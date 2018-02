Starul Bollywoodului Sridevi Kapoor a murit inecata in cada, dupa ce a lesinat

Potrivit BBC, actrita a murit inecata sambata seara, in cada apartamentului in care era cazata, dupa ce si-a pierdut cunostinta. Actrita se afla in Dubai pentru a participa la nunta unui nepot.Sridevi, pe numele sau real Shree Amma Yanger Ayappan, s-a nascut in statul meridional Tamil Nadu si a debutat in cinema la sfarsitul anilor 1960, la varsta de patru ani.A jucat in circa 300 de filme, printre care "Chandni", "Mr India", "Mawali" sau "Tohfa".Sridevi era casatorita cu producatorul Boney Kapoor, cu care avea doi copii.