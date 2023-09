Articol susținut de Zalando Vineri, 15 Septembrie 2023, 10:29

E momentul să discutăm despre noutățile pentru A/W 2023! Știu cât de mult îți place să fii la modă, așa că am adus pentru tine cele mai tari tendințe pentru sezonul acesta. Și trebuie să îți spun un secret: itemul de succes este, fără îndoială, fusta maxi din denim. Află din articolul de mai jos unde și cu ce poți purta clasica fustă de blugi.

Fusta maxi din denim, trendsetter în acest sezon Foto: Zalando

Dacă vrei să creezi și în acest sezon styling-uri memorabile, care să atragă atenția chiar și celor mai critice fashionistas, ai la dispoziție câteva trucuri care te vor ajuta să găsești outfitul potrivit chiar și în zilele fără inspirație. Spunem doar atât: layers, mult denim și piesa staple a oricărei garderobe, cămașa albă.

Pentru zilele în care reușești să te sincronizezi cu fetele și, în sfârșit, prindeți un loc la cea mai cool terasă, fusta maxi din denim este alegerea perfectă! O poți asorta cu un pulover cu guler tip polo, o pereche de pantofi confortabili și o eșarfă în culori calde, la baza gâtului. Astfel, vei fi gata să te bucuri de toate momentele frumoase alături de prietenele tale, indiferent de temperatura de afară.

Abercrombie & Fitch, FLUTED SKIRT - Fustă denim, 348,00 lei

Marc O'Polo, DENIM COLLAR WITH BUTTON PLACKET - Bluză polo, 359,00 lei

Denimul este vedeta sezonului A/W 2023, aducând o notă fresh și sofisticată în garderoba ta. Cu croiurile structurate care devin din ce în ce mai populare, acest item înlocuiește cu succes țesăturile lejere care au dominat sezonul estival.

Dacă ai planificată o întâlnire office, dar blazerele și pantalonii din stofă monocrome nu sunt prima ta alegere, păstrează aceeași fustă din denim. Alătură-i un sacou în carouri și pantofi cu toc, care vor adăuga acel touch elegant. O geantă din denim va completa perfect look-ul.

Anna Field - Sacou, 249,00 lei

MICHAEL Michael Kors, JET SET CHARM CHAIN POUCHETTE - Geantă de mână, 889,00 lei

Poți opta și pentru o combinație cu pantaloni evazați și o cămașă albă pentru un look chic-office. Dacă vrei să dai look-ului un strop de eleganță, încheie cămașa până sus.

Mango, CARLOS - Pantaloni, 169,99 lei

Și, dacă nu ești pregătită încă pentru ghete și botine, dar ai vrea să mai alternezi perechile de sneakers purtate vara asta, alege pantofii slip-on! Versatili și ușor de combinat, aceștia pot fi combinați cu ciorapi din dantelă, pentru un look elegant și jucăuș sau cu o pereche de șosete până la genunchi pentru un stil preppy.

DeeZee, Tocuri platformă, 237,00 lei

Tommy Jeans, VINTAGE CUT 2 PACK UNISEX - Șosete până la genunchi, 69,00 lei

Denimul este always in style, iar anul acesta fusta lungă de blugi va fi acea piesă din garderoba ta pe care o vei putea asorta ușor și cu care poți fi sigură că vei ieși în evidență. In a good way :) Alege-ți inspirația pentru outfituri nelimitate și cea mai variată selecție de fashion, cu circa 1.800 de branduri, oricând pe platforma Zalando.ro.

