Un an de pandemie. Interviu Mihai Marcu, CEO MedLife: Dacă reușim să avem 11-12 milioane de vaccinați până în septembrie, vom avea turiști, investiții străine, oameni care vin să se facă bine în România

​​“Am prins revoluția în armată, am prins criza băncilor din România ca director de credit într-o bancă, am plecat pe mări cu barca și am prins furtuni, dar să mă prindă pandemia ca șef al celei mai mari companii private medicale din România a fost cireașa de pe tort. Cred că după ce trecem prin revoluții, prin furtuni bancare sau pandemie, ce nu te omoara, te întărește”, spune Mihai Marcu, CEO MedLife, într-un interviu care marchează un an de pandemie în România, în care vorbește despre adaptarea la noile nevoi medicale ale oamenilor și cum va arăta pacientul următorilor doi ani, post COVID -19.



Mihai Marcu: În primul rând, MedLife este o companie inovativă, a fost tot timpul vârful de lance și ceea ce a fost nemaipomenit pentru noi este faptul că am construit și la 7 zile de interdicțiile de venire din Italia, deja aveam consultații online și echipamente instalate. Astfel, dacă te duceai în Clinici MedLife, aveai self check-in pentru siguranța pacienților și a medicilor. Am fost prima companie de servicii medicale private din România care a dat consultații online, prima companie din România care a trimis acasă medicii care veniseră de la ski de 2 zile, în timp ce lumea ne spunea că exagerăm. În 7 zile am construit un laborator PCR la București, apoi la Sfântu Gheorghe. Astăzi avem deja șapte astfel de unități.

Testam periodic medicii, asistenții și personalul de la recepție. Erau speriați la început, încât am fost întrebat “Mihai, noi cu toții suntem aliniați?” Am zis “da”, pentru că așa era. Nu am dus lipsă de măști, mănuși, dezinfectanți. La început le-am făcut în propria farmacie pe rețetă de laborator. În primele zile, ne-am ajutat și am colaborat cu alți operatori medicali, pentru a reacționa foarte rapid.Toate acestea au trebuit făcute la o magnitudine mare, vorbim de 5000 de oameni, personal medical și auxiliar, care primeau 20000 de pacienți, dintre care o parte tușeau sau făceau febră.Cumva aceasta operativitate și faptul că am fost pregătiți de ani de zile mental, că am avut acest software cu programări online și contact redus cu pacienții în recepție, ne-au scos de departe din stresul crizei, pentru căBugetul făcut de o firmă listată la Bursă a devenit o himera pe data de 15 martie. Evident, tot ce a urmat a fost în primul rând siguranța echipei și capacitatea MedLife de a-și proteja pacienții și angajații. Nu s-a gândit nimeni la buget până pe 15 aprilie, cand am rugat toți colegii să facă bugetul pentru iunie, pentru că era clar că lucrurile se relaxează.După ce am văzut că oamenii sunt în siguranță, am făcut un grup de lucru de idei, pentru ca noi așa funcționăm ca să vedem care sunt serviciile pe care le vor cere pacienții în perioada următoare, să fim cu un pas înainte, pentru a anticipa nevoile oamenilor. Ne-am dat seama că practic pacienții cu boli cronice sunt toți amânați și chiar dacă nu sunt amânați, ei nu îndrăznesc să iasă din casă cu o problemă medicală ce nu poate fi amânată și atunci am început să creăm pachete pentru acești pacienți.Mai mult decât atât, ne-am dat seama că pacienții vor dori sa vadă dacă au bolile asociate cu riscuri de complicații în cazul COVID-19. Vorbim despre boli pulmonare cronice și capacitate pulmonara, spirometrie, CT pulmonar, vorbim desigur despre boli cardiovasculare, ecocardiografie tot ce înseamnă inima, zona oncologică, alte boli de imunitate și multe altele. Ne-am pregatit imediat pentru a deservi acești pacienți.O altă idee pe care am implementat-o a fost să oferim servicii pacienților care erau post COVID -19.Cred că dacă lumea se vaccinează, nu vom mai avea valuri pandemice succesive și mai cred că cine s-a comportat bine în această perioadă a pandemiei ca persoană, ca și companie, ca și țară, a avut mult de câștigat.Pentru anul trecut, depășim ușor jumătate de milion de euro în cercetare, dar nu știu dacă putem cuantifica cu adevărat ce a însemnat transporturi de probe din Suceava în București, în Cluj în toată țara, să faci cercetare relevantă la nivel național, toate salariile fixe ale oamenilor implicați în procesul acesta. A fost o muncă enormă, a fost logistica pe care nu o pot cuantifica.Noi am sprijinit foarte mult autoritățile cu informații în zona de laborator în primul rând, unde am făcut studii și am anunțat și că imunitatea la nivel național e foarte mică, apoi a urmat imediat cazul Suceava. Imunizarea în masă era o utopie în acel moment.Cred că cele mai importante proiecte pe care le-am derulat ca și cercetare au fost cele de serologie, existența anticorpilor la persoane și cele de secvențiere genetică.Am publicat împreună cu Spitalul Matei Balș și Colentina un studiu despre faptul ca nu toți oamenii dezvoltă anticorpi în urma infecției și despre dinamica anticorpilor dobândiți natural pentru COVID 19, aproape în același timp cu ce a făcut Marea Britanie, ceea ce este un succes uluitor pentru o firmă românească care a făcut totul cu resurse proprii.În ultimele săptămâni, am publicat date despre noile tulpini și vom continua să derulăm acest program de cercetare exclusiv din resurse proprii pentru a urmări evoluția tulpinii din Africa de Sud, a celei braziliene sau pentru a identifica alte tulpini relevante ale virusului.MedLife va urmări cu atenție ce se întâmplă și fără dubii se va dezvolta în continuare.A fost un al treilea război mondial, țările și-au închis granițele complet, fără niciun echivoc, își luau una alteia măștile și mănușile, nu mai exista niciun avion de Viena, Istanbul sau New York unde să te faci bine. Erai cu medicii tăi, granița ta, măștile tale, substanțele tale de spălat pe mâini și educația ta de a te feri și cred că România a câștigat incredibil în acest răspuns. Este una dintre țările care s-a comportat foarte bine și vorbesc chiar de omul de pe strada. Eu am circulat enorm de mult în perioada pandemiei, pentru ca am deschis laboratoare în Sfântu Gheorghe, în Timișoara sau în Cluj și în timpul acela circulația era oprită și nu era nimeni pe strada în orașe întregi, românul a respectat regulile.România are un potențial extraordinar și populația României a gestionat bine acest război și cred că avem o șansă mare ca România să devină un lider regional.Acum a fost momentul lor, de la ei pleacă tot succesul acestei perioade.Lecțiile importante au fost legate de oameni, la început când ne-am dat seama că dacă ne echipam, nu se transmite virusul, apoi momentul în care am deschis al doilea, și al treilea laborator pentru că puteam testa personalul și toată lumea era în siguranță și rezultatele studiilor extraordinare pe care le-am publicat.Am fost mândru și sunt mândru de colegii mei, un pneumolog, un ORL-ist, în special cei care deschid gura oamenilor în perioada asta și care o fac deja cu dezinvoltură și curaj, își fac meseria într-un mod extraordinar. Sunt tare mândru să îi cunosc și să fiu alături de ei. 