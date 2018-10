Astra Film Festival 2018

Aproape 2000 de copii au vizitat cinema-urile și au avut ocazia să descopere documentarele, sa obțină informații. Bineînțeles, documentare făcute pentru copii, dar ei sunt în mod normal confruntați cu ficțiunea. Urmăresc totul online. Petrec ore întregi online sau în fața televizorului, deci este foarte foarte bine că descoperă că există și altceva în afară de desene animate sau alte show-uri pentru copii. Acești copii vor fi viitorul public al filmelor doscumentare.În 1988, când am început primul festival de documentare, am avut 2000 de spectatori și 2000 de bilete vândute, ceea ce nu e foarte mult, după cum vă puteți da seama, dar am creeat o imagine foarte buna. Asta a ajutat foarte mult în urmatorul an. În al doilea an de festival ne-am dublat audiența. În următorul an s-a dublat iar, continuând să crească de la edișie la ediție până acum. Anul trecut, spre exemplu, am vândut 280.000 de bilete.Să schimbi lumea printr-un film documentar e dificil, dar poți schimba ideile oamenilor în legatură cu ceva. Documentarele sunt foarte, foarte puternice. Este, de asemenea și despre educarea oamenilor și despre a petrece timp de calitate. Un documentar bun are și o poveste. Story telling-ul e foarte important pentru că toata lumea iubește poveștile.