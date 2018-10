webPR Record de audiență la Astra Film Festival 2018

Inițiat în urmă cu 10 ani ca un proiect unic de educație prin și despre cinematografia realității în România, Astra Film Junior a devenit un festival-în-festival care își depășește an de an recordurile de audiență. La ediția 2018 s-au vândut peste 25.000 de bilete la evenimentele aliniate pentru copii și tineri.Programul educativ oferit de Astra Film Junior include 15 filme documentare special selecționate pentru trei grupe de vârstă (ciclul primar, gimnazial și liceal). Pentru școlile primare, Astra Film Festival 2018 oferă și un concurs de benzi desenate, prin care copiii au prilejul să “re-povestească” prin imagini narativul filmului vizionat, sau chiar să creeze o poveste imaginară pe baza celor văzute. Liceenii sunt beneficiarii unui program în cadrul căruia sunt inițiați în producția de film documentar - Atelierul Primul Meu Film Documentar. Documentarele scurte realizate în Atelier vor fi prezentate în cadrul unei Gale dedicate, care va avea loc la Sala Thalia, duminică, 21 octombrie, la 17.00.Publicul Astra Film Junior are ocazia să vizioneze filme și în format de cinema experiențial, prin proiecții 360 de grade la Dome și proiecții VR, contribuind la îmbogățirea experienței de vizionare, precum și a conceptului de noi formate de cinema posibile. Programul full-dome al Astra Film Junior cuprinde filme despre Univers (The Secrets of Gravity/Secretele gravitației, We Are Stars/Suntem stele), despre natură (Life of Trees/Viața copacilor) și despre corpul uman (Amigos – Inside the Human Body/Amici – În interiorul corpului uman).Astra Film Junior 2018 a atras o largă audiență între 6 și 15 ani, nu numai din Sibiu, ci și din localitățile învecinate. Autobuze de linie au adus în Piața Mare, pentru proiecțiile full-dome și pentru celelalte evenimente din cadrul AFF Jr., copii și tineri din Gura Râului, Rășinari, Apold, Jina, Hoghilag, Dârlos, Ludoș, Agnita, Râul Sadului și altele.Biletele pentru cele 18 filme documentare imersive prezentate între 15 și 21 octombrie în Domul amplasat în Piața Mare din Sibiu s-au epuizat în primele 24 de ore. Toate proiecțiile full-dome (360 de grade) au loc cu casa închisă.Programul full-dome din cadrul secțiunii AFF 2018 - VIITORUL E AZI propune 18 filme de non-ficțiune, care explorează mistere ale științei (Faster Than Light/Mai repede decât lumina), ale Universului (Astronaut, Closer to the Stars/Mai aproape de stele, Oceans in Space/Oceane în spațiu), și aspecte mai puțin cunoscute despre planeta noastră și despre umanitate (Dynamic Earth/Pământul dinamic, Our Violent Planet/Planeta noastră violentă, The Mayans’ Cosmic Planners/Planificatorii cosmici ai orașelor mayașe, Sky on Fire/Cerul în flăcări). Noi modalități de a trăi experiențe artistice sunt oferite de lucrări mai abstracte, cum ar fi Stardancers’ Waltz (Vals printre stele), Contraluz (Contre-jour), After Cherenkov (După Cherenkov), Liminality (Liminalitate).Festivalul Internațional Astra Film Sibiu pune la dispoziția jurnaliștilor, în timp real, imagini de înaltă rezoluție de la toate evenimentele din cadrul acestei ediții a Festivalului (Octombrie 15 – 21). Fotografiile sunt realizate de fotografii oficiali ai AFF 2018 și se găsesc pe un server creat special pentru media, care poate fi accesat fără parolă aici Imaginile pot fi folosite însoțite de creditele trecute pe fiecare fotografie în parte.Biletele pentru Astra Film Festival 2018 sunt disponibile online, pe site-ul www.eventbook.ro, în rețeaua librăriilor Humanitas din întreaga țară, precum și la casieriile AFF.a fost lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală și de Est și a avut timp de 25 de ani o contribuție semnificativă la stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea cinematografiei basupra artei filmului de non-ficțiune, sprijinind dezvoltarea genului și deschizând noi orizonturi pentru realizatori. Astra Film Festival 2018 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.