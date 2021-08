VIDEO INTERVIU Sunt un adolescent de 14 ani care nu și-a început viața sexuală. De ce să mă vaccinez anti HPV? Dr. Carmen Negoescu (MedLife) explică cum îi afectează pe adolescenți infecția cu HPV și răspunde la cele mai frecvente îngrijorări ale părinților legate de vaccinare

Articol susținut de MedLife

​​“Din păcate, nici vârsta nu mai e o garanție în infecția cu HPV. Spunem ca suntem tineri, că avem o imunitate puternică, că putem să îl luăm și îl îndepărtăm, că trăim o viață sănătoasă și că nu putem face boala. Ei bine, sunt cazuri de persoane tinere cu infecții severe, care ori ajung să aibă cancer în stadiu avansat, ori e destul de greu de tratat. De aceea prevenția cred că e cel mai important și cel mai ieftin tratament”, spune dr. Carmen Negoescu, medic primar ginecolog MedLife într-un interviu pentru HotNews.ro, în care răspunde la cele mai frecvente întrebări legate de infecția cu HPV și vaccinarea anti-HPV. Cum află de obicei adolescenții că sunt infectați cu HPV? Vaccinul poate cauza infertilitate la fete sau băieți?





Ce este HPV, cum se transmite infecția cu HPV și cum îi afectează pe adolescenți?

Dr. Carmen Negoescu: HPV este un virus care se poate transmite prin mai multe modalități: cutanată, între piele și piele, cutano-mucoasă, între piele și mucoase, între mucoase și chiar și pe cale aeriană. Se mai poate și prin fomite, adică virusul stă pe suprafețe într-un mediu umed. Se poate lua și la piscină, la ștrand sau prin obiecte nedezinfectate și care sunt folosite fără precauții de dezinfecție sau de schimbare corespunzătoare.











Nu se vede, dar ceea ce nu se vede nu înseamnă că nu există și este important să știm pe de-o parte, cum putem să îl contactăm dar, pe de altă parte, să nu trăim așa o frică teribilă ca și cum ar putea fi peste tot și ca și cum pe oriunde ne-am afla, am putea să fim atacați, agresați de acest virus. Trebuie să știm despre acest virus, să ne protejăm într-un mod real, conștient și fără frici nejustificate, fără panică, pentru că de obicei panica paralizează raționalul și atunci facem ce nu trebuie și nu facem ce ar trebui să facem.

Cum află de obicei adolescenții că sunt infectați cu HPV?

Ce tratament se recomandă?

Să spunem că aș fi un adolescent de 14 ani, nu mi-am început viața sexuală știu că e important vaccinul, dar de ce e important? Cum mă convingeți să mă vaccinez?

Deci nu de a doua zi am anticorpi?

Deci, pot sa fac cancer, dacă nu mă vaccinez?

Dr. Carmen Negoescu:De exemplu, pot să vină la noi, chiar dacă nu și-au început viața sexuală, cu anumite veruci în zona genitală.Dacă sunt în alte zone, de obicei se adresează medicului dermatolog sau în prima etapă medicului de familie, care îl direcționează pe adolescent către specialitatea corespunzătoare. Pot să aibă veruci la nivelul mâinilor, picioarelor sau condiloame genitale sau pot să vină la ginecolog, fetele, și să aibă o infecție la nivelul vaginului sau colului uterin.Se mai pot prezenta și la alte specialități, cum ar fi ORL, având leziuni în sfera bucală sau în toată sfera ORL. De asemenea, mai pot avea leziuni în zona anală și se adresează ori medicului dermatolog, ori altor specialități. Când vin la noi, dacă suspectăm condiloame în zona genitală, îi direcționăm către dermatovenerolog și eventual către un infecționist pentru a avea o schemă de diagnostic și tratament cât mai competentă. Deci, pot fi localizate în zona orificiilor, în general și în zona tegumentelor, de exemplu, în zona tălpii sau la nivelul degetelor.Dr. Carmen Negoescu: Sunt mai multe situații. În primul rând să începem cu prevenția.Trebuie să facem o prevenție cât mai conștientă și cât mai clară și să informăm cât mai mulți adolescenți, chiar și copiii și părinții lor.Oamenii trebuie să știe, în primul rând, cum pot să prevină această infecție, cum pot să prevină contactarea ei, cum pot să se imunizeze. Dacă ne imunizam nu înseamnă neapărat că nu mai contactăm infecția, ci că putem să o contactăm cu o rată mult mai scăzută, iar patologia persistentă și evolutivă legată de virusul HPV să fie controlabilă și mult mai puțin gravă.Trebuie să învățăm cum să folosim obiectele de uz personal cât mai corect. Cum să relaționăm cu cei din jur. Eu, de exemplu, am fost invitată la moment dat la grădiniță la fetița mea cea mică și am încercat să le explic pe înțelesul lor cât contează intimitatea unei persoane și cât de mult te poți apropia de o persoană, astfel încât să nu vii nici în sfera ei de intimitate și nici în sfera ei de igienă. Adolescenții, de asemenea, trăiesc într-o mare familie și împart lucruri personale, inclusiv obiecte de igienă intimă, prosoape și multe alte lucruri și asta trebuie educat din timp, atât de către părinți, acasă, cât și în școli. Nu e normal ca fetițele sau băieții sau adolescenții în grup să își împartă obiectele de igienă intimă.Este importantă, bineînțeles, și educația sexuală făcută din timp, nu după ce deja s-a contactat boala. Dar dacă totuși se face și în acel stadiu, este important să fie făcută cât mai clar și cât mai conștient.Tinerii trebuie să știe de ce este important să facă acest vaccin și părinților lor să li se explice că nu are riscuri majore și că este important pentru viitorul copiilor să își facă vaccinul la timp. Pe de altă parte, este important de știut că după ce și-au făcut vaccinul nu înseamnă că s-au deschis orizonturi nelimitate.Trebuie să ne uităm și la ce s-a întâmplat în alte țări, de exemplu în Australia și Noua Zeelanda, unde în urma vaccinării a scăzut semnificativ rata cancerului de col uterin sau a cancerelor pluriorificiale produse de HPV. Asta nu înseamnă neapărat că au un libertinaj sexual după vaccinare, dar aproape că nu mai e o problemă de sănătate națională, ceea ce este un model.Dr. Carmen Negoescu: Nu ne-am început viața sexuală și asta e un lucru bun, că am venit sa cerem informații înainte de a începe viața sexuală. Nu înseamnă că dacă facem vaccinul azi, mâine putem să începem să avem o viață sexuală, să schimbăm partenerii și să nu ținem cont de nicio altă regulă de igienă sanitară. Este de preferat ca între 9 și 12 ani să fie făcute dozele. Dacă totuși nu s-a reușit din diferite motive să se facă, chiar și până în 16 ani, dacă se începe chiar și până în 26 de ani, este mai bine un pic mai târziu decât deloc.Dacă să zicem că facem vaccinul chiar și la 14 ani, două, trei doze, în funcție de cum se decide, ne pregătim imunologic pentru ce va urma peste N ani, nu înseamnă că a doua zi după vaccin suntem imunizați și că este ca o metodă de paravan total și împotriva contactării infecției și a producerii leziunilor.Dr. Carmen Negoescu: Nu, ca orice vaccin are o perioadă de câteva luni și mai mulți ani de stimulare a imunității și de menținere a nivelului de imunitate, care, pe de altă parte, nu poate fi cuantificabilă, adică nu facem vaccinul și peste două luni facem o analiză de anticorpi și vedem cât de potenți suntem.Astfel organismul când se întâlnește cu HPV, leziunile pot fi inaparente, deci poate să fie o infecție pasageră sau să fie o leziune de gravitate mult mai mică și mai ușor de tratat și care poate nu se răspândește și în alte zone ale corpului și poate nu este atât de infecto-contagios pentru ceilalți. Practic, vaccinarea este benefică atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Dar asta nu înseamnă că dacă adolescentul de față s-a vaccinat, toți cu care va veni în contact pot să stea relaxați și vor fi în siguranță. Dar, într-adevăr, infecțiozitatea, persistența și patogenitatea virusului sunt mult atenuate după vaccin.Sunt persoane care nu au făcut vaccinul și au contactat accidental o tulpină. Se poate întâmpla ca la acea persoană, după ce și-a început viața sexuală, leziunile să prolifereze către cancere. Aici e problema, pentru că acest HPV are un rol oncogen și nu este doar o infecție care vine și trece, se tratează și s-a terminat totul atunci. Poate să evolueze către cancere. Și băieții trebuie sa își facă vaccin. Nu sunt doar vectori de transmitere, pot face și ei afecțiuni.Dr. Carmen Negoescu: Da, dacă nu te vaccinezi ca adolescent și dacă nu ții cont de celelalte reguli, există riscul să faci un cancer la un moment dat. Să zicem că ești băiat, poți să faci un cancer penian, în zona oro-faringiană sau cancer anal. Deci, lucrurile sunt foarte importante și la început infecția nu se vede, deci practic noi nu vedem virusul ca pe o picătură infectantă, ca pe un puroi undeva și să ne ferim de el și ne spălăm repede și gata. La început nu doare și nu se vede și nu are miros și nu e colorat.Am înțeles, m-ați și speriat un pic cu cancerul. Dar știți ce frică mai am eu ca adolescent? Dacă o să mă doară vaccinul sau dacă o să am reacții adverse.Dr. Carmen Negoescu: În momentul în care vorbim despre vaccin trebuie să facem și o oarecare terapie a fricii, ca la orice altă înțepătura. Am făcut vaccinuri de când ne-am născut, din primele zile de naștere. E drept că atunci nimeni nu ne întreba, plângeam și ne reveneam imediat.Poate să dea în ziua respectivă, a doua sau a treia zi ușoare dureri de cap și amețeli, dar sunt pasagere, nu e ceva de care să ne temem, ceva care să interfereze atât de mult cu viața noastră de zi cu zi. Sunt extrem de rare situațiile în care poate da reacții anafilactice, reacții severe alergice.ÎNTREBĂRI DE LA CITITORIDr. Carmen Negoescu: Bineînțeles că trebuie să facem și o anamneză, să știm dacă are, de exemplu, boli grave. Nu vine direct, își ia vaccinul din farmacie și s-a dus și l-a făcut și atât. De exemplu, dacă are o problemă de coagulare sau o problemă imunologică sau este purtător de HIV, boli care pot să denatureze puțin răspunsul imun. Sau vorbeam de problemele hematologice, pot să fie reacții adverse de genul sângerărilor sau hematoamelor la locul injectării. Atunci trebuie să știm și trebuie să selecționam cazurile care pot face sau nu vaccinul sau pot face vaccinul sub strictă supraveghere medicală.Dr. Carmen Negoescu: De exemplu, dacă sunt persoane cu boli genetice imunologice severe sau care au tratamente imunosupresoare puternice, atunci trebuie reevaluată recomandarea pentru vaccin și eventual, temporizată. Poate că într-o altă etapă a vieții, după ce depășește momentul respectiv, dacă se poate depăși, dacă nu e o problemă genetică, poate să îl facă într-un alt moment.Trebuie selecționate și aceste cazuri care pot pune probleme medicale, dar sunt destul de rare, nu sunt frecvente și de cele mai multe ori nici personalul sanitar nu face injectarea fără recomandarea medicului.Ca reacții adverse poate să apară ca la orice alt vaccin o stare febrilă sau subfebrilă. Dacă e consiliat și știm la ce ne putem aștepta, lucrurile nu sunt atât de înspăimântătoare și nici nemaiîntâlnite. Dar dacă ne gândim cât de mult ne-ar putea durea psihologic, fizic și material o infecție care poate să evolueze în timp, lucrurile sunt complet în favoarea efectuării vaccinului.Dr. Carmen Negoescu: Bineînțeles că sunt și studii, făcute nu pentru a demonta o utopie, un mit. S-au făcut studii inclusiv pentru vaccinul anti HPV, pentru vaccinul anti Covid-19 și s-a demonstrat că nu produc infertilitate, ba chiar persoane care au făcut vaccinul au avut o fertilitate normală, nu s-a întâmplat nimic, atât la bărbați, cât și la femei. S-au făcut studii pe indivizi care s-au oferit voluntari și au demonstrat că fertilitatea lor, nu neapărat au conceput, dar s-au făcut analize și s-a constatat ca nu sunt infertili și ulterior când a venit momentul să fecundeze, să aibă un copil, s-a întâmplat fără nicio problemă. Deci, nu produce probleme de fertilitate.***Articol suținut de MedLife , o companie cu tradiție, care de-a lungul timpului a îndrăznit să țintească tot mai sus pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc.Suntem cu un pas înainte în tot ceea ce înseamnă servicii medicale: complexitatea și calitatea actului medical, tehnologia din dotare și profesionalismul corpului medical.Misiunea noastră este de a face România bine prin medicină și știință, prin informare și cunoaștere, dar și cu grijă și empatie. Pentru că medicina, așa cum o înțelegem noi, este cunoaşterea vieţii de la ştiinţă la emoţii.