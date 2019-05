Alain Delon stârnește noi controverse, după ce organizatorii Festivalului de film de la Cannes au anunțat că vor să-i ofere premiu pentru întreaga carieră

Découvrez l’affiche en hommage à Alain Delon, qui se verra décerner une Palme d’or d’honneur le 19 mai à #Cannes2019 !

—

Discover the poster paying tribute to Alain Delon, who will receive an Honorary Palme d'or at #Cannes2019 on May 19!

—#AlainDelon @FloreMaquin pic.twitter.com/fLJRB2ieUX