Un weekend de film documentar marca Astra Film la Bucuresti

Articol webPR

Prima zi de Astra Film on Tour la Bucuresti, vineri, 9 februarie 2018, aduce pe marele ecran, de la ora 18:00, filmul(regia Yuri Ancarani), o explorare vizuala realizata cu maiestrie, care reda pregatirile seicilor din Qatar pentru un concurs cu soimi, intr-o opulenta experienta cinematografica., in regia lui Ziad Kalthoum, un film poetic despre drama refugiatilor sirieni, va rula de la ora 20:00. Adoptand o estetica stilizata, filmul urmareste un grup de lucratori in constructii sirieni in Beirut, coplesiti de oboseala rutinei zilnice, care devine oboseala mentala sub greutatea psihologica a razboiului. Ei lucreaza pentru a construi un oras care le este inaccesibil, in timp ce propriile lor orase sunt distruse.Sambata, 10 februarie 2018, de la ora 18:00, este programat filmul(regia Keith Fulton), un documentar observational care-i urmareste pe parcursul unui an pe cativa dintre elevii cu probleme si pe directoarea inimoasa a liceului californian Black Rock, un liceu alternativ pentru elevii aflati in pericol de abandon scolar. De la ora 20:00, cinefilii de la MTR vor urmari filmul(regia Mihai Gavril Dragolea), distins cu Premiul pentru cea mai buna cercetare in sectiunea Romania la AFF 2017, un film care dezvaluie viata offline a doua modele de videochat si ofera spectatorului accesul fara precedent intr-o industrie nemiloasa si foarte populara in Romania.A treia zi de proiectii Astra Film on Tour, duminica, 11 februarie 2018, incepe la ora 17:00 cu filmul, regia, un film care ofera o privire rar intalnita in maruntaiele masinariei birocratice prin care sunt obligati sa treaca toti tinerii considerati apti pentru serviciul militar in societatea tot mai militarizata din Rusia de azi. Atunci cand recrutii se intampla sa fie "diferiti" confruntarea cu comisia devine dramatica.De la ora 19:00, va rulade Anna Zamecka, un film emotionant despre eforturile unei tinere de a mentine laolalta o familie disfunctionala. Matura dincolo de varsta ei, Ola, care are 14 ani, gateste, face curatenie, are grija de fratele ei autist, in vreme ce tatal e inutil iar mama lipseste cu desavarsire. Tot ei ii revine sarcina de a-l ajuta pe fratele ei sa fie acceptat pentru prima impartasanie, o ocazie pentru reuniunea intregii familii.Proiectiile vor avea loc la Cinema Muzeul Taranului - Studio Horia Bernea din cadrul MNTR - Intrarea prin strada Monetariei 3, Sector 1, Bucuresti. Pretul unui bilet este de 10 lei.Astra Film On Tour la Bucuresti este organizat de Astra Film, CNM Astra, Consiliul Judetean Sibiu, Muzeul National al Taranului Roman.Cea de-a XXV-a editie a Astra Film Festival va avea loc la Sibiu intre 15 si 21 octombrie 2018.