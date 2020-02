Crackers cu sfeclă sau morcov, unt de migdale, granola? Gustările cu nume sofisticat și fericirea din stomac

Articol susținut de Factory by Raiffeisen Bank

​Marea problemă a zilelor noastre este timpul. Oamenii se plâng din ce în ce mai mult că nu au timp să facă nimic iar unul dintre lucrurile la care renunță cel mai repede pentru a economisi niște timp este alimentația sănătoasă. Ce-i drept, e că e mult mai simplu și mai rapid să te oprești la patiseria din colț și să comanzi o merdenea. O mănânci pe drum, că nu este timp de pierdut pe ceva atât de neimportant cum este mâncarea.





Un studiu făcut de Fundația Bill & Melinda Gates și publicat de Dailymail în aprilie 2019, arăta că dietele dezechilibrate ucid mai mult decât fumatul sau hipertensiunea la nivel mondial.





La începutul anului trecut, în urma unui alt studiu realizat la solicitările revistei de sănătate "The Lancet" la care au participat 37 de specialiști din 16 țări, a fost prezentată o dietă ideală bazată pe dublarea consumui de nuci, fructe și legume și înjumătățirea cantităților de carne și zahăr.





În România se observă în marile lanțuri de supermarketuri o creștere a interesului asupra alimentelor sănătoase. Raioanele "Bio" devin din ce în ce mai mari, produsele sunt tot mai diverse, iar oamenii sunt dornici să plătească 1-2 lei în plus pentru un produs mai bun pentru sănătatea lor.







Cine este NativeBox?





Marii producători români dezvoltă acum secțiuni de produse bio, dar au început în ultimii ani să apară și producători specializați. Unul dintre acești noi producători este Tudor Iacob a cărui ideee a venit în 2014 și care s-a concretizat un an mai târziu prin NativeBox, un brand care nu doar vinde ci și produce gustări sănătoase.





Tudor recunoaște că au devenit profitabili abia după 2 ani, în 2017 și că au făcut schimbări în fiecare an, la nivel operațional și de produs "asta doar pentru că a fost un domeniu complet nou pentru mine şi a fost un proces de învăţare lung şi de multe ori greoi. Am trecut cu NativeBox de la a duce simple mixuri de nuci în birourile companiilor din Bucureşti, la produse cu reţete proprii, pregătite să fie pe rafturile magazinelor de proximitate, cafenelelor sau magazinelor naturiste." - Tudor Iacob, fondator NativeBox.





Ce face NativeBox diferit?







"Am vrut mereu să creez produse bazate pe plante, naturale, ceva care să aducă valoare într-o piaţă din ce în ce mai atentă la alimentaţie si la un stil de viaţă sănătos. M-a încurajat şi o problemă de sănătate pe care am avut-o să fac ceva în direcţia asta. Plus că mi s-a părut o oportunitate foarte mare, la momentul respectiv erau puţini producători de produse sănătoase "plant based" sau alte branduri importate, aşa că m-am decis să încerc nişa asta." - Tudor Iacob, fondator NativeBox.













Scopul lor este de a aduce mai aproape obiceiurile sănătoase, în pungi porționate, pregatite de luat în geanta de mână și de mâncat la birou, în mașina, pe drum și oricând nu ai timp de stat la masa, dar ai ronțăi ceva. Rețetele lor sunt realizate alături de nutriționiști și "te ajută să ai obiceiuri zilnice mai sănătoase. Majoritatea acţiunilor dintr-o zi sunt dictate de obiceiuri care sunt declanşate aproape inconştient. Astfel, ne dorim să ajutăm clienţii să facă uşor alegeri mai bune. Acoperim toate ocaziile de consum pentru gustări, avem reţete echilibrate, packaging potrivit şi un preţ corect.", mai spune Tudor.





De ce sunt atât de bune produsele din plante și nuci







"În toate produsele folosim doar ingrediente crude, neprocesate, precum nuci, seminţe, fructe, legume. Lucrăm cu furnizori specializaţi pe fiecare categorie, astfel ne asigurăm că obţinem o calitate foarte bună. Învăţăm foarte mult şi noi, dar apelăm la experţi care ştiu mai bine fiecare parte din procesul de producţie, astfel încât să le conservăm cât mai bine, unturile fiind cu termen de 2 ani de valabilitate, de exemplu." spune Tudor.





Produsele-vedetă de la NativeBox sunt unturile de diverse tipuri, precum cele de migdale, alune de pădure și semințe de dovleac dar și câteva sortimente de granola (mixuri de fulgi de ovăz, nuci, semințe și fructe uscate) și crackerșii de sfeclă și morcovi. "Majoritatea clienţilor ne spun că nu au gustat până acum aşa ceva. De exemplu, la alte unturi din comerţ au găsit conservanţi, zahăr, ulei de palmier şi schimbă cu totul textura şi gustul." precizează Tudor











Finanțarea







"Pentru mine, obţinerea unei forme de creditare nu a fost cea mai plăcută experiență. Am colindat la mai multe bănci, m-au invitat oamenii de acolo în birou, am povestit, am introdus niște date financiare într-un sistem și am primit clasicul răspuns <<Nu se poate, sistemul arată că nu sunteți creditabil>>. Chiar dacă aveam deja 4 ani de activitate și ultimii 2 erau pe profit, nu a fost suficient. Interviul pe care l-am avut la Factory a fost locul în care cei din comisie m-au ascultat și au crezut în ce vreau să fac, am văzut susţinere și o abordare mai orientată pe <<hai să vedem ce putem face împreună>>. Cred că asta e cel mai important pentru un antreprenor, la început sau nu, să vadă că în bancă există un partener care vrea să crească împreună cu tine.







Situația mea a fost una diferită, chiar înainte de accesarea creditului fiind nevoit să-mi schimb planul inițial, dar am gasit împreună cu cei din agenţia Raiffeisen o soluție potrivită, care să fie adaptată nevoilor mele de atunci. Și în ciuda faptului că şi timpul lor era limitat, am primit proactiv tot ce am avut nevoie. Întregul proces de aplicare a fost destul de simplu şi prietenos. Impactul creditului la mine a fost în producţie şi operaţional, practic m-am putut concentra pe ce era important, adică vânzările. Plus că în comunitatea Factory am avut ocazia să cunosc şi alţi antreprenori.





Instrumentele financiare din păcate nu sunt luate foarte mult în calcul de antreprenori. Există o reticenţă, am avut-o şi eu mult timp. Cred că luată la momentul potrivit, decizia de a accesa un credit sau un alt instrument financiar poate ajuta mult la creşterea unei afaceri şi a implementării unui plan mai amplu."





