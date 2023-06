Articol susținut de Zalando Luni, 12 Iunie 2023, 14:29

Smile Media

Sezonul estival e aici, iar garderoba ta are nevoie de o notă fresh. Dacă vrei să obții un look ușor, dar elegant, încearcă piese în alb și negru pentru efectul numit „quite luxury". Combină aceste nonculori și vei obține un stil sofisticat, indiferent de ocazie. Dacă vrei să-ți actualizezi garderoba de vară, pe Zalando găsești piese vestimentare de bază, care sunt cu siguranță în tendințe: o salopetă de denim sau in, o rochie satinată de orice lungime și pantaloni palazzo sau ușor evazați din materiale fluide, cum ar fi inul.

Cum să combini hainele pentru a crea efectul quite luxury Foto: Zalando

Aceste piese versatile pot fi purtate într-o varietate de situații. Indiferent dacă ai o zi aglomerată sau o ieșire în oraș, outfiturile îți vor completa perfect programul. În timpul zilei, accesorizează ținutele cu sandale și genți tip tote pentru un look casual și confortabil. În serile calde de vară, alege o pereche de pantofi cu toc și o poșetă mică pentru a adăuga un plus de rafinament și feminitate.

Pentru a-ți evidenția outfitul alb-negru, poți adăuga accesorii în culori contrastante. Mizează pe bijuterii argintii pentru a obține o armonie perfectă cu piesele tale de vară. O pereche de cercei sclipitori și o pereche de ochelari de soare cu rame negre vor completa cu succes orice ținută.

Cu ce poți combina piesele cheie pentru outfituri cool

Putem începe cu o salopeta albă, această piesă simplă poate fi purtată în timpul zilei sau seara, în funcție de accesorii. Poartă salopeta cu o jachetă de jeans și sneakers confortabili. Adaugă câteva accesorii cool, precumo pereche de cercei statement și o geantă mini pentru un look urban și trendy.

Dacă pleci în vacanță, în timp ce te bucuri de plajă și de soare, poartă o salopetă de denim sau de in, peste costumul de baie. Completează cu o pălărie și ochelari de soare și ai un look demn de o poză pe Instagram.

Poți opta și pentru o rochie satinată, este o alegere fabuloasă pentru evenimentele de vară sau petreceri. Asorteaz-o cu o pereche de sandale cu toc înalt și subțire. Adaugă o geantă strălucitoare și câteva bijuterii și ești „ready to party”. Cu siguranță nu vei da greș!

Sau poate o pereche de pantaloni palazzo. Sunt vaporoși, lejeri și sunt ideali pentru plimbări în timpul zilei sau chiar pentru o zi la birou. Combină-i cu o bluză albă sau neagră și o pereche de sandale cu platformă pentru un look modern și confortabil.

Nu uita să-ți exprimi personalitatea prin modul în care accesorizezi aceste piese de bază. Poți adăuga o curea în talie pentru a defini silueta, poți experimenta diferite stiluri de coafuri sau poți purta bijuterii statement care să-ți evidențieze outfitul.

Pe Zalando.ro vei găsi o selecție variată de branduri și articole de modă, de unde te poți inspira pentru a-ți completa garderoba de vară alb-negru. Stiliștii Tim Dugan și Veronica Nojac au contribuit la selecția acestor articole, asigurându-se că vei avea la dispoziție cele mai recente tendințe și cele mai prietenoase sfaturi de modă.

Așadar, nu-ți mai face griji în privința garderobei tale estivale. Cu aceste piese cheie alb-negru și câteva accesorii bine alese, vei avea mereu ținute potrivite pentru orice ocazie. Fii creativ, experimentează și bucură-te de moda verii într-un mood stylish și ușor de realizat!

