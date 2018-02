Creatorii "Game of Thrones" vor produce o noua serie de filme "Star Wars"

Echipa de creatie a seriei "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"), formata din David Benioff si D.B. Weiss, va fi responsabila de noile filme "Star Wars", potrivit anuntului facut de Lucasfilm, scrie AFP David Benioff si D.B. Weiss vor scrie si produce noile filme care au o poveste separata de cea a trilogiei Star Wars, care este dezvoltata de Rian Johnson, scenaristul si regizorul peliculei "Star Wars: The Last Jedi".Acestia vor lucra la acest proiect dupa ce se va incheia sezonul "Game of Thrones", in 2019. "Suntem onorati de oportunitatea care ne-a fost oferita, putin inspaimantati de responsabilitate si foarte nerabdatori sa incepem, de indata ce ultimul sezon din Game of Thrones se va incheia", au afirmat cei doi producatori.Lucasfilm nu a oferit mai multe detalii in legatura cu numarul filmelor din noua serie si nu a oferit indicii privitor la datele de lansare.Anuntul a fost intampinat de critici din partea celor nemultumiti de faptul ca universului "Star Wars" ii lipsesc din nou regizorii de sex feminin si cei care sunt parte a minoritatilor etnice. "Inca niciun semn ca vom avea parte vreodata de o galaxie indepartata care sa fie conceputa de o femeie sau de o persoana de culoare", a scris pe Twitter Franklin Leonard, fondatorul "The Black List", o publicatie anuala care cuprinde cele mai populare scenarii inca neproduse de la Hollywood.