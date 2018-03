"Pacific Rim Uprising" a debutat pe primul loc in box office-ul american, detronând filmul "Black Panther"

În "Pacific Rim Uprising", John Boyega (cunoscut între altele din "Star Wars: The Force Awakens", n.r.) este rebelul Jake Pentecost, odinioară pilot de Jaeger care promitea să ajungă printre cei mai buni, al cărui tată legendar îşi dăduse viaţa pentru a asigura victoria umanităţii împotriva monstruoşilor Kaiju. Jake şi-a abandonat pregătirea de pilot şi s-a lăsat prins de lumea interlopă. Însă, Jake primeşte o ultimă şansă pentru a călca pe urmele tatălui său, de la sora sa, Mako Mori (Rinko Kikuchi), care conduce o nouă generaţie de piloţi ce au crescut în umbra războiului, potrivit cinemagia.ro.Lungmetrajul "Black Panther", regizat de Ryan Coogler, a coborât pe cel de-al doilea loc în top, după ce a generat, în cel de-al şaselea weekend de la debut, încasări de 16,6 milioane de dolari, potrivit site-ului boxofficemojo.com.Drama "I Can Only Imagine" s-a menţinut pe cel de-al treilea loc în top, în cel de-al doilea weekend de la debut, în care a generat încasări de 13,8 milioane de dolari.Animaţia "Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes", regizată de John Stevenson, a debutat pe cel de-al patrulea loc în box office-ul din America de Nord, cu încasări de 10,6 milioane de dolari.Acest film beneficiază, în versiunea subtitrată, de voci celebre: James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Maggie Smith, Stephen Merchant şi Ozzy Osbourne, precum Johnny Depp, care îi dă voce lui Sherlock Gnomes, Chiwetel Ejiofor, vocea lui Watson şi Mary J. Blige, vocea lui Irene.În acest film, când personajele Gnomeo şi Julieta se întorc acasă, şi toată lumea din grădina lor lipseşte, singurul gnom la ajutorul căruia pot apela este Sherlock Gnomes. Faimosul detectiv şi protector dedicat al gnomilor de grădină londonezi vine să investigheze cazul însoţit de Watson, mâna lui dreaptă.Filmul "Tomb Raider Începutul/ Tomb Raider", regizat de Roar Uthaug, cu suedeza Alicia Vikander în rolul protagonistei Lara Croft, a coborât trei poziţii în clasament, ajungând pe locul al cincilea, după ce a generat încasări de 10,4 milioane de dolari, în cel de-al doilea weekend de la debut.Megaproducţia Disney "A Wrinkle in Time", regizată de Ava DuVernay, cu Oprah Winfrey, Reese Witherspoon şi Michael Peña în distribuţie, a coborât două locuri în top, până pe poziţia a şasea. Filmul a generat încasări de 8 milioane de dolari, în cel de-al treilea weekend de la premieră."Love, Simon", comedie romantică despre aventurile unui adolescent homosexual, regizată de Greg Berlanti, a pierdut, de asemenea, două poziţii în clasament, situându-se pe locul şapte. Filmul, cu Jennifer Garner, Katherine Langford, Nick Robinson şi Josh Duhamel în distribuţie, a generat încasări de 7,8 milioane de dolari, în cel de-al doilea weekend de la debut.Drama "Paul, Apostle of Christ", regizată de Andrew Hyatt, cu James Faulkner şi Jim Caviezel în distribuţie, a debutat pe cel de-al optulea loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 5 milioane de dolari.Comedia neagră "Game Night", cu Jason Bateman şi Rachel McAdams în distribuţie, a coborât de pe locul şase pe locul nouă, cu încasări de 4,16 milioane de dolari, în cel de-al cincilea weekend de la premieră.Drama romantică "Midnight Sun", regizată de Scott Speer, cu Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle şi Quinn Shephard în distribuţie, a debutat pe cel de-al zecelea loc în clasament, cu încasări de 4,11 milioane de dolari.Având la bază o producţie japoneză, "Midnight Sun" prezintă povestea lui Katie, o tânără în vârstă de 17 ani obligată să stea închisă în casă încă de mică din cauza unei boli foarte rare care o pune în pericol de moarte la cea mai scurtă expunere la lumina soarelui. Soarta intervine atunci când fata îl cunoaşte pe Charlie, cu care trăieşte o frumoasă dragoste de vară.