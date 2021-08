Tumorile renale. Ce simptome ar trebui să ne îngrijoreze? Dr. Andrei Orezanu (MedLife): Peste jumătate dintre tumorile renale sunt descoperite incidental la examinări pentru alte probleme medicale. În stadii incipiente, majoritatea tumorilor nu dau niciun simptom

Dr. Andrei Orezanu: Având în vedere că deja știm ce sunt tumorile renale, mi se pare necesară și o scurtă prezentare a organului ce le poate genera.Rinichii sunt organe pereche, având forma unui bob de fasole, cu dimensiuni cuprinse între 10-13 cm. Ei sunt situați în spatele celorlalte organe din abdomen, în spațiul numit retroperitoneu, de-o parte și de alta a coloanei vertebrale. Rolul lor principal este de a ne filtra sângele, eliminând prin urina formată substanțe ce nu mai sunt utile corpului, substanțe dăunătoare ce au pătruns în organism sau excesul de apă. Rinichii generează și anumiți hormoni, substanțe ce influențează tensiunea arterială, producerea de globule roșii, precum și mineralizarea oaselor.Dr. Andrei Orezanu: Tumora renală apare din cauza unor modificări ale ADN-ului din celulele renale. Aceste schimbări (mutații), determină celulele renale să crească și să se multiplice într-un ritm mult mai rapid decât cel normal.Această acumulare de celule anormale va forma tumora renală, ce poate crește local, limitată la rinichi, sau poate trimite celule la distanță, cazul tumorilor maligne. Deși se cunosc mai mulți factori de risc implicați în apariția tumorilor renale, încă nu se știe exact cum acționează aceștia asupra celulelor renale pentru a le modifica.- fumatul: riscul de a dezvolta cancer renal este direct proporțional cu numărul de țigări fumate; el scade odată cu oprirea fumatului, dar durează ani de zile până când riscul este comparabil cu cel al unei persoane care nu a fumat niciodată;- obezitatea: persoanele obeze au risc crescut de a dezvolta cancer renal, din cauza unor modificări hormonale ce se produc în organismul acestora;- hipertensiunea arterială: riscul nu pare să scadă în cazul folosirii medicamentelor care tratează această patologie.Alți factori de risc sunt:- genul masculin: are un risc crescut de aproximativ 2 ori față de genul feminin;- vârsta: riscul crește odată cu vârsta; în general, este rar în cadrul pacienților sub 45 de ani, vârsta medie la diagnostic fiind de aproximativ 64 de ani;- istoricul familial de cancer renal: riscul este crescut în cazul persoanelor cu o rudă de gradul I ce a dezvoltat cancer renal;- dializa: persoanele care sunt pe dializă de mult timp au riscuri mai mari de a dezvolta boala;- boli ereditare: între 5 și 8 % din tumorile renale se găsesc în cadrul acestor boli; ele sunt diagnosticate de obicei sub 45 de ani și se cunosc la ora actuala 10 astfel de sindroame, dintre care amintim boala von Hippel-Lindau, sindromul Birt-Hogg-Dubé, carcinomul renal papilar ereditar sau scleroza tuberoasa Bourneville;- diabetul: un studiu recent adaugă diabetul ca factor de risc.Mai multe studii evaluează și alți factori de risc, dar acestea sunt neconcludente momentan. Deși prezența mai multor factori crește riscul de a dezvolta tumori renale, acest lucru poate să nu se întâmple. Pe de altă parte, persoane care nu prezintă niciun factor de risc pot dezvolta boala.Dr. Andrei Orezanu: Peste jumătate din tumorile renale sunt descoperite incidental la examinări pentru alte probleme medicale. În stadii incipiente, când sunt și mai ușor de tratat, majoritatea nu dau niciun semn sau simptom. Cu timpul, pot să apară următoarele manifestări:- hematuria, adică sânge prezent în urină, vizibil sau nu cu ochiul liber;- durere în zona lombară, de intensitate medie, persistentă;- diminuarea apetitului fără o cauză clară;- scăderea bruscă în greutate într-un timp scurt;- febra persistentă, fără o cauza infecțioasă;- anemie;- astenie;- masă palpabilă în zona abdominală sau lombară.De asemenea, există și alte manifestări în cazul bolii metastatice, date în principal de sediul metastazelor. Clasic, triada caracteristică de diagnostic pentru tumorile renale era reprezentată de hematurie macroscopică, durere în lombă și masă palpabilă. Astăzi, ea este decelată în mai puțin de 10% din cazuri și este asociată stadiilor tumorale avansate.Dr. Andrei Orezanu: Examenul fizic nu ne oferă prea multe date în vederea diagnosticului. Putem descoperi o masă abdominală / reală palpabilă, adenopatii palpabile în zona cervicala sau edeme de membre inferioare, ceea ce poate sugera invazie venoasa.Testele de laborator nu pot arăta cu certitudine dacă o persoana are cancer renal, dar uneori pot da primul indiciu că există o problemă la rinichi. Dacă cancerul a fost deja diagnosticat, acestea ne pot da informații despre starea generală de sănătate a persoanei, orientând astfel tipul de tratament ce poate fi suportat de organism.Completarea diagnosticului tumorilor renale este dată de investigațiile imagistice. Ecografia este cea mai accesibilă dintre acestea, iar decelarea unei mase renale cu ajutorul ei impune efectuarea unei investigații mai complexe.Tomografia computerizată, CT-ul efectuat cu substanță de contrast este la ora actuala "gold standard" pentru detectarea, caracterizarea și stadializarea unei mase renale. RMN-ul, rezonanța magnetică nucleară, poate fi folosită în cazul intoleranței la substanță de contrast, la femeia gravidă sau dacă există suspiciunea de invazie venoasă a tumorii, oferind o imagine bună asupra vaselor. Pe lângă metodele descrise, în funcție de simptomatologie și stadiul bolii, pot fi necesare și alte investigații imagistice. Biopsia percutanată, folosită în multe tipuri de cancer înainte de orice schemă terapeutică, nu este folosită des în cancerul renal. În multe cazuri, investigațiile imagistice sunt suficiente pentru a decide tipul de tratament necesar.Dr. Andrei Orezanu: Tratamentul tumorilor renale trebuie adaptat fiecărui pacient în parte. Tipul de tratament este dictat în principal de stadializarea tumorii la momentul diagnosticului, de bolile asociate pe care le prezintă pacientul, cât și de starea sa generală de sănătate.Excizia chirurgicală este tratamentul principal pentru majoritatea tumorilor renale și ea singură poate vindeca cancerul, fără să fie nevoie de terapii complementare.În funcție de dimensiunea și de localizarea tumorii, se poate efectua nefrectomia totală, adică excizia completă a rinichiului, sau nefrectomia parțială, adică doar excizia tumorii cu limite de siguranță oncologică. În unele cazuri, glanda suprarenală de aceeași parte cu rinichiul tumoral trebuie îndepărtată chirurgical, precum și tesutul limfo-ganglionar regional. Pacienții cu boala metastatică pot beneficia și ei de excizia chirurgicală a tumorii renale în anumite cazuri. Operația poate diminua hematuria sau durerile prezente. Tumorile de dimensiuni mici în general, sub 4 cm, mai ales în cazul pacienților cu boli grave asociate ce nu ar putea suport excizia chirurgicala, pot beneficia de crioablație și de ablația prin radiofrecvență. Există studii în desfășurare, dar rezultatele preliminare par să arate că aceste metode de ablație minim invazive sunt inferioare opțiunii chirurgicale.Dr. Andrei Orezanu: Prevenția ideală ar consta în combaterea factorului principal care produce boala. Având în vedere că nu se știe clar acest lucru, momentan putem acționa asupra factorilor de risc, reducând astfel șansele de apariție. 