webPR Start pentru Astra Film Festival 2018 - 400 de evenimente cinematografice în 7 zile

își turează motoarele aparatelor de proiecție pentru începerea oficială a ediției 2018, ediție aniversară marcată de o participare record:Rezultatele competiției AFF 2018 vor fi decise de un juriu format din 13 personalități ale genului, care reprezintă toate fațetele industriei filmului de non-ficțiune - regizori, producători, critici de film, directori de festival, profesori, scriitori. Câștigătorii secțiunilor competiționale vor fi anunțați sâmbătă, 20 octombrie. Valoarea totală a premiilor acordate se ridică la peste 25.000 de euro.Gala de deschidere Astra Film Festival prezintă premiera oficială a filmului, în regia lui Dumitru Budrala, o incursiune intimă și fascinantă în istoria neștiută a celui mai pitoresc drum din Europa, Transalpina. De o frumusețe care te lasă fără suflare, Transalpina e mai mult decât o șosea spectaculoasă. Vechimea drumului care leagă Transilvania de Ţara Românească se măsoară în milenii. Într-o transpunere cinematografică de excepție, filmul propune o călătorie pe drumul de care și-au legat numele mai mulți regi, dar și pe sub pământ, pe căile pe care umbla zeul Zamolxis, și prin cer, unde, pe vremea uriașilor, s-au petrecut întâmplări care au dat numele munților și văilor.„În Transalpina – Drumul Regilor am încercat să surprind o experiență aparte, o imersiune în istoria și mitologia locului, din cele mai îndepărtate timpuri și până în prezent. Am încercat să îmbin armonios mitologia, istoria, geografia și poveștile celor care au fost martori la inaugurarea drumului de către regele Carol al II-lea, ca să pot reconstitui pentru spectator de unde provine numele drumului, precum și povestea sa ca realizare extraordinară pentru timpurile acelea. Mi s-a părut dintotdeauna că acest drum a reprezentat un punct de întâlnire nu numai între oamenii aflați de o parte și de alta a munților, dar și între cer și pământ, între real și fantastic”, a mărturisit regizorul Dumitru Budrala, director-fondator al Astra Film Festival.”Filmul este mărturisirea lui Dumitru Budrala. Filmul este fabulos și necesar ca vatra pentru pâine și obârșiile noastre pentru născuții lor”, a declarat Emil Hurezeanu, Ambasadorul României la Berlin.Ceremonia de deschidere a AFF 2018 va avea loc luni, 15 octombrie, la Sala Thalia, la ora 19.00, fiind urmată de proiecția filmului Transalpina – Drumul Regilor, la 19.30, și de un concert live cu nominalizații la Grammy The Tiger Lillies, la ora 21.00.Programul complet al Festivalului Astra Film 2018 poate fi consultat și descărcat aici Biletele pentru Astra Film Festival 2018 sunt disponibile online, pe site-ul www.eventbook.ro, precum și în rețeaua librăriilor Humanitas din întreaga țară. Un ghid complet pentru achiziționarea de bilete și abonamente, programul casieriilor și accesul în sălile de proiecție și evenimente, este disponibil aici Festivalul Internațional Astra Film Sibiu a fost lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală și de Est și a avut timp de 25 de ani o contribuție semnificativă la stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea cinematografiei documentare în întreaga regiune și în special în România. Astra Film Festival a atras constant atenția industriei asupra artei filmului de non-ficțiune, sprijinind dezvoltarea genului și deschizând noi orizonturi pentru realizatori.este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.