FOTO VIDEO Noul Agent 007 din franciza James Bond va fi o femeie de culoare

The Mail a citat o sursă internă anonimă, care spune că al 25-lea film începe cu Bond (Craig), retras din activitate în Jamaica, fiind chemat înapoi la acțiune pentru a lupta cu un nou răufăcător.

”Este o scenă esențială la începutul filmului unde M spune, ”Intră 007”, și apare Lashana care este de culoare, frumoasă și femeie”, a spus sursa.

”Este un moment în care își cade popcorn-ul. Bond este încă Bond, dar a fost înlocuit ca 007”.

Lynch, în vârstă de 31 de ani, și-a făcut debutul în cinema în 2011 cu Fast Girls, dar rolul care a făcut-o cunoscută este cel de anul acesta ca pilotul Maria Eambeau în Captain Marvel.

Thank you to every single tweet, insta comment, WhatsApp, carrier pigeon & whatever other way I’ve seen your love. I appreciate every bit of it! Standing in the Ian Fleming villa at GoldenEye with this incredible bunch was surreal!!! Let’s get it! Here’s to the start of #BOND25 pic.twitter.com/Y4qFDtdpv1