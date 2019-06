Filme multipremiate, în proiecții speciale la Festivalul Internațional de Film București

Câteva dintre cele mai premiate filme recente, printre care „Synonyms”, câștigătorul Ursului de Aur, și noile lungmetraje realizate de Claire Denis și Paolo Sorrentino, vor putea fi văzute în proiecții speciale la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film București (Bucharest International Film Festival - BIFF), care va avea loc între 24 și 30 iunie.Laureat al premiului criticii la Festivalul de la San Sebastian, „High Life” (2018), cel mai nou film al regizoarei franceze Claire Denis, cu Robert Pattinson și Juliette Binoche în distribuție, va putea fi văzut în premieră în România în deschiderea BIFF. Filmul are în centru o fiică și un tată care se luptă să supraviețuiască în spațiu, unde trăiesc în izolare.Considerat unul dintre cele mai ambițioase, originale și controversate filme ale anului, „Synonyms” („Sinonime”, 2019), regizat de israelianul Nadav Lapid, premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin, va avea parte de două proiecții speciale în cadrul BIFF. Parțial autobiografic, filmul este despre un tânăr israelian traumatizat care ajunge la Paris, unde își reneagă naționalitatea și limba.Celebrul regizor Paolo Sorrentino a revenit în 2018 cu „Loro”, un film cu numeroase nominalizări și premii la galele industriei italiene de film. Prezentat de asemenea în premieră în România la BIFF, „Loro” este un film biografic, în binecunoscutul stil al cineastului italian, despre viața lui Silvio Berlusconi, jucat de marele actor Toni Servillo.Prezentat recent în secțiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes și în competiția de la Annecy, „Les Hirondelles de Kaboul” („Rândunicile din Kabul”, 2019), de Zabou Breitman și Eléa Gobbé-Mévellec, este o emoționantă animație, bazată pe cartea cu același titlu a scriitorului franco-algerian Yasmina Khadra. Un film despre viața într-un Kabul în ruine și sub ocupație talibană.Festivalul este organizat de Fundația Charta sub Înaltul Patronaj al ASR Principele Radu.Manifestare organizată în cadrul Sezonului România – Franța 2019.Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.