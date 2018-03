Gala Premiilor Gopo are loc marţi seara. Filmul 'Un pas în urma serafimilor' - cele mai multe nominalizări

Juriul a luat în considerare 23 de lungmetraje româneşti lansate în cinematografe în 2017. Filmul 'Un pas în urma serafimilor', regia Daniel Sandu, a primit cele mai multe nominalizări - 15. Mai multe nominalizări au strâns şi peliculele '6,9 pe scara Richter' (regia Nae Caranfil) şi 'Aniversarea' (regia Dan Chişu) - opt nominalizări, 'Ana, mon amour' (regia Călin Peter Netzer), 'Breaking News' (regia Iulia Rugină) şi 'Fixeur' (regia Adrian Sitaru) - şapte nominalizări.Premii pentru întreaga carieră vor fi oferite actorilor George Mihăiţă şi Vladimir Găitan.Astfel, la categoria Cel mai bun film (lungmetraj) au intrat în cursă pentru trofeul Gopo '6,9 pe scara Richter' (regia Nae Caranfil), 'Breaking News' (regia Iulia Rugină), 'Fixeur' (regia Adrian Sitaru), 'Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor' (regia Emanuel Pârvu) şi 'Un pas în urma serafimilor' (regia Daniel Sandu).Pentru statueta care îl recompensează pe Cel mai bun regizor, în competiţie au intrat Nae Caranfil, Călin Peter Netzer, Iulia Rugină, Adrian Sitaru şi Daniel Sandu.Diana Cavaliotti ('Ana, mon amour'), Voica Oltean ('Breaking News'), Ela Ionescu ('Dimineaţa care nu se va sfârşi'), Cristina Flutur ('Hawaii') şi Ofelia Popii ('Portrete în pădure') concurează pentru statueta acordată Celei mai bune actriţe într-un rol principal, iar actorii Mircea Postelnicu ('Ana, mon amour'), Andi Vasluianu ('Breaking News'), Tudor Aaron Istodor ('Fixeur'), Alexandru Potocean ('Mariţa'), Şerban Pavlu ('Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor') şi Vlad Ivanov ('Un pas în urma serafimilor') - pentru premiul acordat Celui mai bun actor într-un rol principal.La categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar au fost nominalizate Carmen Tănase ('Ana, mon amour'), Simona Bondoc ('Aniversarea'), Diana Spătărescu ('Fixeur'), Rodica Lazăr ('Hawaii') şi Ana Ciontea ('Mariţa'), iar actorii Emanuel Pârvu şi Lucian Ifrim ('Aniversarea'), Adrian Văncică ('Ultima zi'), Ali Amir şi Ilie Dumitrescu Jr. ('Un pas în urma serafimilor') sunt în competiţie pentru statueta acordată Celui mai bun actor într-un rol secundar.Dintre documentarele de lungmetraj care au intrat în atenţia juriului de nominalizări, vor fi supuse votului producţiile: 'Braşov 1987. Doi ani prea devreme' (regia Liviu Tofan), 'Eu sunt Hercule' (regia Marius Iacob), 'Ouăle lui Tarzan' (regia Alexandru Solomon), 'Planeta Petrila' (regia Andrei Dăscălescu), 'Procesul' (regia Claudiu Mitcu) şi 'Ţara moartă' (regia Radu Jude).La categoria Cel mai bun film european, criticii de film din juriul de nominalizări au votat pentru cinci titluri distribuite în cinematografele din România în 2017: 'Cealaltă parte a speranţei' / 'The Other Side of Hope' (regia Aki Kaurismäki), 'Despre trup şi suflet' / 'On Body and Soul' (regia Ildiko Enyedi), 'Dunkirk' / 'Dunkirk' (regia Christopher Nolan), 'Mister în Slack Bay' / 'Ma loute' (regia Bruno Dumont) şi '(M)ucenicul' / '(M)uchenik' (regia Kirill Serebrennikov).La categoria Cel mai bun scenariu (lungmetraj ficţiune) intră în competiţie Nae Caranfil pentru filmul '6,9 pe scara Richter', Ana Agopian, Oana Răsuceanu, Iulia Rugină pentru filmul 'Breaking News', Claudia Silişteanu, Adrian Silişteanu pentru filmul 'Fixeur', Anca Buja şi Cristi Eftime pentru filmul 'Mariţa', dar şi Daniel Sandu - filmul 'Un pas în urma serafimilor'.Premiul pentru Cea mai bună imagine (lungmetraj) va fi disputat de Liviu Pojoni pentru filmul 'Aniversarea', Adrian Silişteanu (RSC) pentru filmul 'Fixeur', Silviu Stavilă pentru filmul 'Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor', Andrei Dăscălescu pentru filmul 'Planeta Petrila' şi George Dăscălescu pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor'.Aleksander Simeonov, Tamas Szekely, Florin Tăbăcaru pentru filmul '6,9 pe scara Richter', Dana Bunescu, Andre Rigaut, Sophie Chiabaut, Cristinel Şirli pentru filmul 'Ana, mon amour', Liviu Lupşa, Marius Leftărache pentru filmul 'Aniversarea', Ioan Filip, Dan Ştefan Rucăreanu pentru filmul 'Fixeur', şi Daniel Soare, Mirel Cristea, Marius Leftărache pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor' se vor întrece pentru premiu la categoria Cel mai bun sunet (lungmetraj).Pentru statueta Gopo oferită la categoria Cel mai bun montaj (lungmetraj) se vor întrece Dana Bunescu pentru filmul 'Ana, mon amour', Cătălin Cristuţiu pentru filmul 'Breaking News', Mircea Olteanu, Ştefan Pârlog, Andrei Dăscălescu pentru filmul 'Planeta Petrila', Ştefan-Ioan Tatu pentru filmul 'Ultima zi' şi Mircea Olteanu pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor'.Distincţia pentru Cea mai bună muzică originală este disputată de Nae Caranfil, Bogdan Dimitriu, Liviu Mănescu pentru filmul '6,9 pe scara Richter', Răzvan Enciu, Ferenc Darvas pentru filmul 'La drum cu tata', Vladimir Cosma pentru filmul 'Octav', Jurjak, Ana Dubyk pentru filmul 'Planeta Petrila', şi Marius Leftărache pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor'.În lupta pentru premiul ''Cele mai bune decoruri'' (lungmetraj ficţiune) se vor întrece Andreea Popa pentru filmul '6,9 pe scara Richter', Alina Penţac - filmul 'Aniversarea', Bogdan Ionescu pentru filmul 'La drum cu tata', Călin Papură - filmul 'Octav' şi Adrian Cristea pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor'.La categoria Cele mai bune costume (lungmetraj ficţiune) au fost nominalizaţi Doina Levintza, Adina Bucur pentru filmul '6,9 pe scara Richter', Velica Panduru pentru filmul 'Aniversarea', Ana Ioneci pentru filmul 'Hawaii', Svetlana Mihăilescu pentru filmul 'Octav' şi Cireşica Cuciuc pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor'.Pentru Cel mai bun machiaj şi Cea mai bună coafură (lungmetraj ficţiune) au fost nominalizaţi Cătălin Ciutu, Dana Roşeanu şi Iulia Roşeanu pentru filmul '6,9 pe scara Richter', Cristina Paul şi Heike Ersfeld pentru filmul 'Ana, mon amour', Domnica Bodogan şi Dana Roşeanu pentru filmul 'Aniversarea', Domnica Bodogan şi Bianca Boeroiu pentru filmul 'La drum cu tata' şi Lidia Ivanov şi Bianca Boeroiu pentru filmul 'Un pas în urma serafimilor'.Premiul la categoria Cel mai bun film de debut (lungmetraj) va fi disputat de 'La drum cu tata' regia Anca Miruna Lăzărescu, producător Daniel Mitulescu, Cătălin Mitulescu (Strada Film), 'Mariţa' regia Cristi Iftime, producător Ada Solomon, Radu Stancu (Hi Film Productions), 'Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor' regia Emanuel Pârvu, producător Miruna Berescu (Asociaţia FAMart), şi 'Un pas în urma serafimilor' regia Daniel Sandu, producător Ada Solomon, Ioana Drăghici (Hi Film Productions).Câştigătorul statuetei Gopo la categoria Cel mai bun scurtmetraj va fi ales dintre 'Alb', producător Smaranda Sterian, Paul Cioran (Boom Film), regia Paul Cioran, 'Chers Amis', producător Valeriu Andriuţă (Asociatia Cinemascop), regia Valeriu Andriuţă, 'Cumulonimbus', producător Ana Maria Pîrvan (Storyscapes / Studio Set), regia Ioana Mischie, 'O noapte în Tokoriki', producător Natalia Gurău (UNATC 'I.L.Caragiale' Bucureşti), regia Roxana Stroe, 'Scris/Nescris', producător Anamaria Antoci, Adrian Silişteanu (4 Proof Film), regia Adrian Silişteanu.Ana Cântăbine pentru scenografia filmului 'Offstage', Serghei Chiviriga pentru regia filmului 'Cel mai bun client', Ştefan Iancu pentru rolul din filmul 'Un pas în urma serafimilor', Tudor Botezatu pentru regia filmului 'Sechestraţi fără voie' şi Voica Oltean pentru rolul din filmul 'Breaking News' au intrat în cursa pentru statueta oferită la categoria Tânăra speranţă.Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo au fost stabilite de un juriu de preselecţie alcătuit din profesionişti din domeniu - Nap Toader (regizor), Iuliana Tarnoveţchi (producător), Barbu Bălăşoiu (operator), Radu Corciova (scenograf), Gabriela Albu (exploatant) şi criticii de film Irina Margareta Nistor, Cătălin Olaru, Cristian Mărculescu, Angelo Mitchievici, Ion Indolean.Gala Premiilor Gopo 2018 - ediţia a 12-a este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Babel Communications şi Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.