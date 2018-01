Alain Delon: Voi parasi aceasta lume fara regrete / Totul este fals, nu mai exista respect, nu conteaza decat banii

"Viata nu imi mai ofera mare lucru. Am cunoscut totul, am vazut totul. Dar, mai ales, urasc aceasta epoca, imi vine sa vomit", a afirmat actorul in varsta de 82 de ani, la finalul acestui interviu intitulat "Eu, Delon: interviul vietii sale"."Sunt aceste fiinte pe care le urasc. Totul este fals, totul este ipocrit. Nu mai exista respect, cuvantul dat. Nu conteaza decat banii. Toata ziua auzim vorbind de crime. Stiu ca voi parasi aceasta lume fara regrete", spune Alain Delon, dupa ce a povestit despre cariera sa, raporturile dificile cu familia, femeile pe care le-a iubit si prietenii pe care i-a pierdut."Aproape toata lumea a murit", afirma actorul din "Ghepardul" (1963), marcat in special de disparita lui Mireille Darc, cu care a format un cuplu in anii 70.Intrebat despre locul unei femei in viata sa de astazi, actorul a raspuns ca nu nu a "gasit". "Nu spun ca nu exista candidate. Sunt cu zecile, dar niciuna nu imi convine pentru a-mi sfarsi viata. (...) As putea sa ma casatoresc cu o femeie daca este pregatita sa ma insoteasca pana la sfarsit", explica actorul.Alain Delon a mentionat ca turnarea "ultimului (sau) film", unde va juca alaturi de Juliette Binoche, intarzie. Si "as vrea sa urc pe scena o ultima data".Ultimul lung metraj cu Alain Delon dateaza din 2008 - "Asterix aux jeux olympiques". La teatru, actorul a fost ultima oara cap de afis in "Une Journee ordinaire" (2011 si 2013).