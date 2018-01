Jon Paul Steur in rolul lui Alexander Rozhenco

Actorul Jon Paul Steur, care a interpretat personajul Alexander Rozhenko in serialul de televiziune "Star Trek: The Next Generation", a murit la varsta de 33 de ani, relateaza presa internationala.





Acesta este cunoscut, pe langa rolul din "Star Trek", si pentru rolul Quentin Kelly din serialul anilor '90 "Grace Under Fire".









Tanarul a renuntat la actorie la varsta de 12 ani, pentru a urma o cariera in muzica. A facut parte din mai multe trupe, adoptand un nou nume - Jonny P Jewels.





Trupa sa, P.R.O.B.L.E.M.S, careia i se alaturase anul trecut, a confirmat vestea, aratandu-se devastata.