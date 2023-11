Articol susținut de MedLife Luni, 20 Noiembrie 2023, 09:52

Smile Media

0

Dr. Raluca Pop, medic specialist în dermatovenerologie și dermatoestetică și membru al mai multor societăți internaționale dermatoestetice, a avut două mari pasiuni pe care le-a urmat fără echivoc: chimia-biologia și medicina. Cea din urmă a devenit meseria care, așa cum ne-a mărturisit, i se potrivește cel mai bine în primul rând pentru că îi oferă șansa unică de a construi relații bazate pe respect și încredere cu pacienții săi. De mai bine de 15 ani, dr. Raluca Pop se perfecționează continuu în centre internaționale, iar de aproximativ doi ani, face parte din echipa Centrului de Excelență DermaLife Oradea, unde oferă tratamente estetice la cele mai înalte standarde.

Dr. Pop Raluca Foto: MedLife

Mama, primul mentor. „Îmi completa cursurile: din 20 de pagini făcea 40”

Dr. Raluca Pop și-a dorit încă de când era copil să devină medic. Iar persoana care a inspirat-o inițial a fost chiar mama sa, medic primar expertiză medicală, medic generalist la acel moment. „Mama făcea gărzi în policlinică, în spital, era medic la trei întreprinderi; am văzut de toate, uneori, când era de gardă, o însoțeam la policlinică.“

Deși nu i-a influențat în mod direct decizia de a alege universul medical, mama doctorului Raluca Pop a fost mereu alături de ea de-a lungul drumului profesional, atât în facultate, cât și în timpul specializării sale.

„M-a călăuzit în toți anii de facultate, s-a implicat în tot ce însemna educația mea, chiar dacă eu am ales o altă specializare decât a ei. Îmi răsfoia fiecare curs, mi-l completa. Lua cărțile de pe vremea ei, apoi pe ale mele și, dintr-un curs de 20 de pagini, făcea unul de 40. Îmi adresa întrebări pe sărite, mă asculta. Chiar și când îmi desăvârșeam specialitatea în dermatologie, chiar și în acea etapă a vieții mele când aveam deja familie, copil, mama m-a ajutat foarte mult. Și acolo încerca să îmi selecteze ideile principale, să extragă informații din mai multe cărți.”

Pentru că a fost îndrăgostită de chimie încă de când era elevă la liceul „Iuliu Maniu“ din Carei, dar fiind conștientă că acest domeniu nu o va împlini complet, dr. Raluca Pop a urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din Oradea în același timp cu cele de la Facultatea de Chimie-Biologie din același oraș. Deși nu a profesat niciodată în domeniul chimiei, dr. Pop consideră că sacrificiul de a absolvi o a doua facultate doar din pasiune a ajutat-o de-a lungul timpului în ceea ce privește viziunea de ansamblu a tot ceea ce implică practica medicală.

Momentul când i s-a confirmat visul de a deveni medic

Deși nu a avut nicio clipă dubii în ceea ce privește drumul său profesional, dr. Pop a trăit un moment – acel moment care i-a confirmat că visul de a deveni medic era totodată și alegerea cea mai potrivită: întâlnirea cu pacienții.

„În anul trei de facultate, când am intrat în contact cu pacienții, și am început să studiez semnele și simptomele tuturor patologiilor, am realizat că (da!), ceea ce am visat din copilărie era ceea ce îmi doream cu adevărat să devin ca adult”, ne-a mărturisit dr. Raluca Pop. „Stând la patul bolnavilor, am realizat importanța alegerii făcute, am conștientizat importanța misiunii unui medic: de a salva vieți până la a alina suferința.”

De la urologie și cardiologie la dermatologie

Asemenea majorității studenților la Facultatea de Medicină, dr. Raluca Pop și-a ales specialitatea finală după mai multe stagii de pregătire. „În anul patru de facultate eram convinsă că voi alege între Urologie și Cardiologie, având în acel moment două modele de dascăli pe care i-am iubit. Totuși, la finalul celor șase ani de studii, am decis să urmez Dermatologia. Și aici a avut din nou o oarecare implicare mama. Cumva tot mama m-a îndrumat să studiez ramura dermatoestetică. Am realizat cât de interesantă este, am prins drag de această specialitate și, în primii ani ai rezidențiatului am continuat pregătirea în acest domeniu, urmând peste 30 de cursuri de perfecționare.”

Astfel, pe măsură ce a acumulat cunoștințe în domeniul dermatologiei, medicul a realizat că, de fapt, a fost cea mai bună alegere, aceasta fiind specialitatea care i se potrivește cel mai bine.

Dermatoestetica, o specialitate extrem de riscantă

„Poate părea o specialitate simplă, faci trei înțepături și gata toată problema. Dar, de fapt, dermatoestetica este o ramură extrem de grea, extrem de riscantă, în fiecare zi ne expunem la o multitudine de riscuri”, ne-a spus dr. Pop.

Tocmai de aceea, un medic specialist în dermatoestetică învață continuu, se pregătește fără pauză pentru ca, prin cele mai eficiente tehnici și prin instrumentele cele mai adecvate, să minimizeze riscurile și tot ce înseamnă partea neplăcută a acestei meserii.

„Ceea ce te face să mergi mai departe, trecând prin stres în fiecare zi, este dorința de a te perfecționa și de a face lucrurile cât mai bine. Nu voi uita niciodată ce mi-a spus unul dintre mentorii mei: «Un medic bun este cel care se teme de fiecare dată când ia o seringă în mână, pentru că atunci este conștient de toate riscurile la care se expune și va fi mult mai atent».”

Pregătire continuă, mentori excepționali

Atunci când vorbește despre mentorii săi, dr. Raluca Pop se simte extrem de norocoasă. În primul rând pentru că fiind studentă a avut șansa să îi aibă profesori chiar pe unii dintre dascălii mamei sale. „Am avut noroc, când eram studentă, unii dintre dascălii din Cluj au fost înlocuiți, iar Oradea i-a primit cu brațele deschise. Așa am prins o parte dintre dascălii mamei mele. Pentru mine a fost ceva extraordinar.”

Apoi, de-a lungul pregătirii sale constante, a avut același noroc de a întâlni alți mentori care i-au finisat cunoștințele acumulate și au ajutat-o să își perfecționeze tehnicile de injectare. „Am urmat cursuri hands-on cu disecții pe cadavre și injectări live, asistată de cele mai mari nume în domeniul esteticii. Sunt câțiva specialiști care mie îmi sunt foarte dragi, recunoscuți la nivel mondial: dr. Nabil Fakih, dr. Jani Van Loghem, dr. Nabila Azib, dr. Patrick Trevidic, oameni deosebiți de la care am învățat și învăț în continuare.“

Relația cu pacienții, un subiect emoționant

Mai există un aspect care o motivează pe dr. Raluca Pop să meargă mai departe și să treacă peste toate obstacolele meseriei sale, cel mai important dintre toate: relația cu pacienții săi.

„În cazul unora dintre ei, intervenția este atât de spectaculoasă, încât se ridică de pe scaun și vor să mă îmbrățișeze sau au ochii în lacrimi“, mărturisește dr. Pop tot cu ochii în lacrimi. „Indiferent cât din timpul meu liber îl consum pentru meserie, indiferent de greutăți, relația cu pacienții mă face să simt că merită, că am pentru ce și pentru cine să fac toate sacrificiile.“

Pacienții medicului nu sunt persoane bolnave, dar sunt persoane care au nevoie mai ales să-și recapete încrederea în sine și bucuria de a trăi.

„Sunt o multitudine de cazuri pe care le întâlnesc zilnic, dar mi-a rămas întipărită în minte o doamnă care urma să se întoarcă la job după un concediu medical foarte lung, care a durat un an, timp în care boala își pusese amprenta atât asupra fizicului, cât și asupra psihicului ei. Văzându-se transformată la față, slăbită, îmbătrânită, a venit la mine, mi-a povestit situația ei, m-a întrebat dacă o pot ajuta. Am efectuat câteva tratamente de comun acord, în urma lor și-a recăpătat încrederea în sine, s-a întors la muncă fără povara sechelelor bolii. Mi-a spus ulterior că unii colegi nu credeau că s-a confruntat cu maladia pe care știau cu toții că o avea. Pentru că era atât de optimistă, de veselă, de înfloritoare încât nu le venea să creadă.“

Povestea pacientei de care amintește medicul Raluca Pop a fost una spectaculoasă mai ales pentru că nu a făcut parte dintre cazurile tipice în care o persoană îmbătrânește și îi cere medicului ajutorul pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. „Era povestea unei femei care suferea enorm din pricina unei afecțiuni care o măcinase o perioadă lungă de timp. Am reușit să îi fac bine fizic, dar și psihic, și asta a contat enorm pentru mine.”

Cel de-al doilea caz de care amintește dr. Pop este, de fapt, tot o poveste, aceea a unei doamne cu o cicatrice posttraumatică dobândită încă din copilărie. „O făcea să nu se mai simtă confortabil în prezența altor persoane. În urma tratamentului, iar în acest caz a fost unul rapid, practic în doar câteva minute am reușit să ridic povara acestui stigmat”, își amintește medicul.

Un pacient trebuie să aibă încredere deplină în medicul său

Dr. Raluca Pop și-a construit, de-a lungul anilor de experiență, propria sa abordare în ceea ce privește relația cu pacienții, nu așa cum trebuie, nu din obligație, ci pentru că așa a simțit și simte în continuare. Iar strategia din spatele abordării sale constă în primul rând în dobândirea încrederii totale în medic.

„Pentru mine este foarte important ca pacientul să se simtă confortabil, să îi ofer un sentiment de încredere. Nu vreau să mă ating de el până nu ajung în etapa aceea în care el simte că are încredere deplină în mine. Nu vreau să se așeze pe scaunul de tratament crispat, ci să am o relație de prietenie foarte apropiată cu el.”

Bineînțeles, consideră medicul, poți să îți faci meseria bine, să aplici tratamentul corect, să ai rezultate bune și fără să ai neapărat o astfel de relație. Însă, lucrurile evoluează cu siguranță foarte bine numai atunci când medicul este aproape de sufletul pacientului său.

„Este foarte important ca el să se simtă în largul lui, astfel să îi pot înțelege problema, motivația alegerii. Înainte de orice procedură, stabilesc un consult pre-estetic în care discut, îi explic toate riscurile, toate avantajele și, mai mult, îl asigur că vom trece peste toate împreună chiar și dacă nu iese totul perfect încă de la început. Pacientul trebuie să știe și să înțeleagă și limitele intervențiilor estetice, nu numai partea lor frumoasă. Dar dacă înțelege, situația nu are cum să degenereze.”

Echipa DermaLife, un tot unitar pentru pacienți

Dr. Raluca Pop și-a deschis propriul centru medical încă din perioada rezidențiatului, unde a început să colaboreze cu dr. Amalia Cheregi, alături de care și-a continuat drumul profesional, dar într-o altă formulă, în prezent în cadrul Centrului de Excelență DermaLife Oradea.

„Colaborarea cu DermaLife a venit firesc, în urma relației de colegialitate și de prietenie cu doamna doctor Cheregi Amalia. Practic, clinica s-a deschis în jurul colaborării noastre. Ne-am dorit să construim ceva la un nivel și mai ridicat. M-a tentat munca în echipă alături de dr. Cheregi și dr. Maria Marta. Așa că am decis să las deoparte tot ce a însemnat cabinetul meu. După aproape doi ani, vă pot spune că nu regret nimic, funcționăm foarte bine, fiecare este nișat pe o parte din tot ce înseamnă dermatologia și dermatologia estetică. Toate trei încercăm să realizăm un tot unitar prin care pacienții noștri să poată beneficia de tratamentele de dermatoestetică recunoscute la nivel mondial.”

De fapt, fie că vorbește despre pacienții sau despre colegii săi, dr. Pop enumeră câteva aspecte esențiale pentru o relație bună și pentru rezolvarea problemelor de orice fel: corectitudinea, sinceritatea, punctualitatea și respectul.

Ce înseamnă să fii un medic bun?

Pentru a fi un medic bun, pe lângă atuurile enumerate mai sus, trebuie să oferi respect meseriei tale și oamenilor, consideră dr. Pop. Ceea ce a învățat atât de la părinți, cât și de la mare parte dintre dascălii săi.

„De la o mamă medic și un tată dascăl întotdeauna am învățat de unde începe respectul. Mama mi-a spus «Respectul începe de la poarta spitalului. Nu cu colegii, nu cu dascălii care sunt deja profesori universitari, ci cu domnul portar, femeia de serviciu ș.a.m.d.» Iar asta înseamnă într-un cuvânt «omenie». Lucrul cel mai de preț pentru un medic este, în primul rând să își iubească meseria și să o respecte, să aibă empatie față de problemele pacientului, să încerce să îl ajute cum se poate mai bine.”

Altfel spus, pentru dr. Raluca Pop a fi un medic bun înseamnă, în primul rând, a fi un om bun. „Cred și susțin această vorbă, că un pacient pe care îl înțelegi și cu care ești bun este pe jumătate vindecat. Dacă ai bunătate și disponibilitate să îți dai toată silința pentru a duce actul medical la 100%, asta înseamnă tot.”

***

Articolul face parte din campania ”Oameni fericiți, Medici buni”.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură, ne inspiră și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni care știu să se apropie de pacienți, să îi trateze cu grijă și empatie, să inspire încredere. Experimentați, parte din cea mai mare platformă de diagnostic și tratament din România și ajutați de cele mai noi tehnologii, ei nu uită nicio clipă să fie, la rândul lor, oameni. Și asta pentru că dincolo de talent, vocație, experiență și abilități profesionale, ei sunt ghidați de două lucruri esențiale: iubirea față de oameni și fericirea lor, care le oferă satisfacția misiunii împlinite cu succes la finalul fiecărei zile.

Iubim să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni.

Articol susținut de MedLife