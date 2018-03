Gala Premiilor Oscar: "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a castigat trofeul categoriei "cel mai bun film"/ Frances McDormand a primit trofeul Oscar la categoria "cea mai buna actrita in rol principal", iar Gary Oldman a fost recompensat cu trofeul Oscar la categoria "cel mai bun actor in rol principal", pentru interpretarea din "Darkest Hour"

"The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a castigat trofeul categoriei "cel mai bun film", la cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar.Lungmetrajele nominalizate in 2018 la aceasta categorie a premiilor Oscar au fost "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino, "Darkest Hour", de Joe Wright, "Dunkirk", de Christopher Nolan, "Get Out", de Jordan Peele, "Lady Bird", de Greta Gerwig, "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, "The Post", de Steven Spielberg, "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh.Castigatorul a fost anuntat de actorii Faye Dunaway si Warren Beatty, prezentatorii aceluiasi trofeu de anul trecut.Frances McDormand a primit trofeul Oscar la categoria "cea mai buna actrita in rol principal", pentru interpretarea din "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh.La categoria "cea mai buna actrita in rol principal" au fost nominalizate Sally Hawkins, pentru "The Shape of Water", Frances McDormand, pentru "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Margot Robbie, pentru "I, Tonya", Saoirse Ronan, pentru "Lady Bird", si Meryl Streep, pentru "The Post". Castigatoarea a fost anuntata de actritele Jodie Foster si Jennifer Lawrence.Acesta este al doilea trofeu Oscar primit de Frances McDormand in cariera.Gary Oldman a fost recompensat cu trofeul Oscar la categoria "cel mai bun actor in rol principal", pentru interpretarea din "Darkest Hour", regizat de Joe Wright.La categoria "cel mai bun actor in rol principal" au fost nominalizati Timothee Chalamet, pentru "Call Me By Your Name", Daniel Day-Lewis, pentru "Phantom Thread", Daniel Kaluuya, pentru "Get Out", Gary Oldman, pentru "Darkest Hour", si Denzel Washington, pentru "Roman J. Israel, Esq.".Trofeul a fost inmanat de actritele Jane Fonda si Helen Mirren.Acesta este primul trofeu Oscar castigat de Gary Oldman, care a fost acum nominalizat pentru a doua oara in cariera.La categoria "cea mai buna actrita in rol secundar" au fost nominalizate Mary J. Blige, pentru "Mudbound", Allison Janney, pentru "I, Tonya", Lesley Manville, pentru "Phantom Thread", Laurie Metcalf, pentru "Lady Bird", si Octavia Spencer, pentru "The Shape of Water".La categoria "cel mai bun actor in rol secundar" au fost nominalizati Willem Dafoe, pentru "The Florida Project", Woody Harrelson, pentru "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Richard Jenkins, pentru "The Shape of Water", Christopher Plummer, pentru "All the Money in the World", si Sam Rockwell, pentru "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".Productia chiliana "Una mujer fantastica", de Sebastian Lelio, a castigat trofeul Oscar al categoriei "cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza".James Ivory a castigat trofeul Oscar al categoriei "cel mai bun scenariu adaptat", pentru filmul "Call Me by Your Name".La aceasta categorie au fost nominalizati James Ivory, pentru "Call Me by Your Name", Scott Neustadter si Michael H. Weber, pentru "The Disaster Artist", Scott Frank, James Mangold si Michael Green, pentru "Logan", Aaron Sorkin, pentru "Molly's Game", si Dee Rees si Virgil Williams, pentru "Mudbound".Jordan Peele a primit trofeul Oscar la categoria "cel mai bun scenariu original", pentru filmul "Get Out".La aceasta categorie au fost nominalizati Emily V. Gordon si Kumail Nanjiani, pentru "The Big Sick", Jordan Peele, pentru "Get Out", Greta Gerwig, pentru "Lady Bird", Guillermo del Toro si Vanessa Taylor, pentru "The Shape of Water", si Martin McDonagh, pentru "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".Castigatorul a fost anuntat de actrita Nicole Kidman.Guillermo del Toro a fost recompensat, la gala premiilor Oscar, care are loc la Los Angeles, cu trofeul categoriei "cel mai bun regizor", pentru filmul "The Shape of Water".Anul acesta au fost nominalizati: Paul Thomas Anderson, pentru "Phantom Thread", Guillermo del Toro, pentru "The Shape of Water", Greta Gerwig, pentru "Lady Bird", Christopher Nolan, pentru "Dunkirk", si Jordan Peele, pentru "Get Out".Trofeul a fost inmanat de Emma Stone, castigatoarea categoriei "cea mai buna actrita in rol principal" a premiilor Oscar de anul trecut.Ceremonia de decernare a premiilor Oscar, trofee atribuite in baza voturilor exprimate de membrii Academiei Americane de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), are loc la aceasta la Dolby Theatre din Los Angeles.