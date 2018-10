VIDEO INTERVIU Hama Haruka, coordonator Yamagata IDF Festival: Cred în continuare în puterea filmului și că cinema-ul poate schimba societatea în care trăim

Astra Film Festival 2018​

Hama Haruka, coordonator Yamagata IDF Festival, a discutat în cadrul unui interviu despre cel mai important și vechi festivaluri de film din Japonia, Yamagata Festival și în același timp, despre începuturile filmelor documentare asiatice. "În 1989, în competiția Internațională de Film, din cadrul Yamagata Festival, nu am avut niciun film din Asia." - Hama Haruka





În 1989, în competiția Internațională de Film, din cadrul Yamagata Festival, nu am avut niciun film din Asia. Asta pentru că nu existau bani pentru filmele documentare, iar oamenii din zona aceea erau subiecte pentru filmele străine. Ulterior, am invitat creatorii tineri de filme din zonă și am reușit să concepem un plan prin care Asia să producă filme documentare.





Unul dintre cei mai importanți regizori de film documentar din Japonia, Ogawa Shinsuke, a trăit și a produs filme în prefectura Yamagata și ajungând să fie recunoscut la nivel mondial. El a fost unul dintre oamenii care a plantat sămânța filmelor documentare în sufletele multor tineri din Asia.





Din păcate, regizorii japonezi de film documentar încă nu au produs filme politice. Cel mult reportaje punctuale, jurnalistice, nu creații artistice. Momentan, regizorii vor să prezinte imagini “la modă”, frumoase din Japonia, animații sau filme futuristice. Așadar, bugetele mari se duc în această direcție. Dar cred în continuare în puterea filmului și că cinema-ul poate schimba societatea și ființa umană.