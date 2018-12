​​INTERVIU Actriţa Cristina Cepraga, premiu pentru cea mai bună interpretare la festivalul "Aphrodite Shorts" din Italia: „Noi românii avem de luptat cu ideile preconcepute ale italienilor pentru a ne putea afirma profesional”

Cîteva impresii la cald, după premiere...





Hotnews.ro: Cum a luat naştere un Festival al filmelor cu şi despre femei şi cum aţi ajuns să participaţi?





Hotnews.ro: Cine este protagonista filmului, care e povestea ei?

Nu vreau să fac un spoiler, însă mulţi italieni au idei preconcepute despre străini, spre exemplu faţă de femeile care poartă vălul islamic. Dar şi noi, românii, vedem cum suntem priviţi, cum suntem etichetaţi de o parte din societate, în baza naţionalităţii”.













Hotnews.ro: „Aţi simţit forme de discriminare, de când trăiţi în Italia?”





Hotnews.ro: Care au fost primii paşi în cariera din Peninsulă?





Hotnews.ro: „Cum s-a schimbat imaginea românilor din Italia, în ultimii 15 ani?





Hotnews.ro: „Daca aţi fi rămas în România, unde aţi fi fost acum, din punct de vedere al carierei?





Hotnews.ro: Şi aşa s-a ajuns la regie, în Italia..





Hotnews.ro: Care sunt punctele dvs de reper în cinematografia românească şi cea italiană contemporană?





Hotnews.ro: Ce planuri de viitor aveţi?









Cristina Cepraga este actriţă, regizoare şi producătoare de film. A absolvit Academia de Teatru şi Film din Bucureşti şi a avut o bogată activitate TV în România (moderator TVR1 la “Karaoke Show”, “Bine ai venit la nunta ta”, prezentator Revelion în direct 2003, 2004, “Duminica în familie”, Şcoala Vedetelor, VJ la MTV). În Italia, a absolvit Scoala de regie la Roma şi un Master în marketing management of cultural events. A reprezentat Italia ca actriţă în numeroase festivaluri (Berlinale, Raindance). A debutat în 2016 ca regizor cu scurtmetrajul “Tamara. Echelon”, selecţionat în peste 40 de festivaluri. În 2018 a fost membră a juriului la Concursul “Cerbul de Aur”.

„Filmul are la bază fapte reale, pe care le-am auzit la un telejurnal din Italia. Am lucrat la transformarea lor într-o operă de ficţiune. Este vorba de condiţia femeilor imigrate şi de rasismul unor persoane fără cultură generală, care sunt din Italia, dar ar putea fi la fel de bine din Franţa sau din altă ţară. Dedic filmul, post mortem, marelui regizor iranian Abbas Kiarostami, cu care m-am întâlnit şi căruia i-am povestit subiectul. El m-a încurajat să merg mai departe, să dezvolt ideea şi să realizez filmul. Premiul este încununarea unei activităţi susţinute, unui parcurs presărat cu muncă şi sacrificii. Actriţa Nancy Brilli, preşedinta juriului, mi-a spus la sfârşit că a fost o interpretare magistrală, că nu m-a recunoscut când m-a văzut „pe viu”. În film, am părul vopsit şi am avut o proteză la nas, ca să-mi schimb fizionomia. Recunoaşterea nu înseamnă a fi pe coperţile revistelor, ci să vezi rezultatul muncii tale, iar filmul „Il Destino” este, într-un fel, ca un copil al meu”.“Femeia a început sa se emancipeze şi, prin acest festival dar şi altele în lume, tot mai mult se promovarea femeiia, ca regizor, scenarist, responsabil de imagine. Ajutorul meu de operator era o tânără, slabuţă, ducea o telecameră grea, dar era o adevărată profesionistă. Sper ca în viitor să fie egalitate, să nu fie meserii considerate “de bărbat”. Pe de altă parte, asistăm la numeroase drame sau tragedii în viaţa de zi cu zi, femei marginalizate, ucise. Cred că femeile care suferă trebuie în primul rând să vorbeasă, să ceară sfatul prietenilor, să denunţe violenţele, care pot fi şi psihice, nu doar fizice. Ca să răspund la a doua parte a întrebării, scurtmetrajul meu a fost selecţionat de juriu să intre în concurs, alături de alte 19 scurtmetraje ».„Acţiunea filmului se petrece în decursdul unei zile, de la răsărit la apus. Protagonista este o femeie iraniană, imigrată în Italia, mama unui băiat de 6 ani. Viaţa ei se împarte între copil şi muncă, iar seara ajunge obosită la Caritas, organizaţia care ajută oamenii nevoiaşi, în special pe cei fără o casă. Este şi un fir narativ paralel, dezvoltat spre final pe plan oniric, metaforic, pe care spectatorii îl pot descoperi treptat.„Se întâmplă multora, printre est-europeni. De aceea, noi trebuie şi vrem să demonstrăm mereu că suntem capabili, că suntem mai punctuali, mai serioşi, că avem studii. Eu însămi, când am ajuns în Italia, nu m-am mulţumit cu studiile din domeniul cinematografiei, m-am înscris la cursuri de specialitate la şcoala de cinema Cinecitta’, am studiat şi încă nu mă simt îndeajuns de pregătită să îndrept toate ideile preconcepute cu care mă confrunt.De aceea, premiul pentru cea mai bună interpretare de la „Aphrodite Shorts e o încoronare a multor ani de muncă, de sacrificii, italienii o cheamă “gavetta”. Am plecat din România în pole position, lucram la TV de când aveam 4 ani. Am Am ajuns în Italia fără familie, fără un job, cu handicapul limbii pe care nu o cunoşteam, însă cu dorinţa de a continua, de mă afirma”.„Iniţial, au fost doar roluri legate exact de eticheta de care vorbeam, cum ar fi cel de îngrijitoare. Să nu uităm că românii simpli din Italia sunt un pilastru al economiei. Însă nu sunt doar ei: avem medici, doctori, cercetători: de aceea trebuie să fim mai bine reprezentaţi. Eu, pe lângă studiile din România, am studiat aici regie şi scenariu, încercând mereu, într-un parcurs mai dificil decât al colegilor italieni, să demonstrez valoarea mea ca artist”.„Am remarcat o evoluţie, dar a fost un parcurs plin cu suişuri, coborâşuri. Se pun încă accent pe episoadele de criminalitate. Puţin, cred că s-au redresat lucrurile, şi datorită profesiniştilor ca mine, ca dvs. Avem artişti şi profesionişti care au pornit chiar de sub zero şi s-au afirmat în Peninsulă. Dacă se va schmba complet? Nu ştiu, va dura ani, poate generaţia viitoare, a fiilor noştri, va vedea o intrare la normalitate, fără diferenţe şi etichete. Însă imaginea noastră depinde şi de fiecare din noi, individual vorbind: de cultură, de educaţie, de modul în care se pun în lumină. Sunt români care vorbesc execrabil nu doar limba italiană, ci şi româna! Toate rezultatele însă se obţin prin muncă proprie, nu prin recomandări şi pile”.„Nu ştiu. Cu siguranţă, din România am plecat când eram în vârful carierei mele la tv, terminasem studiile la Facultatea de actorie. Eram ca o fetiţă care făcea o meserie de oameni mari, mai ales că primele mele apariţii au fost la vârsta de 4 ani. Eram considerată o “vedetă”, un termen care mă enervează la culme. Aveam succes profesional şi financiar. Însă nu era ceea ce îmi doream. Probabil, la un moment dat, mi-aş fi dat seama că am pierdut din acest proces de maturizare, undeva s-ar fi rupt ceva, m-aş fi întors înapoi, ca racul, pentru a putea trăi ce nu am reuşit.Mai e un moment care mi-ar fi putut schimba viaţa. Am participat la casting pentru „Filantropica” a lui Nae Caranfil şi mi s-a cerut să îmi pun pentru film o fustă scurtă. Am făcut nazuri, nu am vrut! Cred că dacă aş fi pus blestemata de fustiţă scurtă, nu aş fi ajuns în Italia, ci aş fi rămas în România, după succesul cu “Filantropica”!„Îmi doream încă din România să fac regie, a fost un motiv pentru care am ajuns în Italia. E dificil, mai ales să faci regie de teatru, financiar vorbind. Desigur, cel mai bine se câştigă în TV, la seriale şi în publicitate. În Italia, nu poţi trăi din regie, dimpotrivă, poţi investi tu însuţi ca să faci ceva ce vrei, dacă vrei să faci un proiect de suflet. E o luptă să fii independent”.„În Italia, am o slăbiciune pentru Matteo Garrone şi Sorrentino . Alte nume: Toni Servillo, actriţa Margerita Buy, regizorul Nani Moretti. Din România, din pruncie am iubit-o pe Maia Morgenstern, iar cu Oana Pellea am copilărit în acelaşi bloc, la ea veneau artişti importanţi şi eu mergeam cu o scuză la doamna Domnica, mama ei, sau mă ascundeam după scară, trăgeam cu urechea, să văd cum vorbesc, cum fac repetiţii. Îmi plac Marcel Iureş, Mimi Brănescu, Munteanu, Porumboiu, Mungiu, Cristi Puiu, Nae Caranfil.„Acum lucrez la transformarea filmului într-un lungmetraj. Scurtmetrajul a fost deja selecţionat pentru alte competiţii în Italia, Belgia etc. Uneori, la marile festivaluri nu primează bravura, ci jocurile de culise, e multă strategie. Mă bucur pentru că sunt apreciată pentru munca mea, într-un fel sunt fericită de fiecare dată când promovez prin munca mea o parte din România”.