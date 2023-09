Parteneriat media Sâmbătă, 02 Septembrie 2023, 10:49

HotNews.ro

0

Azi de la ora 11:00 are loc primul concert din Seria Enescu și contemporanii. Fine Arts Quartet vor concerta în Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă din București și îi vor avea drept invitați pe pianiștii Gisele și Fabio Witkowski și pe contrabasistul Săndel Smărăndescu. Programul este format din lucrări de George Enescu.

Festivalul George Enescu Foto: Festivalul George Enescu

La Sala Radio debutează azi de la ora 13:00 Seria Orchestrelor Românești, cu concertul Orchestrei Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca, sub bagheta maestrului Jonathon Heyward şi cu Andrei Gologan la pian. În program sunt lucrări de Doina Rotaru, Britten şi Şostakovici.

Tot azi are loc și concertul Orchestrei de Cameră Dogma condusă de dirijorul Mikhail Gurewitsch, la Ateneul Român de la ora 16:30, în cadrul Seriei Concertelor de la Ateneu. Soliste vor fi două câștigătoare ale Concursului Internațional George Enescu 2022, Alexandra Segal la pian și Maria Marica la vioară. În program vor fi compoziții de Dan Buciu, Felix Mendelssohn, Samuel Barber, Benjamin Britten și Mikhail Gurewitsch.

În cadrul Seriei Mari Concerte ale lumii are loc al doilea concert al Orchestrei Teatrului Capitole din Toulouse pe scena Sălii Palatului de la ora 19:30, sub bagheta dirijorului Josep Pons, cu Nona Ciobanu (regizor multimedia), Lambert Wilson (narator), Mathias Vidal (tenor) și Vincent Le Textier (bariton). În program vor fi lucrări de Hector Berlioz.

Seara se încheie cu un concert din Seria Concertelor de la miezul nopții, cu Ensemble Zefiro de la ora 22:30, pe scena Ateneului Român. Concertul va fi dirijat de fondatorul ansamblului, oboistul Alfredo Bernardini, iar programul va fi compus din opera Gran Partita de Wolfgang Amadeus Mozart.

PROGRAMUL ZILEI

CONCERTE

SÂMBĂTĂ 02.09

11.00 ENESCU ȘI CONTEMPORANII

Sala Auditorium

FINE ARTS QUARTET

RALPH EVANS vioară, EFIM BOICO vioară, GIL SHARON violă, NIKLAS SCHMIDT violoncel

Invitați GISELE și FABIO WITKOWSKI pian, SĂNDEL SMĂRĂNDESCU contrabas

EnescuSérénade lointaine pentru trio cu pian

Enescu Cvintetul cu pian în re major (1896)

Enescu Aubade pentru trio de coarde

EnescuPastorale, Menuet triste et Nocturne pentru vioară și pian la patru mâini

EnescuRapsodia română în la major op. 11 nr. 1(ar. pentru cvintet cu pian și contrabas de Jacques Enoch)

13.00 SERIA ORCHESTRELOR ROMÂNEȘTI

Sala Radio

ORCHESTRA FILARMONICII TRANSILVANIA DIN CLUJ-NAPOCA

JONATHON HEYWARD dirijor

ANDREI GOLOGAN pian

Doina Rotaru Nymphea

Britten Concertul pentru pian și orchestră op. 13

Șostakovici Simfonia nr. 1 în fa minor op. 10

16.30 CONCERTELE DE LA ATENEU

Ateneul Român

ORCHESTRA DE CAMERĂ DOGMA

MIKHAIL GUREWITSCH concertmaestru și director artistic

ALEXANDRA SEGAL pian, câștigătoarea Concursului Internațional George Enescu 2022

MARIA MARICA vioară, câștigătoarea Concursului Internațional George Enescu 2022

Buciu Cristiane II

Mendelssohn Concertul în re minor pentru pian, vioară și orchestră de coardeMWV O4

Barber Serenada pentru orchestră de coarde op. 1

BrittenSimple Symphony

Gurewitsch Lifebyrinth – simfonie de cameră în patru părți(primă audiție)

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA TEATRULUI CAPITOLE DIN TOULOUSE

CORUL ACADEMIC RADIO

JOSEP PONS dirijor

CIPRIAN ȚUȚU dirijorul corului

NONA CIOBANU, PETER KOŠIR regizori multimedia

Berlioz Simfonia fantastica op. 14

Berlioz Lélio ou le Retour à la Vie op. 14b

LAMBERT WILSON narator

MATHIAS VIDAL tenor

VINCENT LE TEXIER bariton

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPȚII

Ateneul Român

ENSEMBLE ZEFIRO

ALFREDO BERNARDINI dirijor

Mozart Serenada nr. 10 în si bemol major pentru instrumente de suflat K. 361/370a, Gran Partita

Instrumentiști:

ALFREDO BERNARDINI, PAOLO GRAZZI oboi

LORENZO COPPOLA, EDUARDO BELTRAN clarinet

DANILO ZAULI, MIRIAM CALDARINI corno di bassetto

EMMANUEL FRANKENBERG, FABIO FORGIARINI, DILENO BALDIN, FRANCESCO MEUCCI corn

ALBERTO GRAZZI, GIORGIO MANDOLESI fagot

PAOLO ZUCCHERI contrabas

EVENIMENTE CONEXE

BUCUREȘTI

27.08 – 24.09

Sala Palatului, Foaier etaj

WOLFGANG – O INSTALAȚIE-PERFORMANCE FILMATĂ ÎN VR, DE GIGI CĂCIULEANU

Art Production Foundation with the support of JTI producători

Gigi Căciuleanu idee, regie, coregrafie

Wolfgang Amadeus Mozart muzica

Corina Boboc-Giorgescu design spațiu/costume

Sică Grădișteanu light designer

Les Ateliers NOMAD post-producție 360VR

Camera 360: 24ore7zile

Lelia Marcu-Vladu Regina Nopții

Lari Giorgescu Visătorul

Ana Iacob ArlecchinA

Bogdan Iacob ColombinO

Concept:

Patru personaje evoluează într-un spațiu mozartian atemporal:

Wolfgang – visătorul trăind printre năluciri și teatrale fantome...

ColombinO & ArlecchinA – o parafrază a celebrului cuplu de commedia dell'arte care se nutrește de certuri și împăcări amoroase...

Regina Nopții – eterna divă mozartiană...

Cine visează pe cine? Toate permutările sunt nu numai posibile, dar și dorite... Fără cuvinte... Numai muzica vorbește ca să înșire fiecăruia a sa poveste...

Un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă.

27.08 – 24.09

Sala Palatului

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu în Franța

Expoziție foto-documentară ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu.

CRISTINA ANDREI, ADINA SIBIANU concepție și realizare

OANA CARIANOPOL grafică

1.09 – 24.09

UNMB

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu pe continentul american

Expoziție foto-documentară bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu, desfășurată în multiple ipostaze (compozitor, violonist, dirijor, pianist) în perioada 1923-1950.

IRINA NIȚU concepție și realizare

HORIA NIȚU grafică

SÂMBĂTĂ 2.09

17.00

Institutul Francez

LUMIÈRES D’EUROPE AU FESTIVAL ENESCU

CONFERINȚĂ

ERIC MONTALBETTI compozitor

De ce să mai compunem muzică în secolul 21?

*Proiect cultural de tip rezidență muzicală aflat sub Înaltul Patronaj al UNESCO, susținut de Ambasada Franței la București, Institutul Francez și Artexim. Director artistic: David Grimal.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema ediției este “Generozitate prin muzică”|”Generosity through Music”. Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.

Detalii disponibile pe https://www.festivalenescu.ro/

Biletele s-au pus în vânzare pe platforma Eventim. Link direct.

Parteneriat media