Scurt metrajul "Ceata", regizat de Adi Voicu, marele premiu la Festivalul Premiers Planes D'Angers

"Ceata" este primul film de fictiune din cariera regizorului, care a realizat pana in prezent mai multe documentare impreuna cu regizoarea Ana Vlad.Filmul a avut premiera internationala la inceputul anului 2017, la festivalul de la Rotterdam. A participat in competitiile mai multor festivaluri, printre care: Indie Lisabona, Cine de Huesca Spania, Cinemed Montpellier si a mai fost premiat la Festivalul Message to Man din Sankt Petersburg cu premiul Centaur pentru cel mai bun debut, potrivit sursei citate.Scurt metrajul "Ceata" prezinta povestea unui cuplu care doreste sa adopte un copil. Dorintele si trairile interioare puternice ale cuplului sunt tinute in frau in aceasta poveste emotionanta in care sotul si sotia sunt evaluati de un asistent social pentru eligibilitatea adoptiei.Interpreteaza: Mirela Oprisor, Adrian Titieni, Natasa Raab, Gabriela Butuc. Director de imagine este George Chiper-Lillemark.