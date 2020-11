Grupul MedLife sprijină sistemul medical din România, procesând la nivel național în laboratoarele sale zeci de mii de analize pentru DSP

​Articol susținut de MedLife

Anul 2020 a venit cu un context epidemiologic unic. Lupta cu virusul continuă, iar MedLife s-a mobilizat și s-a adaptat noilor condiții, alocând resurse importante pentru a susține sistemul sanitar din România, oferind sprijin autorităților de sănătate publică, pentru a face cât mai multe teste și a încetini astfel răspândirea bolii, prin intermediul celor 33 de laboratoare și peste 200 de puncte de recoltare din țară.





Grupul MedLife deține cea mai mare rețea de laboratoare medicale private din România

33 de unități în București și în țară care procesează, zilnic, în medie peste 36.000 de analize de laborator.

Peste 200 de puncte de recoltare în toată țara, în care Grupul se realizează recoltări de sânge și alte probe de la pacienți.

23,3 mil de analize procesate în ultimii cinci ani.

Rezultate sunt disponibile în 24 de ore pentru 70% din analizele medicale.

Colaborăm cu laboratoare din Franța și Germania pentru second opinion.

Prima linie automată Abbot din Europa de Est pentru testare serologică SARS-COV-2 sigură

4 laboratoare RT PCR au fost deschise în timp record în puncte strategice – București, Sfântu Gheorghe, Timișoara, Cluj Napoca





Cele patru laboratoare au o capacitate de procesare a testelor de până la 3500 de probe pe zi, au fost prelucrate peste 200000 de teste până la finalul lunii octombrie, dintre care 58% în București; 22% în vestul țări și 20% în centrul țării.

Siguranța laboratoarelor

Siguranța medicilor, a pacienților și a actului medical, în contextul pandemiei





MedLife este prima companie din România care a testat sistematic preventiv personalul medical și în contact direct cu pacienții, pentru a evita pe cât este posibil o eventuală contaminare mai ales în context asimptomatic și a asigura sănătatea celor care luptă în linia întâi cu pandemia. Testează preventiv cadrele medicale, pacienții care urmează să intre în sala de operații sau să efectueze o intervenție medicală și pacienții care solicită test la cerere. Prin efectuarea a mii de teste RT-PCR săptămânal, MedLife va asigura pacienților un act medical de calitate și în siguranță.

MedLife susține companiile din România prin testarea angajaților și o serie de programe și măsuri de protecție

Facem România bine în continuare. Ne gândim la viitor și la sănătatea românilor

O componentă importantă serviciilor medicale Medlife sunt investițiile în laboratoare. De ce este nevoie de ele? Pentru că aproximativ 70% dintre deciziile clinice se bazează pe informațiile derivate din testele de laborator.Laboratoare oferă o gamă largă de servicii în care sunt incluse următoarele: biochimie, anatomie patologică (citologie și histologie), biologie moleculară și genetică, hematologie, imunologie, microbiologie și toxicologie.Testul serologic identifica anticorpi de tip IgG pe care organismul îi produce atunci când a fost infectat de coronavirus și aceștia pot rămâne în organism până la câteva luni. Cu o specificitate de peste 99,63 % și sensibilitate de 100% după a 14-a zi de la debutul simptomelor, testul a fost certificat pentru utilizare în UE, dupa succesul acreditarii FDA in SUA.Testele pentru determinarea anticorpilor de tip IgG pe sistemele analitice Abbott sunt teste serologice calitative pe baza de chemiluminiscenta cu microparticule (CMIA).Sunt depistați anticorpi anti nucleocapsida virala SARS-CoV-2 de tip IgG. Proteina N din nucleocapsida virală este considerat cel mai abundent, imunogen și bine conservat component viral, fiind considerat un bun marker diagnostic.Laboratoarele au fost deschise în centre strategice pentru că București este orașul cu cel mai mare volum de locuitori și unde volumul de cereri pentru astfel de teste a fost și rămâne în continuare cel mai mare. Laboratorul din Sfântu Gheorghe a fost deschis pentru a crește capacitatea de procesare a testelor în județul Covasna și a sprijini județele din proximitate: Brașov, Sibiu, Prahova sau Vrancea. Laboratorul din Timișoara a fost deschis într-un moment de reală nevoie, pentru că la vremea respectivă Vestul țării era al treilea focar la nivel național după Suceava și București, iar numărul de cazuri creștea mult de la o zi la alta.“Testele sunt achiziționate în regim independent și sunt procesate la cererea autorităților și în regim intern pentru cadrele medicale ce asigură triajul și intră în sala de operații, dar și pentru pacienții vulnerabili, cu grad de risc crescut la noul coronavirus,” a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife Group.Laboratoarele RT PCR MedLife dispun de circuite de biosecuritate, spații succesive cu presiune negativă și echipamente speciale dedicate efectuării testelor pentru depistarea virusului SARS-CoV-2. Funcționează la cele mai înalte standarde de securitate, având circuite de acces izolate și fluxuri de procesare total separate de cele pentru restul probelor de laborator.“În paralel cu eforturile făcute pentru a menține siguranța în rândul colegilor și a pacienților, am susținut autoritățile în lupta cu noul virus, procesând zeci de mii de analize la nivel național pentru DSP”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife Group.În ceea ce privește cererea de testare din segmentul corporate, peste 50% din companiile arondate au dorit efectuarea testelor RT-PCR pentru angajații lor, implementând în paralel și o serie de programe și măsuri de protecție care să le asigure angajaților un mediu sigur de lucru.„Ne-am bucurat să putem veni în această perioadă dificilă pentru noi toți în sprijinul clienților noștri corporate. Am avut constant în derulare programe de screening și testare COVID-19 special concepute pentru angajații companiilor. Le confirmăm că avem capacitățile necesare pentru a susține nevoile lor și pentru a-i ajuta să își desfășoare activitatea în siguranță”, a mai spus Mihai Marcu."Mai mult, pe lângă testarea cât mai extinsă pe care ne propunem să o facem la nivel național, continuăm proiectele de cercetare și dorim să avem un rol important în zona de screening a pacienților post COVID-19, respectiv în tratarea comorbidităților acestei boli care a schimbat prioritățile medicale ale oamenilor. Punem la dispoziție servicii complexe de diagnostic și tratamente pentru pacienți și suntem permanent la curent cu tot ce descoperă cele mai importante instituții sau cercetători la nivel mondial în materie de “arme” în lupta cu virusul”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.----