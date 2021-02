Medic radiolog: Examinarea Computer Tomograf a toracelui este net superioară radiografiei pulmonare în stabilirea diagnosticului de afectare pulmonară

Investigațiile imagistice sunt esențiale în urmărirea evoluției persoanelor infectate cu noul coronavirus și în monitorizarea acestora după vindecare. Tomografia computerizată reprezintă analiza de primă intenție în depistarea și evaluarea leziunilor pulmonare în cazul COVID-19. Unii specialiști spun că pentru monitorizarea pacienților vindecați se folosește radiografia pulmonară, însă această investigație nu are sensibilitatea tomografiei computerizate (CT).



Examinarea CT, net superioară radiografiei pulmonare



Medicul primar în Radiologie şi Imagistică medicală, Dr. Ofelia Niță, spune că în cazul pacienților infectați și vindecați de infecția cu virusul SARS-CoV-2, examenul radiologic standard poate omite leziuni de dimensiuni mici și nu permite evaluarea anumitor complicații pulmonare sau a celor vasculare. Studiile internaționale arată că pacienții care au trecut printr-o formă severă a bolii au un risc mare de complicații.1



După analize intense, medicii au ajuns la concluzia că în acest moment nu există o categorie specifică de pacienți care s-au vindecat de COVID-19 și care ar trebui să beneficieze de urmărire imagistică. Și asta pentru că majoritatea celor care trec prin boală fac forme moderate de pneumonie, dar care pot lăsa urme. Pentru a fi siguri că totul este în regulă, specialiștii recomandă celor care au avut infecție confirmată cu noul coronavirus să intre în urmărire imagistică. Mulți dintre acești pacienți pot avea și alte boli asociate, drept urmare acest screening pulmonar este absolut necesar.



“Examinarea CT a toracelui este net superioară radiografiei pulmonare. Sensibilitatea diagnosticului CT de afectare pulmonară în cadrul infecției SARS-CoV-2 este de până la 97-98% față de sensibilitatea de 60-70% în cazul radiografiei pulmonare. Examenul radiologic standard poate omite leziuni de dimensiuni mici, subevaluează extensia procesului patologic din parenchimele pulmonare. Nu permite o diferențiere netă între diversele tipuri de modificări interstițiale și nici evaluarea anumitor complicații pulmonare sau a celor vasculare. Expunerea la radiația ionizantă este mai mare în cazul examenului CT, dar poate și trebuie să fie optimizată prin utilizarea de softuri și protocoale specifice. Spre deosebire de radiografia standard, examenul CT permite stratificarea gravității afectării pulmonare pe parcursul evoluției bolii și este cea mai performantă metodă imagistică de evidențiere și cuantificare a modificărilor reziduale, sechelare post infecție COVID-19”, a explicat Dr. Ofelia Niță, medic primar Radiologie și Imagistică medicală în cadrul MedLife.



Riscurile și durata examinării



Specialiștii explică faptul că examinarea CT low dose fără substanță de contrast prezintă un grad mai mic de risc decât în cazul oricărei alte examinări CT, dat fiind timpul foarte scurt de expunere și examinare cu protocol optim cu doză redusă. În cazul în care se recomandă examinare cu substanță de contrast, riscurile sunt, în principal, legate de eventuală alergie la materialul de contrast iodat."Doza de iradiere depinde de lungimea regiunii propuse pentru examinare (torace, torace + abdomen, abdomen și pelvis etc) și de greutatea pacientului. Justificarea este cel mai important pas în ceea ce privește protecția împotriva radiațiilor. CT toracică low dose, fără contrast, implică doza CTDIvol <3 mGy la majoritatea pacienților cu dimensiuni mici și medii. Pacientul nu este singur pe perioada examinării, ci supravegheat în permanență de către personalul medical specializat. Scanarea propriu-zisă a toracelui durează în medie 5 secunde." – Dr. Ofelia Niță, medic primar Radiologie şi Imagistică medicală în cadrul MedLifeEste important de știut faptul că examinarea CT nativ (fără substanță de contrast) nu are contraindicații. Trebuie însă justificat și recomandat de către medicul specialist. Contraindicațiile examinării CT cu substanță de contrast se referă la contraindicațiile utilizării substanței de contrast.