VIDEO INTERVIU Simon Kilmurry, membru al Academiei Americane de Film: Am descoperit filme care abordează tema consolidării extremei dreapta și urmăresc miscările neo-naziste în Europa. Aceste lucruri se regăsesc și în SUA

Simon Kilmurry, membru al Academiei Americane de Film a acordat un interviu HotNews în care a discutat despre producțiile de film documentar din Europa de Est și despre farmecul festivalului Astra Film. "Sunt pentru prima oară în România, iar Sibiul este superb. Am văzut la Astra filme pe care nu le-am văzut în altă parte. Și asta este un privilegiu pentru mine" - Simon Kilmurry

Fragmente interviu

Sunt pentru prima oară în România, iar Sibiul este superb. Știu de ani de zile despre festivalul Astra, iar acum am avut șansa să ajung aici. Sunt fericit, în special că am fost rugat să fac parte din juriul pentru competiția filmelor centrale și est europene. Unele dintre aceste filme au o calitate particulară, sunt producții de autor, cu imagini foarte bune. Sunt filme care chiar vorbesc pe sufletul meu.

În plus, am șansa să descopăr filme care abordează tema consolidării extremei dreapta și urmăresc miscările neo-naziste în Europa. Văd aceste lucruri și în SUA. Și e intersant să văd cum este abordată această tema aici, unde evident, există o istorie destul de traumatizantă legată de nazism.

Am văzut la Astra filme pe care nu le-am văzut în altă parte. Și asta este un privilegiu pentru mine. Am văzut, de exemplu, un film care se numește "Aniversarea" (un film de Claudiu Mitcu - 2017 - n.red.) și este portretul unui bătrân de 92 de ani care locuiește alături de familia sa într-un mic orășel de munte. Este foarte bine construit și estetic bine gândit. Și asta este marele câștig pentru mine, șansa de a avea acces la acest tip de film. Nici într-un milion de ani nu aș fi avut șansa de a cunoaște această familie, iar în decurs de o oră, cât a durat proiecția, simt că am dezvoltat o legătură cu personajele. Practic, este un mic cadou dat de regizor spectatorilor, dar și un cadou din partea personajelor. De multe ori, noi, cei din industria filmelor documentare, uităm că persoanele care își împărtășesc viața în fața camerei sunt incredibil de generoși.