INTERVIU Diagnosticul și tratamentul bolilor de piele la copii. Dr. Corina Elena Pop: Corticofobia sau frica de cortizon este destul de comună, însă cortizonul nu trebuie să ne sperie, este un hormon natural produs de corpul nostru

Dermatologii diagnostichează o mare varietate de afecțiuni ale pielii atât la adult cât și la copil, inclusiv semne de naștere (vasculare și pigmentare), infecții ale pielii, dermatite (atopică, seboreică sau de contact), nevi melanocitari (alunițe), genodermatoze (afecțiuni moștenite ale pielii), erupții acneiforme, forme rare de cancer de piele, patologia părului și a unghiilor, colagenoze, psoriazis și boli autoimune.Dr. Corina Elena Pop:întâlnindu-se la 10% chiar 20% dintre sugari, după statisticile mai noi. Este prima manifestare a atopiei și de cele mai multe ori și singura. Poluarea atmosferei, creșterea standardului de igienă (agresiune prin detergent, săpunuri), consumul de tutun în cazul tinerelor mame, aditivii alimentari, diversificarea precoce au dus la creșterea incidenței acestei boli.A trăi cu dermatită atopică și gestionarea acesteia este o provocare pentru copil și familie, iar aderența la tratament este uneori dificilă. Scopul nostru, al medicilor, este de a răspunde preocupărilor și de a educa, astfel încât copilul și familia să dețină instrumentele necesare pentru a gestiona corect această afecțiune. Din fericire, există un interes crescut al cercetărilor științifice în această direcție, opțiunile terapeutice sunt într-o continuă creștere, un exemplu ar fi cel al terapiei biologice adresată copiilor ceva mai mari.Dr. Corina Elena Pop: Când vorbim despre tratament, abordarea trebuie făcută în mod diferit în comparație cu un adult. De exemplu la sugari, permeabilitatea tegumentară este mare, mai ales sub ocluzie sau în condiții de temperaturi ridicate, umiditate. Agenții topici sunt ușor absorbiți și pot deveni toxici. În primul rând, medicul trebuie să efectueze cu blândețe toate procedurile pentru a evita traumele emoționale și durerea, de preferabil sub anestezie locală.Abordarea terapeutică este destul de vastă. Pe lângă prescripția medicală, dermatologul poate efectua diferite proceduri cu scop diagnostic și terapeutic: biopsii cutanate, mici intervenții chirurgicale, tratamente laser sau fototerapie.. Corticofobia sau frica de cortizon este destul de comună în ultimul timp, prin refuzul de a aplica, o aplicare neregulată sau în cantitate mai mică decât cea indicată de medic. Însă acest cortizon nu trebuie să ne sperie, el este un hormon natural produs de corpul nostru, servește drept combustibil și are rol în metabolismul zahărului și al grăsimilor, rol în sistemul imunitar. În cazul în care cortizonul este aplicat pe pielea normală, atunci acesta poate pătrunde în piele și să fie absorbit în fluxul sanguin. Dar, dacă este aplicat pe zonele de dermatită abia pătrunde în piele, astfel nu este suficient să exercite un efect toxic. Trebuie să știm că pentru tratamentul unui puseu de dermatită atopică este nevoie de o terapie activă, nu doar de emolierea pielii. Adevăratul motiv din spatele fricii de cortizon este cauzat uneori chiar de personalul medical, studiile arătând că opiniile diferite în cadrul comunității medicale lasă pur și simplu părinții să se simtă și mai confuzi.Dr. Corina Elena Pop: În principiu. De exemplu, pielea nou-născutului este incomplet dezvoltată anatomic și funcțional la naștere, stratul cornos este subțire, cu legătură slabă între celule, ceea ce determină o permeabilitate cutanată mai mare. Tocmai de aceea îngrijirea pielii și tratamentele aplicate trebuie alese cu grijă (unele creme, unguente alese și aplicate incorect chiar și pentru un simplu eritem fesier pot duce la efecte nedorite).Dr. Corina Elena Pop: Un exemplu ar fi cazul unui adolescent de 15 ani însoțit de mamă, ce se prezintă la cabinet cu niște noduli eritematoși pe gambe, copil fără alte acuze, perfect sănătos și bucuros de viață. Am interpretat clinic ca fiind un eritem nodos știind că această boală poate ascunde afecțiuni mai serioase de fond și insistând în mod repetat că acest copil să facă evaluări suplimentare. Am descoperit în cele din urmă o Leucemie limfoblastică acută a cărei primă manifestare clinică a fost doar cutanată. În câteva zile copilul a putut deja beneficia de chimioterapie, în serviciul de oncologie pediatrică.Un alt caz clinic complex, ce ar putea scăpa cu ușurință chiar și unui medic experimentat în lipsa unei anamneze adecvate, a fost cel al unei fetițe în vârstă de 1 lună, adusă de mamă pentru niște macule eritematoase pe frunte, caz interpretat clinic și confirmat ulterior prin serologie ca fiind un lupus neonatal.Ca și medic dermatolog, dar și ca mamă la rândul meu, consider că abordarea copiilor trebuie făcută cu pasiune și cu aptitudini profesionale înalte, iar comunicarea între medic și părinți este deosebit de importantă. 