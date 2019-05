Avanpremiera filmului Guvernul copiilor, in regia Ioanei Mischie, la Timișoara

Ți-ai imaginat vreodată cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de copii? Ce măsuri ar lua ei pentru a face oamenii mai fericiți? Cum ar încerca să combată poluarea, conflictele sau inegalitatea socială? Ei, bine, avem sute de idei pentru un viitor mai bun! Filmul Guvernul Copiilor este primul documentar 3D realizat în România care aduce împreună 100 de copii vizionari pentru a-și imagina cum ar evolua societatea în următorii 100 de ani.







Avanpremiera filmului “Guvernul copiilor” în regia Ioanei Mischie va avea loc marți, 28 mai, de la ora 18.00, la Teatrul Merlin din Timișoara. Publicul are ocazia sa descopere lumea în care și-ar dori copiii să trăiască. Proiecția va fi urmată de o sesiune de Q&A cu regizoarea Ioana Mischie, prezentă la Timișoara pentru această proiecție specială.





Government of Children (Guvernul Copiilor) este un documentar românesc care își propune să arhiveze și să promoveze ideile copiilor cu privire la cum ar îmbunătăți societatea pe termen scurt, mediu și lung dacă ei ar fi liderii ei. Un film-proiect care își propune să inspire atât copiii, cât și adulții prinși uneori în societăți ultra-standardizate.În contextul în care România a împlinit de curând 100 de ani, 100 de copii români au fost invitați pentru a-și imagina următorii 100 de ani ai societății cu toate dimensiunile lui: educaționale, economice, arhitecturale etc. Viziunile lor nu sunt doar niște utopii tangibile, ci viziuni-cheie pentru o societate aflată în tranziție.Conceptul a fost inițiat de către Ioana Mischie în cadrul bursei Fulbright de la University of Southern California - School of Cinematic Arts și dezvoltat ca proiect doctoral în România, în colaborare cu UNATC-CINETic. Scenaristă și regizoare de origine română, Ioana Mischie a semnat până în prezent filme, webseries și proiecte VR selectate la peste 70 de festivaluri de film din întreaga lume.Biletele costă 10 lei pentru copii și 15 lei pentru adulți și pot fi achiziționate pe iabilet.ro (în curând) sau înainte de proiecție.