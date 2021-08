Și eroii au eroii lor. MedLife îi susține pe "Eroii din spatele eroilor", studenții la medicină voluntari în pandemie: "Cea mai importantă lecție a fost empatia pentru cei din jur, grija pentru cei aflați în suferință"

​​Peste 1500 de studenți au mers în prima linie și au ajutat medicii și pacienții, au făcut voluntariat în spital, la DSP, unde a fost nevoie. MedLife i-a prezentat pe cinci dintre ei în cadrul dezbaterii “Susținem eroii din spatele eroilor”, de la Festivalul de Film şi Istorii Râşnov (FFIR), oferindu-le la final burse de merit pentru toată activitatea depusă.





Cei cinci studenți, Andreea Cosor, Lavinia Prodan, Cosmina Stoican, Teodor Marian, Adrian Neculai, alături de Cristian Presu, Președinte FASMR și moderatoarea Liliana Curea, au povestit despre cele mai grele momente, primul contact cu spitalul și suferința oamenilor, dar și despre optimismul pe care îl au și dorința de a face bine.



Primul contact cu Coronavirusul

Cosmina (studentă UMF “Carol Davila” București, voluntar la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și DSP): În martie 2020 eram la DSP, când nu erau cazuri, doar persoane care veneau din zone cu risc. Am văzut multă suferință și oameni care au trecut prin situații dificile. Au fost cele mai intense luni, însă aș lua-o de la capăt fix la fel, pentru că am învățat o groază de lucruri.



Adrian (student UMF “Carol Davila” București, voluntar la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”): Primul lucru care m-a impresionat au fost sunetele: pacienți tușind, care plângeau, nu numai de durere fizică, cât datorită impactului emoțional, toți eram speriați pentru că eram la începutul pandemiei.



Lavinia (studentă Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea, voluntar la Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea): Prima dată am intrat în spital în decembrie. Nu pot spune că nu am avut o mică teamă, pentru că era ceva destul de necunoscut, dar consider că aceasta a fost menirea mea, să îi sprijinim pe medici și pacienți, pentru ca la rândul nostru să fim ajutați când vom fi medici.



Andreea (studentă UMF “Carol Davila” București, voluntar la Spitalul Județean de Urgență Slobozia pe secția A.T.I. COVID-19): Nu mi-a fost teamă că aș putea lua virusul, ci mi-a fost teamă că i-aș fi putut îmbolnăvi pe ceilalți și m-aș fi simțit foarte vinovată. A fost greu, pentru că cei mai mulți pacienți erau temători, ajungeau în zona roșie și nu știau cum vor ieși de acolo.



Teodor (student UMF “Griogore T. Popa” Iași, voluntar la secția UPU-SMURD Sf. Spiridon Iași): Prima tură a fost de 12 ore într-o duminică, pe 6 decembrie. La UPU am putut ajuta medicii copleșiți de numărul mare de pacienți, pentru că veneau și cazuri cu Covid și alte patologii. În ianuarie aveam sesiune și mergeam și la examene și la spital, am fost obosit, dar știam că asta e ceea ce mi-am ales, îmi place și o să fac toată viața.



Cristian (Președinte FASMR): Când a fost declanșată pandemia eram în Africa Centrală, situația era gravă, liniile DSP erau depășite. Au fost apeluri de voluntariat pentru DSP, spitale, pentru a ajuta vârstnicii. A fost copleșitor.









Lecțiile pandemiei și cele mai grele momente. Sentimentul de neputință

Cristian: Una dintre lecțiile cele mai importante este evoluția, în special a tehnologiei. Cu cât avansăm în cercetare, cu atât putem să gestionăm mult mai bine o pandemie. Am învățat cu toții să apreciem interacțiunea cu cei din jur, când distanțarea a fost impusă, pentru că doar alături de oameni putem continua, cine este singur suferă. Cel mai greu moment a fost când tatăl meu a fost spitalizat și mi-a arătat cât de importantă e vaccinarea la un om de vârstă mijlocie clinic sănătos, care a avut o forma destul de dură a bolii. Încerci să faci tot ce se poate și speri.



Teodor: Cea mai importantă lecție a fost empatia pentru cei din jur, grija pentru cei aflați în suferință, să prețuim fiecare moment petrecut alături de cei dragi. Erau oameni care cu câteva zile în urmă erau perfect în regulă, de aceea trebuie să ne adaptăm la imprevizibi, nu le știm pe toate, înveți din mers. Ar trebui să fim mai uniți, nu dezbinați și condușI i dede informații false.