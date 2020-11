MedLife pune la dispoziția Spitalului Județean din Sibiu 22 de concentratoare de oxigen pentru îngrijirea pacienților cu Covid-19

​Sistemul Medical MedLife vine în sprijinul autorităților locale și a unităților medicale de stat din țară și pune la dispoziția Spitalului Județean din Sibiu 22 de concentratoare de oxigen, destinate îngrijirii pacienților infectați cu SARS-CoV-2 care necesită oxigen.





Această inițiativă vine pentru a sprijini județul și Municipiul Sibiu, care a ajuns într-o zonă critică, având o rată de infectare cu noul coronavirus de peste 13 la mia de locuitori la nivel de oraș, și de până la 9 la nivel de județ, motiv pentru care autoritățile sanitare au și pus în aplicare decizia de carantinare a orașului. De altfel, Județul Sibiu se află de 12 zile pe primul loc în țară, după incidența cumulată, fiind și singurul județ care a trecut de 9 cazuri la mia de locuitori.



“Sibiul se află într-o situație critică, confruntându-se cu o creștere exponențială a numărului de cazuri COVID 19. În momentul de față, din ce știm noi, este că DSP Sibiu a făcut o analiză de risc pentru județ, analiză care a condus la decizia de carantinare a mai multor localități din zonă, inclusiv municipiul. Urmărind îndeaproape situația și fiind conectați cu toate informările transmise de către autoritățile locale, am decis, prin echipa de la Polisano MedLife, să venim în sprijinul comunității locale, punând la dispoziție aceste aparate, necesare îngrijirii pacienților care au nevoie de oxigen suplimentar. Prin utilizarea acestor echipamente se împiedică degradarea stării pacienților și, totodată, încărcarea secției de ATI. Concentratoarele au ajuns deja în spital”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.



Concentratorul de oxigen furnizează oxigen la concentrații mai mari decât cea din aer



Concentratorul de oxigen este un aparat care poate furniza oxigen la concentrații mai mari decât cea din aer. Furnizează un conținut de oxigen extras din aerul ambiant, după separarea azotului prin filtre adecvate pentru a inspira doar oxigenul. De asemenea, sunt îndepărtate particulele de praf și bacteriile. Poate fi folosit alternativ la buteliile de oxigen medical, neprezentând riscul unor incendii în cazul scurgerilor necontrolate de oxigen.



Concentratoarele sunt mobile şi fiecare aparat cântăreşte între 14 și 19 kg. Cu ajutorul lor se poate asigura un debit de 5 l respectiv 10 l /min de oxigen cu o concentraţie de până la 93%. Intervalul de timp pentru atingerea concentraţiei optime este de sub un minut.



“Știm cu toții cât de important este oxigenul în cazul pacienților infectați cu COVID-19 și cât de mult ajută la vindecarea celor care se confruntă cu insuficiență respiratorie. Mai mult decât atât, pentru a preîntâmpina ca boala unui pacient să treacă brusc de la o formă medie la una severă, fiind afectat de insuficiență respiratorie, este vital ca pacientul să aibă la îndemână concentratorul de oxigen, în felul acesta se poate interveni rapid și sunt șanse mari ca în astfel de situații să nu mai fi nevoie de transferul lui pe secția de ATI, dacă situația va fi sub control”, a declarat dr. Oana Muntiu, coordonator ATI Polisano MedLife.



Polisano a mai pus la dispoziția Spitalului Județean de Urgență din Sibiu și un aparat ECMO.



“Predarea echipamentului a fost făcută încă de la începutul lunii noiembrie, fiind completată și de verificarea tenhică asigurată de o firmă specializată prin care s-a validat buna funcționare a aparatului la momentul predării. Rămânem alături de Spitalul Județean și de comunitatea locală”, a declarat Celestin Constantin, Manager Polisano, Sibiu.