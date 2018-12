Cea mai nouă versiune a filmului ”A Star is born”, cu Bradley Cooper și Lady Gaga, cele mai multe nominalizări la SAG Awards

Cea mai nouă variantă a dramei muzicale ”A star is Born”, cu Bradley Cooper și Lady Gaga în distribuție, conduce la numărul nominalizărilor la primiile decernate de Sindicatul actorilor americani, SAG Awards, filmul fiind nominalizat la patru categorii, relatează Reuters.

Câștigătorii SAG Awards vor fi anunțați pe 27 ianuarie, în cadurl unei ceremonii la Los Angeles.

SAG Awards este una dintre cele mai urmărite gale din sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood, care culminează cu ceremonia Oscar, întrucât actorii alcătuiesc una dintre cele mai mari categorii din rândul membrilor cu drept de vot din Academia de film americană, potrivit Mediafax.

Din acest motiv, nominalizaţii SAG Awards vor primi multe voturi de la membrii Academiei de film americane, organizaţia care înmânează premiile Oscar.

Pentru cea de-a 25-a ediție a SAG Awards, la categoria "cea mai bună distribuție într-un lungmetraj" au fost nominalizate filmele "A Star Is Born", "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody" și "Crazy Rich Asians".

De asemenea, la categoria "cel mai bun actor în rol principal", au fost nominalizați Christian Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Viggo Mortensen ("Green Book") și John David Washington ("BlacKkKlansman").

Concurează la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" Emily Blunt ("Mary Poppins Returns"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga ("A Star Is Born") și Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?").

Mahershala Ali ("Green Book"), Timothee Chalamet ("Beautiful Boy"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star Is Born") și Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") sunt nominalizați la premiul SAG pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Totodată, Amy Adams ("Vice"), Emily Blunt ("A Quiet Place"), Margot Robbie ("Mary Queen of Scots"), Emma Stone ("The Favourite") și Rachel Weisz ("The Favourite") sunt nominalizate la premiul SAG pentru cea mai bună actriță în rol secundar.