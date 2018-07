Protagonistul serialului MASH Alan Alda are Parkinson

Actorul american Alan Alda, cunoscut pentru rolul său din serialul MASH, în care a interpretat personajul unui doctor militar numit "Hawkeye" Pierce, a spus marți că suferă de Parkinson, relatează AFP.

Newyorkezul în vârstă de 82 de ani a spus că a aflat acum trei ani și jumătate că suferă de această boală degenerativă a sistemului nervos central.

"Am decis să le spun oamenilor că am boala Parkinson pentru a-i încuraja și pe alții să ia măsuri", a spus el într-un mesaj pe Twitter, însotit de un film care îl arată jonglând.

"Eu trăiesc pe deplin, joc comedie, țin prelegeri, îmi fac podcast-ul", a adăugat el. "Iau cursuri de box trei zile pe săptămână, joc tenis de două ori pe săptămână și iau o pastilă mică - tot ce recomandă medicul".

Cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul MASH, care urmărește viața de zi cu zi a unei echipe medicale americane în războiul coreean, octogenarul a fost nominalizat în 2005 la premiul Oscar pentru rolul secundar din Aviatorul.

I decided to let people know I have Parkinson’s to encourage others to take action. I was Diagnosed 3 and a half years ago, but my life is full. I act, I give talks, I do my podcast, which I love. If you get a diagnosis, keep moving!

