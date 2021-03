MM Express - fișa de aptitudini pentru medicina muncii disponibilă în 24 de ore direct în aplicație, program lansat de MedLife pentru companii în context pandemic

​Anul trecut, 20% din numărul total de angajați din România și-au mutat activitatea în regim de telemuncă, obiectivul angajatorilor fiind de a-i proteja pe angajați de infectare și de a nu favoriza răspândirea virusului. Adoptând această schimbare, companiile și-au dorit să limiteze pe cât posibil orice expunere între colegi și să nu-i supună niciunui fel de risc pe noii angajați.

În România sunt peste 5 milioane de salariați.

Unul din cinci angajați și-a mutat activitatea în regim de telemuncă în 2020, pentru a fi mai protejat și a ține pasul cu ritmul de dezvoltare al companiei în context pandemic.

Pentru a veni în întâmpinarea clienților corporate, MedLife lansează un nou produs ce are ca obiectiv eficientizarea proceselor de lucru.

Noul produs este unul online și face parte din strategia de digitalizare și tehnologizare a serviciilor demarată de MedLife inclusiv la nivelul diviziei corporate.

Angajarea și integrarea unui coleg nou, mai ales într-un context pandemic, are propriile provocări. Dincolo de dorința de a avea un proces de angajare cât mai în siguranță, de la interviul de recrutare, care a ajuns să se desfășoare tot online, la fișa de aptitudini pentru medicina muncii, se adaugă și presiunea timpului limitat pentru integrarea noilor colegi.



MedLife mai face un pas în zona de digitalizare și lansează un nou serviciu pentru companii – MM Express, ce presupune emiterea în regim online a fișei de aptitudini de medicina muncii pentru noii angajați, în maxim de 24 de ore.



“Practic, companiile care au în derulare un proces de recrutare și integrare pentru un nou coleg, vor putea beneficia în maxim 24 de ore de fișa de aptitudini din partea noastră ca operator medical. Viitorul angajat este programat, trece prin fluxul operațional medical și în decurs de 24 de ore de la inițierea procesului, angajatorul primește online fișa noului angajat prin platforma pentru clienti. Suntem si am fost permanent aproape de partenerii și clienții noștri, receptivi la nevoile și cerințele lor și încercăm, zi de zi, să le venim în întâmpinare cu soluții, strategii, planuri de acțiune și servicii de bună calitate”, a declarat Mirela Dogaru, Corporate Manager MedLife Group. MedLife este singurul operator medical care oferă pentru companii acest serviciu rapid și digitalizat.



Medicina muncii are un rol esențial în desfășurarea activității profesionale de lucru, de aici și dorința de a dezvolta programe eficiente și rapide pentru angajatori. Ea este o specialitate a medicinei care se ocupă cu prevenția, siguranța și performanța angajaților și, totodată, cu diagnosticarea și tratarea bolilor profesionale și a accidentelor provocate la locul de muncă.



Medicii specialiști sunt la curent cu reglementările legislative privind sănătatea și securitatea în muncă și lucrează cu angajatorii pentru a menține întreprinderile funcționale și angajații în siguranță și sănătoși la locul de muncă.



Specialiștii în medicina muncii pot diagnostica, gestiona și ajuta la prevenirea unei boli care a fost cauzată sau exacerbată de factorii de la locul de muncă. De asemenea, aceștia evaluează riscurile de sănătate la locul de muncă și lucrează direct cu angajații. Medicul de medicina muncii are rolul de a determina aptitudinile fizice și emoționale ale unui angajat, oferă consiliere angajatorului în vederea prevenirii unei afecțiuni și identifică riscurile pentru reducerea accidentelor și bolilor produse la locul de muncă.





Avantajele abonamentului medical



Prevenția înseamnă o serie de obiceiuri prin care pacientul are grijă de sănătatea lui și a celor dragi. Pe lângă adoptarea unui stil de viață sănătos, medicii recomandă consultații de specialitate periodic, screening-uri și analize de laborator, în funcție de istoricul medical.



În România, principala cauză a deceselor o reprezintă bolile cardiovasculare, reprezentând 50% din decesele totale în 2018*, dublu față de țările vest-europene mai dezvoltate, în timp ce afecțiunile respiratorii au reprezentat 38% din cazurile de îmbolnăvire. Din totalul deceselor înregistrate în țara noastră în anul 2018, aprox. 45%** ar fi putut fi evitate: ~21% au fost decese care ar fi putut fi evitate prin acordarea îngrijirilor eficace și la timp (boala cardiacă ischemică, bolile cerebro-vasculare și boala hipertensivă), ~25% au fost decese prevenibile, care ar fi putut fi evitate prin intervenții de sănătate publică și prevenție (boala cardiacă ischemică, decesele cauzate de consumul de alcool, decesele cauzate de tumori maligne ale traheei, bronhiilor și pulmonului și accidentele).



Prin deținerea și utilizarea unui abonament medical, multe multe dintre îmbolnăviri ar putea fi evitate printr-o prevenție mai eficientă și printr-un acces crescut la tratament sau un tratament mai bun. Abonamentele medicale oferite în sistemul privat facilitează accesul la screening-uri și investigații medicale, ceea ce poate încuraja reorientarea graduală a pacienților către medicina preventivă. MedLife vine în întâmpinarea pacientului cu multe tipuri de screening și teste care pot depista o boală înainte ca aceasta să facă ravagii în organism, cu programe dedicate de screening pentru comorbidități și programe de screening post COVID-19.



MedLife deține 42,3% din piața de abonamente, cu peste 700.000 de abonați



Pacientul poate avea acces rapid la programări și rezultate analize, având disponibile rezultatele în 24 de ore, pentru 70% din analizele medicale. Acest lucru este posibil, deoarece MedLife deține cea mai mare rețea de laboratoare medicale private din România, cu peste 33 de unități în București și în țară. În același timp, pacientul are parte de asistență medicală personalizată și își poate vizualiza istoricul medical online, într-un sistem digitalizat.



De-a lungul anilor, grupul MedLife s-a concentrat pe nevoile companiilor și angajaților , dezvoltând permanent programe și servicii care să le vină în ajutor, în momentul de față fiind lider detașat pe piața de abonamente medicale private, cu 42,3% cotă de piață, peste 700.000 de angajați beneficiind de serviciile medicale.



Anul pandemic a arătat lumii că trebuie să fim pregătiți pentru orice, fie că vorbim de persoane fizice sau companii, fie că vorbim de pacienți sau de medici. Și chiar dacă realitatea pe termen scurt este presantă, este important să ne pregătim și pentru viitor. Cu grijă pentru viitor, MedLife construiește pentru companii programe noi, se axează pe digitalizare și investește în tehnologie, pentru că sănătatea va fi mereu prioritate zero.

...



* INSP, Raportul Național al Stării de Sănătate a Populației

** Studiu Organizația Mondială a Sănătății, Eurostat, 2018