webPR Viitorul se întâmplă azi în proiecții VR și full-dome la Astra Film Festival 2018

Un total devor fi prezentate, dintre care, și anume, un tur-mărturie a consecințelor comportamentului uman asupra mediului arctic;(Purgatoriu), o experiență virtuală a ceea ce înseamnă așteptarea acordării azilului pentru un refugiat;(Bucuria broaștelor), un documentar-360 despre sezonul împerecherii;(Petrecerea), o ilustrare virtuală a autismului;(Sea Prayer), animarea în VR a unei poveștii de Khaled Hosseini, inspirată de comemorarea a doi ani de la moartea micului refugiat sirian Alan Kurdi și(Primele impresii), o minunată ilustrare în VR a experienței și interacțiunii cu lumea pe care le trăiește un nou-născut. Alte, creator de programe de realitate virtuală pentru festivaluri de film relevante precum cele de la Cannes, Veneția, Amsterdam, Dubai:(Viață adevărată),(Lipsită de viață) șiAcestora li se alătură în programul de VR o prezență românească, documentarul observațional Circus 360 de Dorin Moldoveanu, despre primul circ fără animale din București.propune un program de, producții care explorează mistere ale științei (), ale Universului (), și aspecte mai puțin cunoscute despre planeta noastră și despre umanitate (/Pământul dinamic,/Planeta noastră violentă,Planificatorii cosmici ai orașelor mayașe,/Cerul în flăcări). Noi modalități de a trăi experiențe artistice sunt oferite de lucrări mai abstracte, cum ar fi(Vals printre stele),(Contre-jour), After Cherenkov (După Cherenkov),(Liminalitate).Pentru generația tânară, programul full-dome al Astra Film Junior, festival care se desfășoară în cadrul AFF și se află anul acesta la a 10-a ediție, cuprinde filme despre Univers (/Secretele gravitației,/Suntem stele), despre natură (/Viața copacilor) și despre corpul uman (/Amici – În interiorul corpului uman).În ultimii ani, din ce în ce mai mulți cineaști și artiști vizuali se îndreaptă către explorarea potențialului imens oferit de tehnologiile novatoare pentru crearea de povești imersive. Spațiu creat anume pentru explorarea realității prin toate modalitățile posibile,un storytelling complet, cu abordări diverse, de la cinematografia de non-ficțiune clasică pâna la experiența proiecțiilor imersive și interactive. Astfel, în secțiunea specială AFF Viitorul e azi, publicul are ocazia să experimenteze modul în care revoluția digitală transformă și arta documentarului, putând interacționa cu protagoniștii și evenimentele din filmele vizionate, fie cu ajutorul dispozitivelor de realitate virtuală (VR), fie în proiecțiile 360 de grade (full-dome). Secțiunea Viitorul e azi se desfășoară la Domul din Piața Mare a Sibiului - pentru format full-dome în Domul mare și pentru VR în Domul mic.“Suntem fericiți să constatăm ca Astra Film Festival a produs în timp o audiență fidelă și avizată, formată din iubitori de film capabili nu numai să exploreze și să înțeleagă realitatea lumii în care trăim, dar și să își asume o imersiune în realitate, să experimenteze trăiri și emoții “pe viu”, astfel încât să poată participa ulterior la transformarea realității, a relațiilor interumane. Festivalul a atras constant public curios și creativ, în majoritate tânăr - peste 60% dintre spectatorii noștri au între 18 și 34 de ani -, iar modul în care am integrat producțiile non-ficțiune realizate cu noile tehnologii continuă să deschidă Festivalul către noi audiențe, inclusiv internaționale”, a declarat, director fondator al Astra Film Festival.Programul complet al Festivalului Astra Film 2018 poate fi consultat și descărcat aici Biletele pentru Astra Film Festival 2018 sunt disponibile online, pe site-ul www.eventbook.ro , precum și în rețeaua librăriilor Humanitas din întreaga țară. Un ghid complet pentru achiziționarea de bilete și abonamente, programul casieriilor și accesul în sălile de proiecție și evenimente, este disponibil aici a fost lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală și de Est și a avut timp de 25 de ani o contribuție semnificativă la stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea cinematografiei documentare în întreaga regiune și în special în România. Astra Film Festival a atras constant atenția industriei asupra artei filmului de non-ficțiune, sprijinind dezvoltarea genului și deschizând noi orizonturi pentru realizatori.este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.