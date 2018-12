"Cold War", marele câştigător la premiile Academiei Europene de Film 2018

După multipremiatul "Ida", recompensat cu Oscarul pentru film străin în 2015, regizorul polonez Pawel Pawlikowski ("My Summer of Love") revine cu un lungmetraj inspirat din viața părinților săi, pentru care a primit premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes 2018. "Cold War" este plasat în perioada Războiului Rece, în Polonia, și spune pasionanta poveste de dragoste dintre doi oameni de condiții sociale diferite, cu temperamente la poluri opuse, aparent nepotriviți, dar incapabili să renunțe unul la celălalt. Iubit de critici, dar și de public, "Cold War" are forța de odinioară a cinematografului polonez clasic și este considerat un favorit al Oscarurilor pentru film străin 2019.









Astfel, "Cold War" de Paweł Pawlikowski a primit premiul pentru cel mai bun film european, cel mai bun scenariu, cea mai bună actriţă europeană (Joanna Kulig), cel mai bun monteur şi cel mai bun regizor, potrivit site-ului organizatorilor, citat de Mediafax.Cea de-a 31-a gală a premiilor Academiei de Film Europene a avut loc sâmbătă seară, la Teatro de la Maestranza din Sevilla.Printre gazdele galei EFA de anul acesta, artişti din toate colţurile Europei, s-a numărat şi actriţa română Anamaria Marinca.În timpul galei, care a avut ca temă centrală "adevărul", s-a vorbit şi despre subiecte sociale şi politice grave, printre care Brexit, cenzura din Rusia, dar şi despre ce înseamnă Europa ca unitate a diversităţii.Câștigătorii premiilor EFA au fost aleși de cei peste 3.000 de membri ai academiei, profesionişti din lumea filmului din toată Europa.Anul trecut, lungmetrajul suedez "The Square", de Ruben Ostlund, a fost, cu şase trofee, marele câştigător la gala premiilor decernate de Academia Europeană (EFA), obţinând, printre altele, distincţiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor, Claes Bang.Lista completă a câştigătorilor premiilor Academiei de Film Europene pe 2018:Cel mai bun film european: "Cold War", de Paweł PawlikowskiCea mai bună comedie europeană: "The Death of Stalin", de Armando IannucciCel mai bun regizor european: Paweł Pawlikowski, pentru "Cold War"Cea mai bună actriţă europeană: Joanna Kulig, pentru "Cold War"Cel mai bun actor european: Marcello Fonte, pentru "Dogman"Cel mai bun scenarist european: Paweł Pawlikowski, pentru "Cold War/ Zimna Wojna"Premiul Carlo Di Palma pentru cel mai bun director de imagine european: Martin Otterbeck, pentru " U - July 22 / Utøya 22. Juli"Premiul pentru cel mai bun monteur de film european al anului: Jaroslav Kaminski, pentru "Cold War/ Zimna Wojna"Premiul pentru cel mai bun scenograf european: Andrey Ponkratov, pentru "The Summer/ Leto"Premiul pentru cel mai bun designer de costume european: Massimo Cantini Parrini, pentru "Dogman"Premiul pentru cele mai bune costume şi cel mai bun machiaj: Lorenzo Tamburini, Dalia Colli, Daniela Tartari, pentru "Dogman"Premiul pentru cel mai bun compozitor european: Christoph M. Kaiser, Julian Mass, pentru "3 days in Quiberon/ 3 tage in Quiberon"Premiul pentru cel mai bun sunet: Andre Bendocchi-Alves,Martin Steyer, pentru "The Captain/ Der Hauptman"Premiul pentru cele mai bune efecte vizuale: Peter Hjorth, pentru "Border"Descoperirea europeană a anului - premiul FIPRESCI: "Girl" (coproducție Belgia/ Olanda, în regia lui Lukas Dhont)Premiul din partea universităţilor europene: "Happy as Lazzaro", de Alice RohrwacherPremiul pentru cel mai bun documentar european: "Bergman - A Year In a Life", de Jane MagnussonPremiul pentru cel mai bun film de animaţie european: "Another Day of Life", de Raul de la Fuente, Damian NenowPremiul pentru cel mai bun scurtmetraj european: "The Years", de Sara FgaierPremiul Eurimages pentru coproducţie: Konstantinos Kontovrakis, Giorgos KarnavasPremiul Academiei de Film Europene pentru întreaga activitate: Carmen MauraPremiul pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea cinematografiei mondiale: Ralph FiennesPremiul special onorific: Costa-GavrasPremiul publicului pentru cel mai bun film european: "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino