Ce este Ecografia Doppler și când este recomandată. Dr. Gabriela Drăgoi: Putem identifica venele cu probleme, astfel încât tratamentul să fie țintit și eficient

Dr. Gabriela Drăgoi: Boala arterială periferică (arterita), o afecțiune foarte frecventă în țara noastră, dar și boala venoasă cronică cu formele sale: boala varicoasă, tromboza venoasă profundă, sindromul posttrombotic.De asemenea, aceasta este utilă în diagnosticul bolii ocluzive cerebrovasculare (boală ce determină ingustările arterei de la gât) responsabilă de un procent mare din accidentele vasculare cerebrale.Boala anevrismală, cu mărirea excesivă a unor segmente arteriale, cu risc crescut de rupere și sângerare masivă și alte complicații poate fi și ea depistată prin această investigație.Urmărirea fistulelor în cazul pacientilor dializati este iarăși apanajul ecografiei Doppler.Dr. Gabriela Drăgoi: Dintre toate bolile vasculare enumerate mai sus doresc să pun accent pe tratamentul bolii venoase, în care această investigație este de mare utilitate.Ecografia Doppler este instrumental prin care se pune diagnosticul de certitudine și cu care medicul poate "compila" harta venoasă a pacientului, poate identifica venele cu probleme, astfel încât tratamentul să fie țintit și eficient. Tratamentul bolii venoase este foarte complex, cuprinde atât terapie medicamentoasă, terapie mecanică, cât și terapia chirurgicală / intervențională. Aici vorbim de preparatele cu diosmină, hesperidină, oligomeri procianidolici și aescină pe de o parte, vorbim de terapia cu ciorapi medicinali, pe de altă parte, și nu în ultimul rând, vorbim de operația clasică de îndepărtare a varicelor, dar și de metodele moderne endovenoase precum metoda cu laser, radiofrecvența, aburi și scleroterapia.Dintre toate metodele, cea care are scop 99% estetic este scleroterapia. Aceasta presupune injectarea unei substanțe speciale în venele vizibile sub formă de pânză de păianjen de la nivelul picioarelor. Această substanță "arde" pereții venei, transformând-o într-o ață fibroasă. Durata procedurii de scleroterapie este în jurul a 30 minute, întrucât există o doză maximă de substanță pe care o putem injecta fără a provoca efecte adverse. Scleroterapia este o manevră invazivă, însă acele folosite sunt cele mai subțiri existente. Majoritatea pacientelor nu acuză disconfort, însă recunosc că este un aspect subiectiv, strâns legat și de toleranța fiecăreia. Oricum, nu este o procedură care să necesite anestezie, și care, similar cu procedura de injectare a buzelor, presupune injecții repetate în stratul superficial al pielii.Ca orice intervenție medicală, scleroterapia are și contraindicații, dar și efecte adverse, nedorite pe care le discutăm cu atenție cu pacientele noastre, înainte de a demara procedura.Însă, per total,Probabil că, la fel ca injectarile în buze, va deveni și foarte căutată la un moment dat, prin prisma faptului că efectele se văd aproape imediat, de aceea eu o recomand cu tărie tuturor pacientelor care doresc un aspect frumos, dar mai presus de toate, sănătos al picioarelor!