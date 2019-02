VIDEO INTERVIU Cine va castiga Oscarul? Pronosticul lui Ionut Mares, critic de film: ”A star is born” nu este un film reușit, ”Bohemian Rhapsody” nu aduce nimic nou. Cele mai mari șanse le are ”Roma”

Foarte putin timp ne desparte de decernarea premiilor Oscar - cel mai important eveniment cinematografic al anului. Într-un interviu pentru HotNews.ro, criticul de film Ionut Mareș a făcut câteva pronosticuri: în opinia sa, ”Roma” are cele mai mari șanse a caștiga premiul pentru cel mai bun film. Ținând cont de felul în care votează membrii Academiei Americane de film, Ionuț Mareș a realizat un clasament al filmelor nominalizate la premiile Oscar.”Punctul forte al filmului ”Roma” este regia. Alfonso Cuarón a spus că a făcut un film despre copilăria lui, despre guvernanta familiei sale. În plus, imaginea alb-negru aduce un plus de emoție. Îl pun pe primul loc în topul preferințelor mele” – spune Ionuț Mareș.”Un alt film foarte bun, care are jocuri actoricești foarte bune, dar și o regie inventivă este ”Vice”. Rulează și la noi în cinematografe, e făcut de un interesant regizor american, Adam McKay, este o satiră la adresa regimului american din timpul președinției lui George Bush Jr, având în centru pe vicepreședintele din acea perioadă Dick Cheney – cel despre care se spune că a declanșat conflictul din Irak. Rolul acestuia este jucat de Christian Bale, cu mari șanse de a câștiga premiul Oscar pentru cel mai bun rol masculin.Criticul Ionuț Mareș nu a fost foarte impresionat de “A Star Is Born” . ”Nu mi se pare un mare film, este un remake adaptat timpului prezent cu două vedete ale momentului: Lady Gaga, care are un public uriaș, din generațiile mai tinere și Bradley Cooper, care este o vedetă în cinematografia americană. Nu mi se pare un film reușit, într-un fel mă bucur că Bradley Cooper nu a fost nominalizat și la regie, pentru că regia nu este unul dintre punctele forte ale acestui film. În schimb, m-a surprins Lady Gaga, e bună în ceea ce face”.În opinia lui Ionuț Mareș, ”Bohemian Rhapsody” e un film convențional, care nu aduce nimic nou ca execuție regizorală. ”Ceea ce salvează acest film (dar asta nu este neapărat meritul filmului) este muzica și Rami Malek, care face chiar un rol foarte bun. Altfel, filmul este o biografie destul de cuminte și convențională, dar felul în care a fost construit îți dă senzația de déjà vu.Nici BlacKkKlansman, nu este un mare film, dar se afla printre nominalizări în mod meritat. Un film cu foarte mult sarcasm este ”The Favourite”, care are în centru un trio feminin. Se simpte o voluptate de a juca a celor trei actrite, de a face niște personaje caricaturale” – consideră Ionut Mareș.Ionut Mareș crede că cele mai mari șanse pentru a câștiga premiul pentru cel mai bun rol feminin îl are actrița Glenn Close pentru rolul din “The Wife“. „Nu neapărat pentru că filmul în care joacă este un film reușit, dar este o actriță foarte bună, are și câteva premii în spate, personajul ei este foarte interesant, e posibil să câștige. Cred că și Olivia Colman are șanse să câștige, pentru rolul din “The Favourite“.”Cred că este destul de clar că lupta pentru cel mai bun rol masculin se va da între Christian Bale și Remi Malek. Favoritul meu este Christian Bale, cred că este excelent în acest rol, dar amândoi sunt foarte buni” - crede criticul de film.”În ceea ce privește premiul pentru cel mai bun regizor, Alfonso Cuarón pornește ca favorit, dar aici e greu de prezis cine va câștiga”, mai spune Ionut Mareș.Ionuţ Mareş este jurnalist şi critic de film. Este titularul rubricii de cronică de cinema a publicaţiei culturale online Ziarul Metropolis. Colaborează ca selecţioner cu mai multe festivaluri de film din ţară.Black PantherBlacKkKlansmanBohemian RhapsodyThe FavouriteGreen BookRomaA star is bornViceChristian Bale – pentru rolul din “Vice“Bradley Cooper – pentru rolul din “A Star is Born“Remi Malek – pentru rolul din “Bohemian Rhapsody“William Dafoe – pentru rolul din “At Eternity’s Gate“Viggo Mortensen – pentru rolul din “The Green Book“Yalitza Aparicio pentru rolul din “Roma“Glenn Close pentru rolul din “The Wife“Olivia Colman pentru rolul din “The Favourite“Lady Gaga pentru rolul din “A Star is Born“Melissa McCarthy pentru rolul din “Can You Ever Forgive Me?“Spike Lee pentru “BlacKkKlansman”Pawel Pawlikowski pentru “Cold War”Yorgos Lanthimos pentru “The Favourite”Alfonso Cuarón pentru “Roma”Adam McKay pentru “Vice”