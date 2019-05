VIDEO Codrin Ștefănescu distribuie o melodie populară în care doi copii spun: Frunză verde de bostan, eu nu-l vreau pe Timmermans / Ponta: Dezgustător, doar comuniștii și naziștii foloseau copii nevinovați în campaniile electorale

Sunt sigur că nu vă lăsați manipulați cu asemenea mizerii comunisto- naziste! Sunt sigur ca stiti ca Dragnea plateste bani grei din Bugetul de Stat pentru asemenea porcarii)”, a comentat Victor Ponta, fost lider al PSD și acum președinte la Pro România.

















„A mai apărut un cântec superb din Tara Maramureșului ! Despre PSD ! (...) Superbă melodia ! Nu noi am comandat asta ! Oamenii cântă din tot sufletul. În toată țara !”, a comentat Codrin Ștefănescu, secretar general al PSD.„Dezgustător - doar comuniștii și naziștii foloseau copii nevinovați in campaniile electorale/ doar comuniștii și naziștii puneau poze ale DUȘMANULUI ( in cazul de fata Timmermans- pe care oricum oamenii nu il cunosc si habar nu au de ce sa îl urască)!Iată mai jos versurile acestei melodii, cântate de „Sorina & Corin Pop”:„Haideți oameni buni la vot,Nu jigniți fără de rostNoi cei mici nu vrem s-avemOameni răi în ParlamentPSD-ul nu jignește,El doar că ne ocroteșteGrădinițe, școli și baniCa s=ajungem oameni mariDe la PSD-nvățămPe bătrâni să-i ajutămCu pensia lor mărităViața e mai liniștităHai ieșiți cu toți la votCu bunicii la un locEi votează-n număr marePSD le dă valoareFrunză verde de bostanEu nu-l vreau pe TimmermansCă-i un om părtinitor din Țara LalelorFrunză verde de bostan,Eu nu-i fac sluj lui TimmermansFiindcă e părtinitorDin Țara LalelelorNeamu nost de țărăniștiO fost mereu hotărâțiO slujit țara și neamulLi s-o luptat cu dușmanulOameni buni ieșiți la vot,Ca să fie cu folosCe votați, votat să fieÎn Bruxelles ca să se știeȚara noastră are-o cruceLa Bruxelles Terheș o duceEl nu se va-nspăimântaCe-a zice ComisiaCare m,erg în ParlamentSunt români cu caracterRomânia să renascăCei plecați să vin-acasăCe votați, votat să fieÎn Bruxelles ca să se știeVotați PSD!”