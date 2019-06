​"Fericit ca Lazăr", în regia lui Alice Rohrwacher deschide Festivalul Filmului European, la TNB

La Institutul Balassi – proiecțiile sunt în aer liber, în caz de vreme nefavorabilă se mută în interior, la ora 19:00.





Festivalul Filmului European (FFE), ajuns la cea de a XXIII-a ediţie, se deschide marţi, la Sala Mare a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale", cu alegoria italiană "Lazzaro felice" / "Fericit ca Lazăr", în regia lui Alice Rohrwacher, film selecţionat anul trecut în competiţie la Festivalul de film de la Cannes, unde a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun scenariu.Festivalul se desfăşoară între 11 şi 30 iunie la Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Târgu-Mureş, Sibiu şi, în premieră, la Chişinău. Cu peste 55 de filme din 23 de ţări, în complicatul context actual european, FFE oferă o platformă de înţelegere a societăţii contemporane şi care ne poate da răspunsuri la întrebarea "Încotro merge, de fapt, Europa?". Dar, ca să ne cunoaştem prezentul, trebuie să investigăm şi trecutul, aşa că noua ediţie a FFE are atât filme şi documentare recente, cât şi o importantă selecţie de filme clasice, informează organizatorii.Potrivit Institutului Cultural Român , proiecţiile din Bucureşti vor avea loc la Cinema Pro, Cinemateca Eforie, Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema "Elvire Popesco", Muzeul Naţional al Literaturii Române, precum şi în spaţii alternative, unele oferite de membrii EUNIC România şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România: Centrul Ceh, Institutul Cervantes, Institutul Balassi, Spaţiul Public European, Pavilion 32/Biblioteca Goethe-Institut. O parte dintre proiecţii vor fi însoţite de întâlniri cu cineaşti şi actori, concerte, dezbateri, lansări de carte şi alte evenimente speciale.Proiecţiile din ţară vor avea loc la Cinematograful "ARTA" (Târgu Mureş), Cinema "Geo Saizescu" (Râmnicu Vâlcea), Centrul Cultural "Ion Besoiu" (Sibiu), Centrul Cultural "Odeon" (Chişinău).Marți 11 iunie – Gala de deschidere a FFETNB I.L.Caragiale – Sala Mare – Gala de deschidere19:30 Lazzaro Felice / Fericit ca Lazăr/ Happy as Lazzaro – r: Alice Rohrwacher / Italia / 2018 / 120’Miercuri 12 iunieTeatrul Unteatru19:00 Persona (după un film de Ingmar Bergman) – regia: Peter Kerek / 2019 / 75’(spectacol de teatru)Joi 13 iunieApollo 111 // Palatul Universul**18:0024 Hour Europe (6:00 - 7:00) The Next Generation– r: Britt Beyer, Vassili Silovic / Germania-Franța / 2019 / 24h (doc)20:00Opening PARTYVineri 14 iunieCinema PRO18:00 Baloane de curcubeu* / Rainbow Bubbles– r: Iosif Demian / România / 1982 / 132’ (lansare de carte, Q&A)20:30 PARKING* – r: Tudor Giurgiu / România / 2019 / 110’ (Q&A)Institutul Balassi**21:00 Timebox– r: Nora Agapi / România / 2018 / 69’ (doc)Institutul Cervantes**19:00 Donbass – r: Sergey Loznitsa / Germania / 2018 / 122’Sâmbătă 15 iunieCinema PRO13:30 Novecento / 1900 –r: Bernardo Bertolucci / Italia / 1976 / 314’18:30Katrina's Dream / Visul Katrinei* – r: Mirko Bischofberger, Dario Bischofberger / Italia / 2018 / 85’ (Q&A)20:30 Notti magiche / Nopți magice / Magical Nights – r: Paolo Virzi / Italia / 2018 / 125’Institutul Balassi**21:00Druga strana svega / Cealaltă parte a tuturor lucrurilor/ The Other Side of Everything – r: Mila Turajlić / Serbia / 2017 / 100’ (doc)Institutul Cervantes**19:00 Bezkrainata gradina / Grădina infinită / The Infinite Garden – r: Galin Stoev / Bulgaria / 2017 / 90’Duminică 16 iunieCinema PRO16:30Supa Modo– r: Likarion Wainaina / Germania / 2018 / 74’18:00 Romanian Short Waves / Cannes 2019*(Q&A)20:00 El Reino / Jocuri de putere / The Realm – r: Rodrigo Sorogoyen / Spania / 2018 / 122’Institutul Balassi**21:00Styx– r: Wolfgang Fischer / Germania / 2018 / 94’Luni 17 iunieApollo111 // Palatul Universul20:00Psycho (după o idee de Robert Bloch) – regia: Iris Spiridon / 2019 / 90’ (spectacol de teatru)Institutul Balassi**21:30 Proiecția filmului mutVântul/ The Wind– r: Victor Sjöström / S.U.A. / 1928 / 95’, acompaniat sonor de FOLEY’ALA. (In Memoriam Tudor Caranfil)Marți 18 iunieCinema Elvire Popesco18:30 PARKING– r: Tudor Giurgiu / România / 2019 / 110’20:30 Zerschlag mein Herz /Îmi rupi inima/Crush my Heart – r: Alexandra Makarová / Austria / 2018 / 99’Cinema Muzeul Țăranului18:30 Stebuklas / Miracolul / Miracle – r: Egle Vertelyte / Lituania / 2017 / 91’20:30 Non ci resta che il crimine / Mai avem nevoie și de crime / All you need is Crime – r: Massimiliano Bruno / Italia / 2019 / 102’Cinemateca Eforie14:00Supa Modo – r: Likarion Wainaina / Germania / 2018 / 74’16:00 Die Stille nach dem Schuß /Legenda Ritei/ The Legend of Rita – r: Volker Schlöndorff / Germania / 2000 / 103’18:00Katrina's Dream /Visul Katrinei – r: Mirko Bischofberger, Dario Bischofberger / Italia / 2018 / 85’20:00Persona – r: Ingmar Bergman / Suedia / 1966 / 84’Miercuri 19 iunieCinema Elvire Popesco18:00 Tegnap / Ieri / Yesterday – r: Bálint Kenyeres / Ungaria / 2018 / 119’20:30 La douleur / Durerea / Memoir of War– r: Emmanuel Finkiel / Franța / 2018 / 126’Cinema Muzeul Țăranului18:30 Souvenir / Suvenir – r: Bavo Defurne / Belgia /2016 / 90’20:30 God Exists, Her Name Is Petrunija / Dumnezeu există și numele lui e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrunija– r: Teona Strugar Mitevska / Macedonia de Nord / 2019 / 100’Cinemateca Eforie14:00Styx – r: Wolfgang Fischer / Germania / 2018 / 94’16:00Buğday /Grâne / Grain – r: Semih Kaplanoğlu / Turcia / 2017 / 127’18:30Psycho – r: Alfred Hitchcock /S.U.A. / 1960 / 109’20:30 Sonnenallee/Aleea Soarelui / Sun Alley – r: Leander Haußmann / Germania / 1999 / 101’Centrul Ceh**19:00 MOLDOX LAB / laborator de film documentar din Republica MoldovaGoethe-Institut // PAVILION 32**19:00 Barbara – r: Christian Petzold / Germania / 2012 / 105’Institutul Cervantes**19:00 Corée du Nord: les hommes des Kim / Coreea de Nord: oamenii lui Kim / All the Dictator's Men – r: Marjolaine Grappe / Franța-Germania / 2018 / 63’ (doc)Spațiul Public European**19:00 Kona fer í stríð / Femeie în război/Woman at War – r: Benedikt Erlingsson / Islanda / 2018 / 101’Joi 20 iunieCinema Elvire Popesco18:30 Druga strana svega / Cealaltă parte a tuturor lucrurilor / The Other Side of Everything – r: Mila Turajlić / Serbia / 2017 / 100’ (doc)20:30 Fuga / Fugue – r: Agnieszka Smoczynska / Polonia / 2018 / 102’Cinema Muzeul Țăranului18:30 Die Stille nach dem Schuß /Legenda Ritei / The Legend of Rita – r: Volker Schlöndorff / Germania / 2000 / 103’20:30 La douleur / Durerea / Memoir of War– r: Emmanuel Finkiel / Franța / 2018 / 126’Cinemateca Eforie14:00 Happy / Fericit – r: Carolin Genreith / Germania / 2016 / 90’ (doc)16:00 O Gios tis Sofias / Fiul Sofiei / Son of Sofia – r: Elina Psykou / Grecia / 2017 / 111’18:00 Goodbye, Lenin! / Adio, Lenin!– r: Wolfgang Becker / Germania / 2003 / 113’20:00 My Left Foot: The Story of Christy Brown / Piciorul meu stâng – r: Jim Sheridan / Irlanda / 1989 / 98’Centrul Ceh**19:00 Agatha Christie, la reine du crime / Agatha Christie – regina crimei/ Agatha Christie – The Queen of Crime – r: André Schäfer, Anna Steuber / Germania-Franța / 2017 / 52’ (doc)Goethe-Institut // PAVILION 32**19:00 The Lives of Others / Viețile altora / Das Leben der Anderen– r: Florian Henckel von Donnersmarck / Germania / 2006 / 137’Institutul Cervantes**19:00 No sé decir adió / Mi–e greu să spun adio/ Can't Say Goodbye – r: Lino Escalera / Spania / 2017 / 96’Vineri 21 iunieCinema Elvire Popesco17:00 Kona fer í stríð / Femeie în război / Woman at War – r: Benedikt Erlingsson / Islanda / 2018 / 101’19:00 Kääntöpiste / Punct de cotitură– r: Simo Halinen / Finlanda / 2018 / 104’21:00Celle que vous croyez / Identitate virtuală / Who You Think I Am – r: Safy Nebbou / Franța / 2019 / 102’Cinema Muzeul Țăranului18:30 Ministarstvo ljubavi / Ministerul iubirii / Ministry of Love – r: Pavo Marinković / Croația / 2016 / 103’20:30 Egon Schiele: Tod und Mädchen / Egon Schiele: Moartea și Fecioara* / Egon Schiele: Death and the Maiden – r: Dieter Berner / Austria / 2016 / 109’(Q&A)Cinemateca Eforie14:00 Bezkrainata gradina /Grădina infinită / The Infinite Garden – r: Galin Stoev / Bulgaria / 2017 / 90’16:00 Skřivánci na niti /Ciocârliile pe sârmă / Larks on a String – r: Jiří Menzel / Cehoslovacia / 1990 / 94’18:00Barbara – r: Christian Petzold / Germania / 2012 / 105’20:00 Il Conformista /Conformistul/ The Conformist – r: Bernardo Bertolucci / Italia / 1970 / 113’Centrul Ceh**19:00 The Dreamers /Visătorii–r: Bernardo Bertolucci / Italia / 2003 / 115’Goethe-Institut // PAVILION 32**19:00 Goodbye, Lenin! / Adio, Lenin!–r: Wolfgang Becker / Germania / 2003 /113’Institutul Balassi **22:00 Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) / Sper să mori data viitoare :)*/ I Hope You'll Die Next Time – r: Mihály Schwechtje / Ungaria / 2018 / 102’ (Q&A)Institutul Cervantes**19:00 Júlia ist / Julia – r: Elena Martín / Spania / 2017 / 96’Sâmbătă 22 iunieCinema Elvire Popesco16:30 PARKING – r: Tudor Giurgiu / România / 2019 / 110’18:30 Júlia ist / Julia – r: Elena Martín / Spania / 2017 / 96’20:30 Grâce à Dieu / Slavă Domnului!/ By the Grace of God – r: François Ozon / Franța / 2019 / 137’Cinema Muzeul Țăranului14:00 Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) / Sper să mori data viitoare :) / I Hope You'll Die Next Time – r: Mihály Schwechtje / Ungaria / 2018 / 102’16:00 Happy / Fericit – r: Carolin Genreith / Germania / 2016 / 90’ (doc)18:00 Buğday / Grâne / Grain – r: Semih Kaplanoğlu / Turcia / 2017 / 127’20:30 Lazzaro Felice / Fericit ca Lazăr / Happy as Lazzaro – r: Alice Rohrwacher / Italia / 2018 / 120’Cinemateca Eforie12:30 Agatha Christie, la reine du crime / Agatha Christie – regina crimei / Agatha Christie – The Queen of Crime – r: André Schäfer, Anna Steuber / Germania / 2017 / 52’ (doc)14:00 Novecento / 1900 – r: Bernardo Bertolucci / Italia / 1976 / 314’20:00 The Lives of Others / Viețile altora / Das Leben der Anderen – r: Florian Henckel von Donnersmarck / Germania / 2006 / 137’Centrul Ceh**19:00 Stebuklas / Miracolul / Miracle – r: Egle Vertelyte / Lituania / 2017 / 91’Duminică 23 iunieCinema Elvire Popesco16:30 Celle que vous croyez / Identitate virtuală / Who You Think I Am – r: Safy Nebbou / Franța / 2019 / 102’18:30 Sonnenallee / Aleea Soarelui / Sun Alley – r: Leander Haußmann / Germania / 1999 / 101’20:30 El Reino / Jocuri de putere / The Realm – r: Rodrigo Sorogoyen / Spania / 2018 / 122’Cinemateca Eforie14:00 Corée du Nord: les hommes des Kim / Coreea de Nord: oamenii lui Kim/ All the Dictator's Men – r: Marjolaine Grappe / Franța-Germania / 2018 / 63’ (doc)16:00 No sé decir adió / Mi–e greu să spun adio / Can't Say Goodbye – r: Lino Escalera / Spania / 2017 / 96’18:00 Prima della rivolutione / Înainte de Revoluție / Before the Revolution – r: Bernardo Bertolucci / 1964 / 105’Cinema Muzeul Țăranului14:30 Grâce à Dieu / Slavă Domnului!/ By the Grace of God – r: François Ozon / Franța / 2019 / 137’17:00 O Gios tis Sofias / Fiul Sofiei/Son of Sofia – r: Elina Psykou / Grecia / 2017 / 111’19:30 Gala de închidereHenry V /Henric al V-lea– r: Kenneth Branagh / Marea Britanie / 1989 / 137’ (copie restaurată)21–23 iunie: Chișinău – Cinematograful Odeon**Vineri 21 iunie– Gala de deschidere a FFE19:00 PARKING – r: Tudor Giurgiu / România / 2019 / 110’Sâmbătă 22 iunie12:00 Persona – r: Ingmar Bergman / Suedia / 1966 / 84’13:30 Jurnalul familiei -escu / Being Romanian: a Family Journal– r: Șerban Georgescu/ România / 2019 / 95’15:30 Zerschlag mein Herz /Îmi rupi inima/ Crush my Heart – r: Alexandra Makarová / Austria / 2018 / 99’17:30 Donbass – r: Sergey Loznitsa / Germania / 2018 / 122’20:00 Persona (după un film de Ingmar Bergman) – regia: Peter Kerek / 2019 / 75’ (spectacol de teatru)Duminică 23 iunie12:30 My Left Foot: The Story of Christy Brown / Piciorul meu stâng – r: Jim Sheridan / Irlanda / 1989 / 98’14:30 La douleur / Durerea / Memoir of War – r: Emmanuel Finkiel / Franța / 2018 / 126’17:00 Egon Schiele: Tod und Mädchen / Egon Schiele: Moartea și Fecioara/ Egon Schiele: Death and the Maiden – r: Dieter Berner / Austria / 2016 / 109’19:00 Un prinț și jumătate* / One and a Half Prince - r: Ana Lungu / România / 2018 / 105’ (Q&A)21–23 iunie: Râmnicu Vâlcea – Cinema Geo Saizescu**Vineri 21 iunie– Gala de deschidere a FFE19:00 Lazzaro Felice / Fericit ca Lazăr / Happy as Lazzaro– r: Alice Rohrwacher / Italia / 2018 / 120’Sâmbătă 22 iunie14:00 Styx – r: Wolfgang Fischer / Germania / 2018 / 94’16:00 Stebuklas / Miracolul / Miracle – r: Egle Vertelyte / Lituania / 2017 / 91’18:00 McQueen – r: Ian Bonhôte / Marea Britanie / 2018 / 111’ (doc)20:00 Non ci resta che il crimine / Mai avem nevoie și de crime / All you need is Crime – r: Massimiliano Bruno / Italia / 2019 / 102’Duminică 23 iunie15:00 Ministarstvo ljubavi / Ministerul iubirii / Ministry of Love – r: Pavo Marinković / Croația / 2016 / 103’17:00 Celle que vous croyez / Identitate virtuală / Who You Think I Am – r: Safy Nebbou / Franța / 2019 / 102’19:00 God Exists, Her Name Is Petrunija / Dumnezeu există și numele lui e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrunija – r: Teona Strugar Mitevska / Macedonia de Nord / 2019 / 100’21–23 iunie: Tîrgu-Mureș – Cinematograful ARTA**Vineri 21 iunie– Gala de deschidere a FFE19:00 Lazzaro Felice / Fericit ca Lazăr / Happy as Lazzaro – r: Alice Rohrwacher / Italia / 2018 / 120’Sâmbătă 22 iunie14:00 My Left Foot: The Story of Christy Brown / Piciorul meu stâng – r:Jim Sheridan / Irlanda / 1989 / 98’16:00 Druga strana svega / Cealaltă parte a tuturor lucrurilor / The Other Side of Everything – r: Mila Turajlić / Serbia / 2017 / 100’ (doc)18:00 Katrina's Dream / Visul Katrinei – r: Mirko Bischofberger, Dario Bischofberger / Italia / 2018 / 85’20:00 Grâce à Dieu / Slavă Domnului!/ By the Grace of God – r: François Ozon / Franța / 2019 / 137’Duminică 23 iunie15:30 Timebox – r: Nora Agapi / România / 2018 / 69’ (doc)17:00 Ministarstvo ljubavi / Ministerul iubirii / Ministry of Love – r: Pavo Marinković / Croația / 2016 / 103’19:00 McQueen – r: Ian Bonhôte / Marea Britanie / 2018 / 111’ (doc)28–30 iunie: Sibiu – Centrul Cultural „Ion Besoiu”**Vineri 28 iunie– Gala de deschidere a FFE19:00 Lazzaro Felice / Fericit ca Lazăr / Happy as Lazzaro – r: Alice Rohrwacher / Italia / 2018 / 120’Sâmbătă 29 iunie14:00 Tegnap / Ieri / Yesterday– r: Bálint Kenyeres / Ungaria / 2018 / 119’16:30 O Gios tis Sofias / Fiul Sofiei / Son of Sofia – r: Elina Psykou / Grecia / 2017 / 111’18:30 Kona fer í stríð / Femeie în război / Woman at War – r: Benedikt Erlingsson / Islanda / 2018 / 101’20:30 El Reino / Jocuri de putere / The Realm – r: Rodrigo Sorogoyen / Spania / 2018 / 122’Duminică 30 iunie15:00 My Left Foot: The Story of Christy Brown / Piciorul meu stâng – r: Jim Sheridan / Irlanda / 1989 / 98’17:00 Júlia ist / Julia – r: Elena Martín / Spania / 2017 / 96’19:00 La douleur / Durerea / Memoir of War– r: Emmanuel Finkiel / Franța / 2018 / 126’*Proiecție în prezența invitaților speciali (Q&A)** Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene şi al Biroului de Informare al Parlamentului European, sub egida EUNIC România, cu sprijinul ambasadelor şi al centrelor culturale ale ţărilor europene.