bogdan Mirică).Şase filme apreciate, realizate de tineri regizori şi cu premiera mondială în 2018, au fost incluse în competiţia internaţională: „Săritorul” (Rusia) - Ivan I. Tverdovsky, „O zi” (Ungaria) - Zsófia Szilágyi, „Nebuloasa calului mort” (Turcia) - Tarık Aktaş, „Consecinţe” (Slovenia) - Darko Štante, „Beautiful Corruption” (Republica Moldova) - Eugen Damaschin și „Versuri pocite” (Ungaria) - Gábor Reisz.Juriul format din actorul Vlad Ivanov şi actriţele Maria Drăguş şi Mălina Manovici va desemna câştigătorul Trofeului Ceau, Cinema! „Răzvan Georgescu”, în valoare de 1.000 de euro, acordaţi de Vitas România. Spectatorii vor stabili Premiul Publicului, în valoare de 500 de euro, oferiţi de Conceptual Lab by Theo Nissim.Juriul va participa de asemenea la o discuţie cu publicul după o proiecţie a filmului „Bacalaureat” (2016, r. Cristian Mungiu), în distribuția căruia se regăsesc toți cei trei actori.Invitatul special al ediţiei este regizorul-cult Želimir Žilnik, unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti sârbi, care va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme organizată în colaborare cu Bienala Art Encounters 2019: „Opere timpurii” (1969), filmul care i-a adus Ursul de Aur la Berlin și de la a cărui premieră se împlinesc 50 de ani, şi documentarele mai recente „Kenedi se întoarce acasă” (2004) şi „Serbistan_Jurnal de bord” (2015).În cadrul tradiționalei secţiuni „Filme bănăţene”, vor putea fi descoperite două documentare germane revelaţie realizate la începutul anilor `90 despre noua viaţă de după comunism dintr-o comună bănăţeană („Legea lui Ioan”, 1993) şi despre călătoria unuia dintre localnici în America („Călătorul în timp”, 1995), realizate de regizorul Dobrivoie Kerpenisan, invitat la Ceau, Cinema!.Cinci documentare portret realizate de femei regizor vor putea fi văzute în cadrul secţiunii DOC-minică, susţinută în acest an de ISHO: „Popeasca” (România, 2017), de Stanca Radu, „Distanţa dintre mine şi mine” (România, 2018), de Mona Nicoară şi Dana Bunescu, „Cealaltă parte a lucrurilor” (Serbia, 2017), de Mila Turajlić, „Valsul Waldheim” (Austria, 2018), de Ruth Beckerman, şi „Timebox” (România, 2018), de Nora Agapi, proiectat în prezenţa regizoarei.Trei mari filme de gen realizate de regizorii emblematici ai Noului Cinema German din anii `60-`80 fac parte dintr-o retrospectivă specială, care a inspirat tema „noir” a ediției și care este organizată cu sprijinul Centrului Cultural German din Timişoara şi a Institutului Goethe din Bucureşti: „Prietenul american” (1977), de Wim Wenders, „Nosferatu, fantoma nopţii” (1979), de Werner Herzog, şi „Nostalgia Veronikăi Voss” (1982), de Rainer Werner Fassbinder.De asemenea, în timpul festivalului se va desfăşura şi a doua ediţie a atelierului de film Ceau, Cineva!, iniţiat şi coordonat de actorul Laurenţiu Bănescu şi care îi are ca tutori în acest an pe actorii Alina Grigore şi Robi Urs.Copiii vor avea parte la rândul lor de două proiecţii, cu animaţia „Lotte şi dragonii pierduţi” (2019) din Estonia şi cu un calup de scurtmetraje de animaţie propus de Festivalul Anim`est, precum şi de două ateliere pregătite de Ludoteca Habarnam – Club de joacă şi lectură.Grafica ediției este realizată de Alexandru Săvescu.Programul complet este disponibil pe www.ceaucinema.ro , dar şi pe pagina de Facebook a festivalului.Abonamentele şi biletele pot fi achiziţionate atât online, în avans, pe site-ul iabilet.ro, cât şi în spaţiile de proiecţie, înaintea filmelor. Un abonament general costă 60 de lei, iar un abonament special, care vine la pachet cu un tricou sau o traistă din colecţia Ceau, Cinema! şi cu un set de stickere desenate de artiştii colaboratori ai festivalului, costă 100 de lei. Un bilet individual costă 10 sau 15 lei.A şasea ediţie Ceau, Cinema! va avea loc în perioada 18-21 iulie, la Timişoara şi Gottlob, prima localitate rurală din România cu un cinematograf renovat.Ceau, Cinema! este un festival dedicat filmului european, organizat de Asociaţia Marele Ecran şi Asociaţia Pelicula Culturală.