Dr. Mărioara Pop: Școala online, prelungită uneori și la 6-7 ore pe zi, a dus la creșterea miopiei în rândul copiilor

este un defect de vedere ce constă în alungirea globului ocular și formarea unei imagini neclare la privirea la distanță. Există nenumărate studii ce corelează timpul petrecut în fața ecranelor, acomodația prelungită la activitățile de aproape și lipsa luminii naturale cu apariția acestui defect de vedere care, efectiv, a explodat în rândul copiilor.Se preconizează că până în anul 2050 aproximativ 50% din populația globului va fi mioapă. Din păcate, cred că vom atinge aceste valori mai curând decât 2050 în contextul pandemiei. Și poate nu ar fi nici o problemă cu acest defect de vedere, dacă nu ar fi corelate cu riscuri mari de afecțiuni serioase oculare și miopie (glaucom, cataractă, dezlipire de retină, degenerescență maculară).Au apărut și studii care corelează modificarea stilului de viață la copii din timpul pandemiei în intervalul 2019-2021 cu apariția sau agravarea miopiei. Pentru toate categoriile de vârstă 6-18 ani se observă o creștere a defectului de vedere, dar cel mai mult sunt afectați copiii mici de 6-8 ani. La această vârstă copiii sunt mai sensibili la schimbările amintite, ei fiind și într-un proces de creștere și dezvoltare.Lumina albastră emisă de ecrane și efectul de hipnoză pe care îl are televizorul sau telefonul asupra copiilor fac ca aceștia să sufere de așa numitul ochi uscat. Stând în fața unui ecran de multe ori uităm să clipim și, odată cu clipitul, să umezim suprafața ochiului cu o peliculă nouă de lacrimi. Deseori, diagnosticul de ochi uscat l-am pus tinerilor corporatiști care își petrec și câte 12 ore pe zi în fața calculatoarelor. Astăzi văd din ce în ce mai mulți copii cu semne și simptome asemănătoare (ochi roșu, iritat, senzație de corp străin în ochi, mâncărime, clipit des, fotofobie).În aceste condiții este important să suplimentăm filmul nostru lacrimal cu niște lacrimi artificiale pe care le vom pune la nevoie de 2-3 ori pe zi.Primul pas pe care îl putem face este sa îmbunătățim condițiile în care stăm în fața calculatorului: păstrăm o distanță de 60 -70 de cm față de calculator și asigurăm o luminozitate bună în cameră.Este bine cunoscută regula lui 20, la fiecare 20 de minute să facem pauza 20 secunde privind la distanță de 20 de pași.Cei care poartă corecție optică trebuie să aibă un ochelar confortabil cu dioptriile necesare bine stabilite. Există situații când copiii au nevoie de așa zisul ochelar pentru calculator (un ochelar cu dioptrii mici care sunt date nu pentru a oferi vedere clară, ci pentru a oferi un confort la efortul de aproape).Corectați permanent poziția copiilor în fața monitoarelor. Foarte mulți dintre ei au tendința de a sta extrem de aproape cu consecințe atât oftalmologice, cât și ortopedice. Lipsa jocului în aer liber și în lumina naturală va necesita suplimentarea cu vitamina D. Importanța acestei vitamine a fost pe larg dezbătută în lupta noastră în fața infecției cu Covid 19. Vitamina D stimulează imunitatea organismului și are o importanță majoră în prevenirea miopiei la copii.Nu în ultimul rând, oferiți copiilor surse sănătoase de hrană. O dietă bogată în zaharuri are legătură și cu creșterea miopiei. Dr. Mărioara Pop oferă consultatii în Clinica de pediatrie MedLife București și la Spitalul de Pediatrie MedLife Bucuresti ***Articol suținut de MedLife , o companie cu tradiție, care de-a lungul timpului a îndrăznit să țintească tot mai sus pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc.Suntem cu un pas înainte în tot ceea ce înseamnă servicii medicale: complexitatea și calitatea actului medical, tehnologia din dotare și profesionalismul corpului medical.Misiunea noastră este de a face România bine prin medicină și știință, prin informare și cunoaștere, dar și cu grijă și empatie. Pentru că medicina, așa cum o înțelegem noi, este cunoaşterea vieţii de la ştiinţă la emoţii.