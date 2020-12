Dr. Ștefăniță Dima atrage atenția că accidentul vascular ischemic este urgență absolută

În 2016, dr. Ștefăniță Dima salva viața unei fetițe de 1 an, diagnosticată cu fistulă pială de tip paragalenic, o premiera pentru Romania, fiind al șaptelea caz raportat la nivel mondial. Între timp, pacienta a crescut și dr. Ștefăniță Dima primește de 5-6 ori pe an filmulețe de la familie cu ea și sora ei: "Am promis ca o sa fiu nașul ei de cununie și așa o sa fie"