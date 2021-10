Tratament minim invaziv al hemoroizilor la MedLife Craiova. Dr. Mesina Cristian: Cursa laser LHP este un proces nedureros, sigur și rapid, cu eficacitate mare la pacienții afectați de boala hemoroidală

Boala hemoroidală este pe primul loc printre bolile rectului și intestinului gros, iar prevalența estimată la nivel mondial variază de la 2,9% la 27,9%, dintre care mai mult de 4% sunt simptomatice. Aproximativ o treime dintre acești pacienți solicită sfaturi medicilor. Distribuția în funcție de vârstă demonstrează o distribuție gaussiană cu o incidență maximă între 45 și 65 de ani, cu declin ulterior după 65 de ani. Bărbații sunt mai frecvent afectați decât femeile.Dr. Mesina Cristian: Etiologia hemoroizilor este speculativă. S-a crezut, în mod istoric, că o dietă săracă în fibre și constipație crește riscul de hemoroizi, dar acest lucru nu este dovedit. Există o serie de condiții predispozante: constipația, sedentarismul (statul prelungit în poziția șezândă pe scaun: şoferi, persoane care prestează predominant muncă de birou etc), obezitatea, sarcina, consumul de alcool (în special vin roşu) şi alimente picante.Dr. Mesina Cristian: Hemoragiile sunt rareori abundente, de obicei mici şi repetate, spoliază organismul, ducând frecvent la o anemie hipocromă, feriprivă severă. Mai apar:• Prolapsul permanent în cazul hemoroizilor interni expune frecvent la strangularea pachetelor hemoroidale. Prolapsul hemoroidal strangulat este complicaţia cea mai gravă şi cea mai dureroasă a hemoroizilor interni.• Tromboflebita hemoroidală internă se caracterizează prin apariţia de trombi în pachetele hemoroidale interne, pereţii venoşi sunt inflamaţi, pachetele se percep indurate, dureroase la palpare. Riscul este dat de posibilitatea extinderii trombozei.Tromboflebita hemoroidală externă este asemănătoare cu cea internă, dar mai dureroasă şi produce un edem mai accentuat – tromboflebita edematoasă a nodulilor hemoroidali implicaţi. Atunci când participarea septică supraadăugată este mare, există de asemenea riscul emboliilor septice şi apariţia metastazelor septice în ficat sau restul organismului.• Fisura anală este favorizată de tulburările reologice sanguine din boala hemoroidală, dar de multe ori apare în contextul constipației.• Polipii sau pseudopolipii hemoroidali reprezintă leziuni inflamatorii consecutive fenomenelor de anită. Apar sub forma unei formațiuni pseudopolipoide mici, fiind implantați pe hemoroizii interni sau juxtapuși lor. De obicei au dimensiuni mici, sunt sesili sau pediculați și sunt nedureroși.• Dermatita perianală apare datorită efectului macerativ al hipersecrețiilor mucoase sau apar ca urmare a folosirii în exces a unguentelor pentru tratamentul bolii hemoroidale. Reprezintă eczematizarea tegumentelor din jurul anusului, manifestându-se prin tegumente perianale roșii, edematiațe, uneori asociindu-se și pruritul.Dr. Mesina Cristian: Tratamentul chirurgical al bolii hemoroidale este în mare parte necesar atunci când pacientul se plânge de sângerare și prolaps (spontan sau manual reductibil). Alegerea tratamentului chirurgical rămâne încă controversată. De fapt, în ciuda multor modificări și progrese în tehnicile chirurgicale ale bolii hemoroidale, durerea și disconfortul postoperator, limitarea activității zilnice, descărcarea sero-mucoasă și recurența rămân principalele puncte slabe.În zilele noastre, abordarea resectivă, deschis (Milligan – Morgan) sau închis (Ferguson) duce la o rată redusă de recurență, dar durerea și disconfortul postoperator nu sunt neglijabile. Mai mult, alte posibile complicații după intervenția chirurgicală clasică pentru boala hemororoidală, cum ar fi retenția de urina (20,1%), sângerarea (secundară sau reacționară) (2,4-6%) și abcesul subcutanat (0,5%) nu trebuie neglijate. Complicațiile pe termen lung includ fisura anală (1-2%), stenoza anală (1%), incontinența (0,4%), fistula (0,5%) și recurența hemoroizilor. Hemoroidoplastia cu laser (LHP) este o nouă procedură minim invazivă și nedureroasă pentru tratamentul chirurgical al hemoroizilor simptomatici.Dr. Mesina Cristian: Cura laser Lhap este o tehnică inovatoare și alternativă minim invazivă în tratamentul bolii hemoroidale. Conceptul de coagulare cu laser în tratamentul bolii hemoroidale a fost împrumutat de ablația endovenoasă folosită în chirurgia vasculară. Laserul cu diodă (lungimea undei = 1470 nm) pătrunde până la 2 mm, determinând o denaturare submucoasă și o contracție controlată a țesutului hemoroidal. Este selectiv și mai bine absorbit de hemoglobină, în comparație cu laserul Nd: YAG și, prin urmare, cauzează mai puține leziuni ale țesutului înconjurător, prevenind orice leziuni sfincteriene. În plus, reconstrucția fibrotică generează un nou țesut conjunctiv, care asigură aderența completă a mucoasei la țesutul subiacent.O altă caracteristică de o importanță capitală este posibilitatea de a efectua procedura cu un bloc anestezic loco-regional al nervului pudendal bilateral asociat unei sedări profunde. Astfel, excluzând necesitatea rahianesteziei sau anesteziei generale, procedura poate fi efectuată în condiții de siguranță chiar și la pacienții vârstnici cu multiple comorbidități. Procesul de vindecare și revenire la activitățile cotidiene este rapid deoarece, spre deosebire de operațiile convenționale, nu există suturi.Dr. Mesina Cristian: În poziția ginecologică, se efectuează un bloc loco-regional al nervului pudendal bilateral prin administrarea de ropivacaină (10 ml pentru fiecare parte). Este efectuată o sedare profundă, obținută prin propofol (2,0 mg / kg i.v.). Se administrează profilaxie antibiotică cu ceftriaxonă (2 g i.v.). O microincizie a pielii de 3 mm este făcută la aproximativ 1-1,5 cm distanță de marginea anală la baza fiecărui nod hemoroidal. Sonda (1,85 mm diametru) este condusă prin incizia în țesutul submucos până la atingerea zonei de sub mucoasa rectală distală unde se află pachetul hemoroidal intern, deasupra liniei dentate. Apoi, se declanșează 10-12 impulsuri eficiente (ajustate la dimensiunile nodului respectiv), de 8 W la 3 s fiecare, de aproximativ 24 Joule folosind un generator de laser cu diode de 1470-nm (LEONARDO® DUAL 45 Biolitec® Jena, Germania). Plăgile operatorii perianale de câte 3 mm fiecare sunt lăsate deschise. La sfârșitul procedurii, se lasă poziționat un burete hemostatic cilindric în canalul anal și un alt burete hemostatic perianal.Dr. Mesina Cristian: Cura laser LHP este indicată pentru tratamentul chirurgical al hemoroizilor interni gradul II și III din clasificarea Goligher.Dr. MeSina Cristian: LHP este un proces minim invaziv, nedureros, sigur și rapid, care a demonstrat o eficacitate mare la pacienții afectați de boala hemoroidală. Complicațiile postoperatorii, așa cum ar fi stenoza de canal anal și incontinența de materii fecale întâlnite în operația clasică, sunt absente în cura laser a bolii hemoroidale.Dr. Mesina Cristian: Spitalizarea durează 2 ore. Bolnavul nu are voie să conducă autovehicule timp de 4-6 ore datorită administrării de propofol. Recuperarea este rapidă. În detaliu, în perioada postoperatorie timpurie (0-24 ore) și în primele 3 zile se înregistrează o valoare medie a VAS (scara analogică vizuală) de 2, în timp ce în zilele următoare valoarea VAS scade la 0.Conf. Univ. Dr. Mesina Cristian, medic primar Chirurgie Generală și Endoscopie - Gastroenterologie efectuează cura laser LHP pentru tratarea bolii hemoroidale în cadrul Hyperclinicii MedLife Craiova Bibliografie:• Crea N, Pata G, Lippa M, Chiesa D, Gregorini ME, Gandolfi P (2014) Hemorrhoidal laser procedure: short- and long-term results from a prospective study. Am J Surg 208:21–252. Maloku H, Gashi Z, Lazovic R, Islami H, Juniku-Shkololli A (2014) Laser hemorrhoidoplasty procedure vs open surgical hemorrhoidectomy: a trial comparing 2 treatments for hemorrhoids of third and fourth degree. Acta Inform Med 22:365–3673. Voigtsberger A, Popovicova L, Bauer G, Werner K, Weitschat-Benser T, Petersen S (2016) Stapled hemorrhoidopexy: functional results, recurrence rate, and prognostic factors in a single center analysis. Int J Colorectal Dis 31(1):35–39. https ://doi.org/10.1007/s0038 4-015-2354-z4. Naldini G (2011) Serious unconventional complications of surgery with stapler for haemorrhoidal prolapse and obstructed defaecation because of rectocoele and rectal intussusception. Colorectal Dis 13:323–3275. Knight JS, Senapati A, Lamparelli MJ (2003) National UK audit of procedure for prolapsing haemorrhoids on behalf of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland. Colorectal Dis 10:440–445.6. Weyand G, Theis CS, Fofana AN, Rüdiger F, Gehrke T (2019) Laserhemorrhoidoplasty with 1470 nm diode laser in the treatment of second to Fourth degree hemorrhoidal disease—a Cohort study with 497 patients. Zentralbl Chir 144(4):355–36320.Conf. Univ. Conf. Univ. Dr. Mesina Cristian, medic primar Chirurgie Generala și Endoscopie - Gastroenterologie ofera consultații în cadrul Hyperclinicii MedLife Craiova - Km 0.