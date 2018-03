Decernarea Premiilor Oscar are loc duminica 4 martie, la Hollywood

Gala de decernare a Premiilor Oscar, aflată în acest an la cea de-a 90-a ediţie, are loc duminica 4 martie 2018, la Dolby Theatre din Hollywood, fiind transmisă în direct de canalul american de televiziune ABC şi aşteptată de milioane de cinefili din lumea întreagă. Premiile Academiei Americane de Film, celebrele Oscaruri, vor recompensa, anul acesta, excelenţa în cinematografia anului 2017, în cadrul a 24 de categorii, la care se adaugă premiile onorifice, cele pentru realizări deosebite sau alte distincţii.Comediantul, actorul şi prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel revine în acest an în calitate de gazdă a prestigiosului eveniment, după ce a găzduit şi ediţia de anul trecut. De asemenea, la ediţia din acest an revin şi producătorii ediţiei din anul precedent, respectiv Michael De Luca, de trei ori nominalizat la Oscar, şi Jennifer Todd, nominalizată la premiile Emmy.La ediţia din acest an a galei Oscar-urilor, vor urca pe scenă, în calitate de prezentatori, o serie artişti celebri, precum: Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone, Daniela Vega, Lin-Manuel Miranda, Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran şi Zendaya.Potrivit Agerpres , anul acesta, nominalizările au fost anunţate la 23 ianuarie, ceremonia fiind prezentată de actorii Tiffany Haddish şi Andy Serkis. De regulă, procedura pentru desemnarea nominalizărilor începe la sfârşitul lunii decembrie a anului anterior, acestea fiind anunţate la mijlocul lunii ianuarie, în cadrul unei conferinţe de presă televizate, transmisă de la Samuel Goldwyn Theater din Beverly Hills. În timp ce, în cazul anumitor categorii, comitetul de nominalizare este alcătuit exclusiv din specialişti (spre exemplu, propunerile pentru cea mai bună regie pot fi făcute doar de regizori), pentru alte categorii, cum ar fi pentru cel mai bun film străin, nominalizările sunt făcute de comisii mai largi, alcătuite din membri aparţinând unor domenii diferite. Toţi membrii cu drept de vot participă însă la selectarea nominalizărilor pentru cel mai bun film.Cele mai importante categorii ale premiilor Oscar sunt: cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar, cea mai bună actriţă într-un rol principal, cea mai bună actriţă într-un rol secundar, cel mai bun regizor, cel mai bun film animat, cel mai bun film străin. De obicei, se fac câte cinci nominalizări pentru fiecare categorie.Anul acesta, pe primul loc în topul nominalizărilor la premiile Oscar se află filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", care intră în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai puţin de 13 categorii. Este urmat de "Dunkirk", dramă despre Al Doilea Război Mondial regizată de Christopher Nolan, cu opt nominalizări, şi de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", al lui Martin McDonagh, cu şapte nominalizări.La categoria cel mai bun film sunt nominalizate producţiile "Call Me by Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Lady Bird", "Phantom Tread", "Get Out", "The Post", "The Shape of Water" şi "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".În cursa pentru cel mai bun regizor au intrat în acest an Guillermo del Toro ("The Shape of Water), Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") şi Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").Pentru Oscarul decernat celui mai bun actor în rol principal vor concura în acest an Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Gary Oldman ("Darkest Hour"), Daniel Kaluuya ("Get Out") şi Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").Premiul Academiei pentru cea mai bună actriţă în rol principal va fi în acest an o cursă între Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Margot Robbie ("I, Tonya"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") şi Meryl Streep ("The Post").La categoria rezervată celui mai bun rol secundar feminin au fost nominalizate Mary J. Blige ("Mudbound"), Allison Janney ("I, Tonya"), Lesley Manville ("Phantom Thread"), Laurie Metcalf ("Lady Bird") şi Octavia Spencer ("The Shape of Water").La categoria similară masculină au fost nominalizaţi Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Richard Jenkins ("The Shape of Water"), Willem Dafoe ("The Florida Project"), Christopher Plummer ("All the Money in the World") şi Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").Pentru cel mai bun film străin vor concura în acest an "The Sqaure" (Suedia), "Una Mujer Fantástica" (Chile), "On Body and Soul" (Ungaria), "Nelyubov" ("Loveless", Rusia) şi "The Insult" (Liban).Cel mai bun film de animaţie va fi desemnat dintre "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Coco", "Ferdinand" şi "Loving Vincent".Primele premii ale Academiei Americane de Film, numite ulterior "Oscar", au fost acordate la 16 mai 1929, notează site-ul oscar.go.com, iar ceremonia a avut loc la Hotelul Hollywood Roosevelt.Statueta care se înmânează câştigătorilor reprezintă un cavaler cu o sabie care stă pe o rolă de film cu cinci cadre, reprezentând categoriile iniţiale ale Academiei: actorii, scenariştii, regizorii, producătorii şi tehnicienii. Mult râvnita statuetă a Oscarurilor nu măsoară decât 34 cm. A văzut lumina zilei la sfârşitul anilor '20, în urma creării Academiei de Arte şi de Cinematografie, în anul 1927, de către proprietarul Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer. A fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons şi lucrată de sculptorul George Stanley.