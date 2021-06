INTERVIU Cum putem să renunțam la ochelari? Ortokeratologia, o nouă metodă modernă de tratament. Dr. Cristina Nicolae, medic specialist oftalmologie: După o lună de tratament, pacientul ajunge la o acuitate vizuală ideală.

Articol susținut de MedLife

Ortokeratologia, sau, pe scurt, Ortho-K, poate suna dramatic, dar, de fapt, este destul de simplu. Orto vine de la îndreptare, iar kerato de la cornee, deci, Ortokeratologie înseamnă “îndreptarea/corectarea” corneei. Orto-k reprezintă o procedură de tratament sigură, non-chirurgicală și reversibilă, prin care, cu ajutorul unor lentile speciale și personalizate, se produce o remodelare blândă și graduală a corneei, în timpul somnului.Lentilele dure tip Ortho-K sunt purtate doar în timpul orelor de somn. Dimineața sau atunci când ne trezim, lentilele vor fi îndepărtate. Corneea remodelată va permite o vedere clară și “naturală”, în timpul zilei, fară ochelari sau lentile de contact cu dioptrii. Din Iunie 2002, FDA (American Food and Drug Administration), a aprobat lentilele de noapte tip Ortho-K, afirmând că reprezintă o procedură sigură și controlată, fiind ideală pentru persoanele cu miopie intre -1și -8 D Sf și pentru +1.0 până la +5 D în hipermetropie, de asemenea, putând corecta și valori mici ale astigmatismului.Actual se dezvoltă noi design-uri pentru a corecta eficient și presbiopia sau astigmatismele mari, sau pentru corecția miopiei reziduale post tratament laser (LASIK).Miopia reprezintă o ametropie în care pacientul vede bine la aproape, dar nu reușește să vadă la distanță. Practic, se produce o refracție incorectă a razelor luminoase, astfel încât, în loc ca imaginea obiectului privit să se formeaze pe retină, aceasta se formeză în fața ei, acest lucru traducându-se în vedere neclară sau încețoșată la distanță.Miopia se poate dezvolta gradual sau rapid, adesea înrăutățindu-se vederea în timpul copilăriei sau adolescenței. Miopia are o componentă genetică (riscul pentru un copil de a dezvolta miopie este mai mare în familiile unde părinții sunt miopi), dar, poate mai important în acest moment, apariția sa este influențată de condițiile de mediu (faptul că petrecem cea mai mare parte a timpului în interior, în fața unui monitor).Un aspect important de menționat este acela că miopia mare(>6 dioptrii) reprezintă un factor de risc crescut pentru a dezvolta afecțiuni grave ale ochiului, ce vor duce la pierderea ireversibilă a vederii, cum ar fi: glaucomul, decolarea retinei, degenerescența maculară, etc.Astfel, consider că este deosebit de important să estimăm cât mai corect rata de creștere a dioptriilor pacientului, pentru a putea acționa în mod proactiv și a încerca să încetinim, dacă nu chiar să stopăm creșterea lor și ajungerea la valori miopice mari, cu riscurile aferente.Această metodă de corecție se adresează oamenilor care preferă să nu poarte ochelari sau lentile de contact cu dioptrii ziua. De asemenea, este o variantă excelentă pentru acei pacienți care lucrează în domenii unde vederea perfectă este o condiție de eligibilitate (piloți, polițiști, pompieri, vânători, sau orice domeniu unde este extrem de important să vedem corect, rapid, fară limitarea câmpului vizual de către ochelari).Este o metodă foarte bună pentru sportivi (în mod special sporturile de contact și sporturile în apă), și nu numai, vederea corectă în timpul zilei, fară ochelari, crescându-ne foarte mult calitatea vieții. De asemenea, sunt din ce în ce mai multe studii care demonstrează superioritatea netă a acestei metode în controlul progresiei miopiei la copii, față de celelalte metode de tratament (atropina, ochelar, etc.).Teoretic, nu exista limită de vârstă, cu condiția ca pacientul să fie capabil să își aplice și să își scoată lentilele. Aceste lentile se adresează și pacienților care nu pot fi supuși intervenției laser, din cauza grosimii redusecorneene, Ortho-K fiind independentă de aceasta.Dar, totuși, sunt și pacienți care au diverse patologii corneene pentru care nu se recomandă aceste lentile, cum ar fi: cicatrici corneene, infecții, etc. Înainte de a i se recomanda acest tip de lentile, pacientul va fi supus unei examinări minuțioase, unde se va stabili dacă este sau nu eligibil.Prin tratamentul cu Ortho-K, marea majoritate a pacienților ajung la o vedere foarte bună, care le permite să se descurce în viața de zi cu zi, fără a mai purta ochelari sau lentile cu dioptrii. Vederea se îmbunătățește treptat, cu fiecare noapte de port, ajungând la aproximativ o lună de la începerea tratamentului să ajungă la o acuitate vizuală ideală.Cele mai bune rezulatate sunt întâlnite în miopia mica și medie (<6 dioptrii), dar, cantitatea de “miopie ”corectată, poate să difere de la pacient la pacient, în funcție de proprietățile corneei fiecăruia. Rezultatul scontat: o vedere bună, clară, “naturală”, pe timpul zilei, fără limitarea câmpului vizual.1. “Eliberarea” de ochelari.2. Controlul miopiei la copil și la adulții unde se înregistrează progresie.3. Posibilitatea de a practica sporturi care nu sunt compatibile cu ochelari și nici cu lentile de contact cu dioptrii.4. Vederea bună pentru cei care lucrează în domenii unde o acuitate vizuală perfectă este absolut necesară.5. Dispar problemele legate de aburirea ochelarului, de ștergerea constantă a lor.6. Alt beneficiu major este reprezentat de reversibilitatea acestei metode: dacă decizi că vrei să te întorci la ochelari, oprești folosirea lentilelor tip Ortho-K, iar corneea își revine la forma ei inițială.