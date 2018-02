UPDATE Berlinala 2018: Filmul "Nu ma atinge-ma", de Adina Pintilie, a castigat Ursul de Aur

Directorul festivalului, Dieter Kosslick, si presedintele juriului international, regizorul Tom Tykwer, au fost cei care au anuntat castigatorul marelui trofeu.Intreaga echipa a filmului a urcat pe scena, iar regizoarea Adina Pintilie a multumit tuturor celor care au ajutat la realizarea filmului.Pelicula "Touch Me Not/ Nu ma atinge-ma" regizata de Adina Pintilie a fost desemnata cel mai bun lungmetraj de debut la gala premiilor celei de-a 68-a editie a Festivalului de Film de la Berlin.Regizorul Calin Peter Netzer, membru al juriului care a acordat acest trofeu, a fost cel care a anuntat castigatorul la gala care are loc sambata la Berlin.Pelicula - cu Tomas Lemarquis ("X-Men: Apocalypse") si Laura Benson ("Someone Else in the Evening") in distributie si produs de Manekino Film (Romania) - a avut premiera joi, in cadrul festivalului."Nu ma atinge-ma", scris si regizat de Adina Pintilie, este o investigatie asupra dorintei cronice a omului de atingere, de contact, in diversele sale fatete. O femeie si doi barbati, in cautarea intimitatii. Singuratatile lor se intalnesc din intamplare sau nu, intr-o incercare deznadajduita de a avea contact.Filmul a fost apreciat de critica de specialitate, ca impresionant prin inteligenta, incredere in sine si originalitate.Producatori sunt Monica Lazurean-Gorgan (4 Proof Film) si Adina Pintilie (Manekino Film). Co-producatori sunt Unlimited (Franta) si Rohfilm (Germania). "Nu ma atinge-ma" a primit finantare din partea fondului Eurimages, iar dezvoltarea proiectului cinematografic a fost facuta in Torino Lab, Atelierul Cinefondation si Binger Lab.