Inspiroo - parcul din natură în care pasiunile tale inspiră aer curat

Povestea Inspiroo

Conceptul din spate

Construcții inovative

Activități

Finanțarea

Parcul de creație și recreere inovativ va fi amplasat într-o zonă superbă, care a fost inclusă recent în Patrimoniul natural UNESCO. Zona este înconjurată de cea mai mare pădure seculară din Europa, ceea ce îi conferă un mediu foarte bogat în oxigen. Măsurătorile efectuate o califică ca fiind una dintre localitățile cu cel mai pur aer din România."Inspiroo s-a născut din dragostea pentru localitatea natală a mamei mele - Băiuț, Maramureș - locul unde mi-am petrecut cele mai frumoase vacanțe, am cunoscut oameni de calitate și am amintiri frumoase. Cu timpul, am început să achiziționez teren în localitate și să-l comasez cu gândul că într-o zi voi face ceva acolo.Inițial mă gândeam la un sat de vacanță cu căsuțe din lemn, dar am ezitat din două motive: conceptul ar fi fost unul foarte clasic și localitatea nu are încă, din păcate, un brand turistic, fiind destul de izolată de rutele turistice principale ce traversează Maramureșul.Într-o zi, doi prieteni m-au invitat să îi ajut la determinarea unor specii de plante din zonă, eu fiind biolog de profesie. Unul dintre ei era un pasionat inginer silvic și coordona activitatea WWF în zonă. Visul lor era să carteze și să salveze cea mai mare pădure seculară cvasivirgină din Europa.După câțiva ani de muncă asiduă au reușit, iar renumele și importanța acestor păduri au făcut să fie incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Practic, aceste păduri înconjoară comuna Băiuț ajungând până în zona Munților Țibleș.Tot WWF-ul a inițiat recent un proiect de amenajare pentru vizitare a Rezervației UNESCO, generând un potențial de creștere a turismului ecologic în zonă. Toate acestea m-au făcut să regândesc planurile pentru o investiție pe terenul aflat în proprietatea mea", ne-a povestit Walter Uebelhart, fondatorul Inspiroo.Parcul înglobează două componente care împreună formează conceptul din spate: componenta fiziologică și componenta creativă.Prima se concentrează pe puritatea aerului din zonă. Așa cum ne-a spus și Walter, există mai multe studii care plasează zona ca fiind una dintre cele mai curate și oxigenate din România."Se lucrează încă la măsuratori și dorim să obținem o certificare în acest sens. Prezența aerului curat în zonă este de altfel ușor de explicat: pădurile seculare produc o cantitate impresionantă de biomasă care sechestrează dioxidul de carbon, crescând concentrația de oxigen.În România nu prea avem conceptul de stațiune pentru aer. Pe majoritatea oamenilor cuvântul stațiune îi duce cu gândul la balnear, unde sursa curativă este apa sau nămolul.Aerul curat este o binefacere pentru bolile respiratorii, dereglări ale somnului sau depresii, iar mișcarea într-un astfel de mediu amplifică beneficiile pentru recuperarea în multe alte afecțiuni", declară fondatorul Inspiroo.Există foarte multe cluburi unde pasionații de diferite arte vizuale sau jocuri de societate își desfășoară activitatea in spații urbane închise, prost aerisite. Într-un mediu cu aer curat, cu un spațiu generos care sugerează un sentiment de libertate, latura inspirațională se manifestă din plin. Și de aici reiese a doua componentă a conceptului din spatele Inspiroo - cea creativă/ inspirațională.Toate acestea sunt înglobate simbolic în sigla Inspiroo (- cele două forme de inspirație și- cei doi atomi ai moleculei de oxigen).Propunerea specialiștilor în domeniul arhitectural a fost integrarea contrastului pădure virgină - construcții avangardiste, care să înglobeze conceptul de aer curat. Astfel s-a ajuns la structuri de domuri geodezice, un concept care este întâlnit în zona scandinavă, America de Sud sau Australia."Frumusețea acestor tipuri de construcții constă în forma neconvențională, pe care o întâlnim adesea în natură. Construcțiile vor fi echipate la standardul unei camere de hotel de minimum 3-4 stele, cu baie proprie, unele chiar cu bucătărie proprie, platformă din lemn cu loc de servit masa afară, loc de BBQ.Domul are o porțiune transparentă prevăzută atât în tavan, cât și pe o treime din suprafață - oferind, direct din pat, o frumoasă belvedere spre pădurea de molid de pe versantul opus sau spre bolta înstelată.În proiect avem prevăzut și un amfiteatru în aer liber cu o scenă unde participanții la anumite tabere, festivaluri de muzică sau film vor putea să își expună creațiile" - Walter Uebelhart.Trasee și competiții de Montain Bike, Wildwatching, Geocaching, jocuri de societate, concursuri de BBQ, festivaluri de muzică clasică sau rock, festivaluri de teatru și film sunt doar unele dintre tipurile de activități de care vizitatorii se pot bucura la Inspiroo."Ne gândim și la extinderea activităților pe perioada de iarnă pentru pasionații sporturilor de iarnă. Ne concentrăm aici pe sporturi mai puțin practicate la noi, cum ar fi schi fond sau Snowshoeing", spune fondatorul.Mai mult decat atât, Inspiroo a fost gândit din start ca fiind un loc kid&pet friendly, pornind de la premisa că natura în sine reprezintă un mediu prietenos pentru copii și animale. "Ei dau viață și bucurie zonei. Nu ne-am gândit la un loc special de joacă pentru copii pentru că întreg arealul este de fapt un imens loc de joacă pentru copii."Vor exista și jocuri de societate pentru grupurile organizate, iar pentru perioadele cu vreme ploioasă va fi prevăzut un spațiu multifuncțional acoperit."La Raiffeisen am întâlnit o echipă tânără și deschisă spre noutate și inovație. Este important să întâlnești oameni care sunt la vârsta care dă trendul și simt nevoile pieței. A contat foarte mult nu neapărat creditul financiar pe care mi l-au oferit, cât creditul de încredere oferit", spune Walter.Primii oaspeți vor putea vizita Inspiroo începând cu iulie-august 2020.*sursa fotografii: Inspiroo