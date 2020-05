​VIDEO INTERVIU Vladimir Kalinov, vicepreședinte Raiffeisen: Putem finanța până la 40 de afaceri cu cate 50.000 de euro, prin programul factory

Articol susținut de Factory by Raiffeisen Bank

Pandemia a afectat foarte mult mediul de business din România, iar IMM-urile au fost lovite cel mai dur. Lipsa de finanțare din următoarea perioadă poate duce la neimplementarea multor idei de afaceri bune. În acest context, factory by Raiffeisen Bank, programul de creditare a afacerilor aflate la început de drum, ar putea fi o soluție salvatoare pentru mulți viitori antreprenori.





Să vorbim un pic despre programul de creditare factory by Raiffeisen, un program care își propune în această perioadă să stimuleze mai cu seamă ideile de afaceri sau afacerile deja pornite, care vin cu soluții de rezolvare a unei probleme apărute în timpul acestei pandemii. Înțeleg că programul s-a prelungit până după jumătatea lui mai. Dați-ne câteva detalii.





Vladimir Kalinov: Suntem într-o situație extraordinară, nu cred că s-a gândit cineva vreodată că putem ajunge unde suntem astăzi. Într-adevăr, cu gândul la această conjunctură, am considerat că este bine să prelungim programul nostru până pe 18 mai și să dăm o șansă ideilor care pot susține revenirea la o viață normală pe viitor, într-o realitate nouă, despre care nimeni nu știe cum va fi, nici măcar autoritățile.





Pentru cine nu știe, ce înseamnă factory by Raiffeisen? Dați-ne câteva detalii. Cine se poate înscrie? Cu ce scop și în ce condiții?





factory by Raiffeisen a ajuns la a treia ediție. Este o inițiativă pe care am pornit-o acum doi ani. Am pornit cu dorința de a înțelege care sunt nevoile business-urilor de tip startup. De ce? Pentru că în mod normal, băncile cunosc foarte bine cum se finanțează și se derulează un business existent, dar noi (ca și multe alte bănci), am vrut să descoperim care sunt problemele întâmpinate de antreprenorii care incep un business nou.





Este un program prin care lucrăm împreună cu antreprenorii, susținând și dezvoltarea lor ca oameni de afaceri - ei participă la diverse sesiuni unde pot vedea care sunt principiile importante ale unui business și ajung să le cunoască. Majoritatea oamenilor care aplică sunt la prima lor afacere și, bineînțeles, vor să își transforme visul lor într-o afacere de succes.





Programul se prezintă ca fiind un program preferențial. Ce e preferențial, ce e diferit la el față de un program normal de creditare pe care îl are o bancă?





În principiu suntem foarte flexibili, adică pornim de la început cu ideea că, probabil, nu toate ideile vor fi unele care vor avea succes. Procesul de aprobare este unul individual, iar noi, ca organizație, încercăm să înțelegem care pot fi problemele întâmpinate pe parcursul dezvoltării afacerii și să ajutăm acolo unde putem.





Sunt antreprenori de startup care, neobișnuiți fiind cu procesul de creditare, se întreabă dacă banca poate să intre la un moment dat în acționariatul afacerii dacă lucrurile merg bine. E vorba și de asta sau e doar un business de creditare pentru bancă? Se împrumută afacerea cu niște bani urmând ca, dacă ea merge bine, să restituie creditul?





Noi nu plănuim să participăm în afaceri și nu acesta este scopul programului. Așa cum am spus la început, scopul programului este să înțelegem cum putem să evoluăm în viitor. Acest substrat de business este, în general, subreprezentat în portofoliul fiecărei bănci. Pentru noi, cel mai mare câștig este să înțelegem care sunt elementele de succes sau care sunt evoluțiile unui business până la succes, ca să putem finanța și mai mult în viitor. Acesta este și motivul pentru care, în acest moment, programul este limitat la o suma maximă: două milioane de euro. Ce înseamnă asta? Dacă suma maximă de creditare este de 50.000 de euro pe aplicant, înseamnă că vom finanța 40 de afaceri.





La ce vă uitați când antreprenorul vă cere banii? Vorbesc de scopul pentru care el spune că va cheltui banii creditați. Vă uitați la capital de lucru, vă uitați la investiții?





Există anumite verticale pe care le preferați, mai ales în perioada asta. Pentru că anul acesta, programul nu mai seamănă cu ce a fost anul trecut, din punct de vedere al preferințelor.





În principiu, încercăm să dăm prioritate la idei care pot să ajute si sa susțină revenirea la normalitate. În acest moment, ne uităm la producția de echipamente de protecție sau de dezinfectante. Vorbim însă și de proiecte de transport, distribuție, vorbim de proiecte legate de asistență, oameni care lucrează de acasă sau elevi, studenți. Vorbim de agricultură, tot ce este legat de revenirea la o viață normală în următoarele săptămâni.





Ați pomenit de agricultură și v-aș propune să zăbovim un pic aici. Noi la startupcafe.ro și pe HotNews.ro am discutat cu antreprenori care în această perioadă s-au mobilizat foarte repede, în primele două-trei săptămâni și au făcut tot felul de platforme, există harta producătorilor, există platforme care încearcă să pună la un loc oferta producătorilor locali și să pună această ofertă în legătură cu consumatorii. Ar fi interesante astfel de idei pentru dvs.?





Sigur. Și eu aș încuraja astăzi aceasta tendință, pentru că, în România, există concentrări de populație în anumite zone si există cerere pentru astfel de produse, dar în principiu toate aceste aspecte trebuie să fie luate în contextul local. Cu siguranță modul în care să fie făcută legătura între producătorii locali și consumatorii locali este un aspect care trebuie să fie dezvoltat in viitor.

În principiu, evaluarea se face de o echipa destul de largă de specialisti din bancă, pentru că noi încercăm să înțelegem cât mai mult din fiecare idee și mergem chiar în detalii cum sunt elementele de certificare pe care un producător trebuie să le obțină pentru a putea intra în piață.

Trebuie să meargeți pe platforma noastră, să înscrieti proiectul, ideea așa cum este ea, să dați câteva informații care să ne permită să facem o evaluare inițială. După aceea, echipele noastre, într-o perioadă de 7 zile lucrătoare vă vor răspunde dacă sunteți pe lista scurtă sau nu.





Bineînțeles, luam în calcul și posibilitatea de a ne întâlni cu candidații și față în față, în sediul nostru, dar asta depinde de cum vor evolua lucrurile în lunile următoare.





Sunteți la a treia ediție cu programul anul acesta. Cum s-au adaptat proiectele pe care le-ați finanțat în primele două ediții, acum, în această perioadă?





Mi-a fost puțin teamă. Ne-am întrebat de cât de repede pot să se adapteze niște afaceri atât de tinere la noile provocări. Am fost plăcut surprinși de reacția unora dintre ei care s-au gândit foarte bine la viitor. Multi s-au adaptat si s-au orientat spre un model de business online. Dacă inițial extinderea în mediul digital era în planul doi, acum, această situație a accelerat tendința și a ajutat business-urile să ajungă la clienți mult mai repede decât în planul inițial.





Am avut și alte cazuri în care firmele s-au adaptat, schimbând puțin ideea de afacere. Dau un exemplu, am avut un business de închirat scutere electrice pentru transport, și care s-a adaptat, folosind scuterele pentru livrarea de produse alimentare pentru cetățenii în vârstă. Am avut și o firmă care se ocupa cu producerea de mâncăruri mai exotice, să spunem așa, și care s-a dezvoltat rapid către zona de online și home delivery.





Pentru cei interesați să aplice, ce sfat le dați, ce trebuie să facă, pentru a vă atrage atenția?





Am pornit de la ideea finanțării de idei, fara să conteaze din ce zonă vin (excludem evident anumite industrii care sunt social excluse).Majoritatea sunt idei prin care antreprenori foarte tineri își pornesc prima afacere, prima firmă. În principiu, finanțăm cu sume până la 50.000 de euro, aceasta este suma maximă.Toate aspectele sunt luate în calcul. În mod normal, fiind prima afacere, se fac investiții cu sumele solicitate. Vor fi investiții în echipamente sau investiții în elemente de producție, oricare ar fi ele. În același timp știm foarte bine că o parte din finanțare trebuie utilizată și pentru capitalul de lucru. Dacă facem un fel de estimare relativ rotunjită, cam 70% din suma cerută se duce în investiții și cam 30% în capital de lucru.Vorbim în același timp și de o evaluare a tuturor aspectelor de risc care pot exista, aspectele de performanță financiară în așa fel încât, să fie o afacere sustenabilă. Probabil că nu întotdeauna o să știm toate aspectele, dar încercăm să acoperim cât mai mult din ceea ce trebuie să existe ca afacerea să fie viabilă.Următorul pas va fi într-adevăr, discuțiile și interviurile individuale. Cum am spus, interacțiunea directă este un element foarte interesant, inclusiv și pentru candidați pentru că foarte des, oamenii vin cu o idee, dar nu s-au gândit la toate aspectele pe care le pot întâlni pe parcurs Aceste interviuri vor fi facute cel mai probabil online.Tot ce este legat de o idee, nu contează dacă sunt tradiționale sau "out of the box", care să ajute spre o revenire la normalitate cât mai repede, va fi luată în calcul. Noi suntem interesați să vedem idei noi, creative, lucruri care să ne ajute sa fim din nou o societate care munceste, responsabilă pentru ceea ce face zi de zi. Vrem să susținem afaceri sustenabile și durabile​.